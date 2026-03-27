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The Eternal Life of Goldman: Das handgezeichnete Adventure kommt direkt zum Release in den Game Pass

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The Eternal Life of Goldman: Das handgezeichnete Adventure kommt direkt zum Release in den Game Pass

Stephanie Schlottag
27.03.2026 | 10:43 Uhr

The Eternal Life of Goldman lässt sich von alten Sagen inspirieren und schickt euch in ein handgezeichnetes Plattforming-Abenteuer, in dem ihr eine Gottheit töten sollt. Nur hat die noch nie jemand gesehen, ihr müsst also erstmal eine gefährliche Insel erkunden und ihren Spuren folgen. Zum Glück habt ihr euren magischen Stock dabei, den ihr nach und nach mit neuen Skills aufbessert.

Wann genau das Adventure erscheint, steht noch nicht fest. Irgendwann im Laufe von 2026 ist es soweit, aber es gibt schon jetzt eine kostenlose Demo bei Steam. Fest steht schon, dass es direkt zum Release auch im Game Pass Abo für Xbox und PC landet. Das Spiel erscheint außerdem für PS5 und Nintendo Switch 2.
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