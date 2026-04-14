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Replaced: So cool sind die Kämpfe in der Cyberpunk-Action

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Replaced: So cool sind die Kämpfe in der Cyberpunk-Action

Kevin Itzinger
14.04.2026 | 16:00 Uhr

Wir zeigen euch in diesem Video einen typischen Kampf aus dem ersten Hälfte von Replaced. Keine Sorge – hier gibt es keine Spoiler. Nur die zu diesem Zeitpunkt schon freigeschalteten Fähigkeiten sind zu sehen.
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Replaced

Replaced

Genre: Action

Release: 14.04.2026 (PC, Xbox Series X/S, Xbox One)

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