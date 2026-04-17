Venice After Dark: Exklusiver FYNG Caggtus-Trailer zum 2D-Point+Click aus Deutschland

In Venice After Dark übernehmt ihr die Rolle der Japanerin Aiko, die in Venedig einem ungelösten Mordfall aus dem vergangenen Jahrhundert nachspürt. Der Titel, der von einer deutschen Agentur entwickelt wird, verbindet klassische Point&Click-Mechaniken mit einem Visual Novel sowie diversen Mystery-Elementen.

Exklusiv für die FYNG Caggtus 2026 haben die Entwickler diesen Trailer produziert – viel Spaß damit!