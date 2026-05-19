In diesem Aufbauspiel baut ihr ganz entspannt kleine Sandburgen und schaut dabei zu, wie die Wellen sich den Strand Stück für Stück zurückholen

In Sandcastle ist der Name Programm, denn hier baut ihr kleine Sandburgen am Strand. Dabei richtet sich das kleine Indie-Game an Cozy-Fans, denn es gibt keinerlei Einschränkungen wie Ressourcen oder strenge Zeitlimit. Ihr formt ganz einfach selbst die Küste und Flussläufe, an denen sich der Sandstrand entlang zieht.

Beim Bauen von Türmen kommt – natürlich – ein kleiner Eimer zum Einsatz. Mauern zeichnet ihr dagegen ganz intuitiv mit der Maus auf den Boden. Außerdem könnt ihr mit kleinen Deko-Elementen wie Fähnchen oder kleinen Muscheln eurem Werk den letzten Schliff verleihen.

Je nachdem wie viel Zeit und Mühe ihr investiert, könnt ihr so erstaunlich detaillierte Sandburgen erschaffen und dank Tageszeitregler oder neun verschiedenen Maps wunderschöne Dioramen erschaffen. Entwickler Bubblebird Studio verspricht außerdem viele versteckte Sammelitems, die ihr beim Buddeln entdecken könnt.

Das Wasser reagiert physikalisch korrekt auf eure Eingriffe. Falls ihr eine Weile lang nichts macht, könnt ihr auch in Ruhe dabei zusehen, wie sich das Meer den Strand nach und nach wieder zurückholt.

Uns erinnert das ziemlich stark an Tiny Glade, in dem ihr auf ähnliche Weise mittelalterliche Gebäude und Schlösser erschaffen könnt.

Sandcastle ist derzeit für PC angekündigt und hat noch keinen Release-Termin.