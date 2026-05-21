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Pokémon TCG Pocket-Set Paradoxansturm samt neuem Kartentyp enthüllt

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Pokémon TCG Pocket-Set Paradoxansturm samt neuem Kartentyp enthüllt

Profilbild von Dennis Müller

Dennis Müller
21.05.2026 | 16:35 Uhr

Das nächste Set für Pokémon TCG Pocket heißt Paradoxansturm und erscheint am kommenden Donnerstag, den 28. Mai

Das ist neu: Erstmals wird es Vergangenheits- und Zukunfts-Karten geben, die von Pokémon Karmesin und Purpur inspiriert sind. 
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