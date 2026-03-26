Läuft gerade Lords of the Fallen 2: Düstere Soulslike-Fortsetzung zeigt neues Gameplay und verrät mehr zur neuen Totenwelt
Lords of the Fallen 2: Düstere Soulslike-Fortsetzung zeigt neues Gameplay und verrät mehr zur neuen Totenwelt

18 Aufrufe

Lords of the Fallen 2: Düstere Soulslike-Fortsetzung zeigt neues Gameplay und verrät mehr zur neuen Totenwelt

Maximilian Franke
26.03.2026 | 15:16 Uhr

Nachdem sich das Reboot von Lords of the Fallen zum Release 2023 anfangs vor allem mit technischen Problemen und unausgegorenem Balancing schwer tat, hat sich das düstere Soulslike mittlerweile durch einige Updates in besseres Licht gerückt. Dieses Momentum will die Fortsetzung Lords of the Fallen 2 in diesem Jahr weiterführen und bleibt sich dabei im Kern treu, wie das jetzt veröffentlichte Alpha-Gameplay zeigt. Wenn ihr den ersten Teil gespielt habt, werdet ihr euch in den gezeigten Szene vermutlich schnell Zuhause fühlen.

Ein paar Änderungen gibt es aber doch, allen voran am Umbral-System. Wie schon im Vorgänger wechselt ihr in Lords of the Fallen 2 zwischen zwei Dimensionen. Die finstere Totenwelt gibt es also erneut, allerdings in abgewandelter Form, wie die Devs in einem längeren Video erläutert haben.

Das ändert sich am Umbral-System:

- es gibt keinen starren Timer mehr, Erkundung soll motivierender werden
- euer aggressives Verhalten lockt Gegner an
- mehr optische Varianz in verschiedenen Gebieten, nicht mehr alles im gleichen Grau-Ton

Ob sich die Umbral-Dimension mit den Veränderungen tatsächlich nicht mehr so stark nach stressiger Arbeit anfühlt, als im Vorgänger, sollen wir noch 2026 auf PS5, Xbox Series und PC (nur Epic) erfahren.

Disclaimer zu Publisher CI Games: Entwickler CI Games und speziell CEO Marek Tyminski sind in der jüngeren Vergangenheit mit "Anti-Woke"-Kommentaren aufgefallen. Grundsätzlich hat sich das polnische Studio klar dagegen ausgesprochen DEI-Elemente in ihre Spiele zu implementieren. (via rockpapershotgun)
zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Empfohlen
alle anzeigen
Lords of the Fallen 2: Düstere Soulslike-Fortsetzung zeigt neues Gameplay und verrät mehr zur neuen Totenwelt Video starten   1:30

vor einer Stunde

Lords of the Fallen 2: Düstere Soulslike-Fortsetzung zeigt neues Gameplay und verrät mehr zur neuen Totenwelt
Spiele-Trailer

Spiele-Trailer
19.564 Videos

Zum Kanal
Lords of the Fallen 2

Lords of the Fallen 2

Genre: Rollenspiel

Release: 2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Beliebt
alle anzeigen
Neues FIFA angekündigt, in dem ihr mit Maradona, Kane und Thor kicken könnt Video starten   4     1   0:55

vor 23 Stunden

Neues FIFA angekündigt, in dem ihr mit Maradona, Kane und Thor kicken könnt
Der erste Trailer zur neuen Harry Potter-Serie ist da – und der verrät direkt den Release-Termin von Staffel 1 Video starten   2:04

vor 18 Stunden

Der erste Trailer zur neuen Harry Potter-Serie ist da – und der verrät direkt den Release-Termin von Staffel 1
Crimson Desert auf der normalen PS5: Die Basis-Version läuft gut, aber um einen Grafikmodus solltet ihr einen großen Bogen machen Video starten   3     5   4:38

vor 5 Tagen

Crimson Desert auf der "normalen" PS5: Die Basis-Version läuft gut, aber um einen Grafikmodus solltet ihr einen großen Bogen machen
Schnell Geld verdienen in Crimson Desert - So scheffelt ihr ordentlich Kohle Video starten   0:48

vor 4 Stunden

Schnell Geld verdienen in Crimson Desert - So scheffelt ihr ordentlich Kohle
CoD Black Ops 7 + Warzone: Der Gameplay-Trailer zu Season 3 stimmt auf die neuen Inhalte ein Video starten   1:55

vor einer Stunde

CoD Black Ops 7 & Warzone: Der Gameplay-Trailer zu Season 3 stimmt auf die neuen Inhalte ein
10 wichtige Tipps, die ich in 100 Stunden Crimson Desert gelernt habe Video starten   2   11:42

vor 4 Tagen

10 wichtige Tipps, die ich in 100 Stunden Crimson Desert gelernt habe
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
Lords of the Fallen 2: Düstere Soulslike-Fortsetzung zeigt neues Gameplay und verrät mehr zur neuen Totenwelt Video starten   1:30

vor einer Stunde

Lords of the Fallen 2: Düstere Soulslike-Fortsetzung zeigt neues Gameplay und verrät mehr zur neuen Totenwelt
CoD Black Ops 7 + Warzone: Der Gameplay-Trailer zu Season 3 stimmt auf die neuen Inhalte ein Video starten   1:55

vor einer Stunde

CoD Black Ops 7 & Warzone: Der Gameplay-Trailer zu Season 3 stimmt auf die neuen Inhalte ein
Schnell Geld verdienen in Crimson Desert - So scheffelt ihr ordentlich Kohle Video starten   0:48

vor 4 Stunden

Schnell Geld verdienen in Crimson Desert - So scheffelt ihr ordentlich Kohle
Der erste Trailer zur neuen Harry Potter-Serie ist da – und der verrät direkt den Release-Termin von Staffel 1 Video starten   2:04

vor 18 Stunden

Der erste Trailer zur neuen Harry Potter-Serie ist da – und der verrät direkt den Release-Termin von Staffel 1
Neues FIFA angekündigt, in dem ihr mit Maradona, Kane und Thor kicken könnt Video starten   4     1   0:55

vor 23 Stunden

Neues FIFA angekündigt, in dem ihr mit Maradona, Kane und Thor kicken könnt
Wenn Marathon ein Rennspiel wäre, würde es wahrscheinlich so aussehen wie Raw Components Racing Video starten   1:03

vor einem Tag

Wenn Marathon ein Rennspiel wäre, würde es wahrscheinlich so aussehen wie Raw Components Racing
CoD: Black Ops 7 + Warzone: Season 3 ist im Anmarsch, hier ist der Cinematic Trailer dazu Video starten   1:56

vor einem Tag

CoD: Black Ops 7 & Warzone: Season 3 ist im Anmarsch, hier ist der Cinematic Trailer dazu
Pokémon Pokopia: Mit diesem genialen Trick findet ihr ganz schnell legendäre Pokémon! Video starten   0:24

vor 2 Tagen

Pokémon Pokopia: Mit diesem genialen Trick findet ihr ganz schnell legendäre Pokémon!
Pokémon Champions: Alles, was ihr wissen müsst Video starten   6:09

vor 2 Tagen

Pokémon Champions: Alles, was ihr wissen müsst
Cozy Stickerville: Offizieller Trailer versprüht den gemütlichen Vibe des entspannten Koop-Brettspiels Video starten   0:35

vor 3 Tagen

Cozy Stickerville: Offizieller Trailer versprüht den gemütlichen Vibe des entspannten Koop-Brettspiels
10 wichtige Tipps, die ich in 100 Stunden Crimson Desert gelernt habe Video starten   2   11:42

vor 4 Tagen

10 wichtige Tipps, die ich in 100 Stunden Crimson Desert gelernt habe
Schon wieder Ärger um Subnautica 2 - Dabei will ich doch einfach nur endlich spielen Video starten   1     1   16:18

vor 4 Tagen

Schon wieder Ärger um Subnautica 2 - Dabei will ich doch einfach nur endlich spielen
mehr anzeigen