Lords of the Fallen 2: Düstere Soulslike-Fortsetzung zeigt neues Gameplay und verrät mehr zur neuen Totenwelt

Nachdem sich das Reboot von Lords of the Fallen zum Release 2023 anfangs vor allem mit technischen Problemen und unausgegorenem Balancing schwer tat, hat sich das düstere Soulslike mittlerweile durch einige Updates in besseres Licht gerückt. Dieses Momentum will die Fortsetzung Lords of the Fallen 2 in diesem Jahr weiterführen und bleibt sich dabei im Kern treu, wie das jetzt veröffentlichte Alpha-Gameplay zeigt. Wenn ihr den ersten Teil gespielt habt, werdet ihr euch in den gezeigten Szene vermutlich schnell Zuhause fühlen.

Ein paar Änderungen gibt es aber doch, allen voran am Umbral-System. Wie schon im Vorgänger wechselt ihr in Lords of the Fallen 2 zwischen zwei Dimensionen. Die finstere Totenwelt gibt es also erneut, allerdings in abgewandelter Form, wie die Devs in einem längeren Video erläutert haben.



Das ändert sich am Umbral-System:

- es gibt keinen starren Timer mehr, Erkundung soll motivierender werden

- euer aggressives Verhalten lockt Gegner an

- mehr optische Varianz in verschiedenen Gebieten, nicht mehr alles im gleichen Grau-Ton

Ob sich die Umbral-Dimension mit den Veränderungen tatsächlich nicht mehr so stark nach stressiger Arbeit anfühlt, als im Vorgänger, sollen wir noch 2026 auf PS5, Xbox Series und PC (nur Epic) erfahren.

Disclaimer zu Publisher CI Games: Entwickler CI Games und speziell CEO Marek Tyminski sind in der jüngeren Vergangenheit mit "Anti-Woke"-Kommentaren aufgefallen. Grundsätzlich hat sich das polnische Studio klar dagegen ausgesprochen DEI-Elemente in ihre Spiele zu implementieren. (via rockpapershotgun)