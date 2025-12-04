Läuft gerade Neues Extraction-Spiel konfrontiert euch weder mit PvP noch KI-Gegnern, sondern mit dem vernichtenden Zorn der Natur in traumhafter Grafik
Stephanie Schlottag
04.12.2025 | 06:21 Uhr

Der nächste Extraction-Survival-Shooter will euch mit einem interessanten Konzept anlocken: In Into The Fire gibt's keine menschlichen Feinde, weder in Form von Gegenspielern noch als NPCs.Stattdessen bedroht uns ein ausbrechender Vulkan mitsamt Feuerdämonen. Sicherheit bietet der zentrale Hub, außerhalb davon vertrauen wir auf Waffen wie die gute alte Schrotflinte, um unsere Haut möglichst teuer zu verkaufen.

Wir können nicht nur feuern, sondern auch Feuer löschen, dazu gibt's eigene Gadgets. Praktisch! Seismographen warnen uns außerdem vor bevorstehenden Ausbrüchen, mit Seilrutschen sausen wir durch die Gegend - wenn die nicht verbrennen.

Der Early Access des Spiels startet irgendwann 2026, ein konkretes Datum steht noch nicht fest.
