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Windrose im Test: Ein Piraten-Hit kapert Steam

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Windrose im Test: Ein Piraten-Hit kapert Steam

Christian Fußy
18.04.2026 | 10:00 Uhr

Das Piratenabenteuer Windrose startete am 14.04.2026 in den Early Access und gilt unter Piratenfans als große Hoffnung für das Genre. Wir haben die Early Access-Version des Survivalspiels noch vor dem Release gespielt und sagen: Windrose hat die Anlagen, ein hervorragender Eintrag im Piratengenre zu werden – und ein paar hervorragende ARRRRRRgumente, wieso sich ein Kauf auch jetzt schon lohnt.
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