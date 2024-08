Von entspannt bis witzig: Diese 8 Rätselspiele sind das perfekte Gehirntraining

Von ganz simplen Rätselspielen bis hin zu Koop-Spielen mit Action-Elementen: Hier findet ihr spannende Titel.

Ihr gebt eurem Denkapparat gerne immer wieder neues Knobel-Futter, um mental fit zu bleiben? Zu diesem Zweck gibt es inzwischen so viele Puzzle- und Rätselspiele, dass es schwierig ist, den Überblick zu behalten. Daher haben wir acht Empfehlungen herausgesucht, die unser Gehirn ordentlich auf Trab halten.

Von minimalistisch über humorvoll bis entspannt: In unserer Auswahl für PS5, PS4, Xbox-Konsolen, PC, Switch und Mobile dürfte für jeden was dabei sein. Wir haben Titel mit unterschiedlichen Grafikstilen, Rätselmechaniken und Story-Konzepten ausgesucht. Manche davon können wir wahlweise auch im Koop bestreiten.

1. Viewfinder

1:20 Viewfinder - Dieses Puzzlespiel verdreht euch den Kopf

Erstveröffentlichung: 18.07.2023

18.07.2023 Plattformen: PS5, PC

Viewfinder ist ein Titel, der auf ein cleveres Konzept setzt, bei dem aber auch richtig viel Chaos entstehen kann. Die Spielwelt ist nämlich extrem interaktiv. Wir gelangen hier nicht zum Ziel, indem wir beispielsweise Schalter umlegen, sondern müssen Fotos und Bilder in die Umgebung einsetzen.

Was darauf zu sehen ist, wird dann direkt in die Welt integriert. Passen wir nicht auf, kann das auch ungewollte Nebeneffekte haben: So wird mal eine Treppe “angeschnitten” - oder der Boden unter Gegenständen wird durch den Himmel getauscht, sodass diese in endlose Tiefen stürzen.

Hier ist also Vorstellungskraft im dreidimensionalen Raum gefragt und es kommt ständig auf die richtige Perspektive an. Bevor Langeweile aufkommen kann, kriegen wir regelmäßig neue Werkzeuge wie einen Kopierer oder eine Sofortbildkamera an die Hand.

Dadurch werden die Rätsel immer komplexer. Die Level sind jedoch angenehm klein. Eine praktische Rückspulfunktion bewahrt außerdem vor Frust und der meditative Soundtrack wirkt in Kombination mit den Pastellfarben geradezu entspannend. Dabei entdecken wir auch die Geschichte der Personen, die früher in der Spielwelt gelebt und geforscht haben.

2. The Entropy Centre

1:11 The Entropy Center - Das Rätselspiel mit Zeitmanipulation feiert Release - Das Rätselspiel mit Zeitmanipulation feiert Release

Erstveröffentlichung: 3.11.2022

3.11.2022 Plattformen: PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC

Portal-Fans sind bei The Entropy Centre genau richtig, denn der Rätsel-Klassiker war eindeutig Vorbild für den Titel. Trotzdem bringt das Spiel, bei dem wir nichts Geringeres als den drohenden Weltuntergang verhindern müssen, genug eigene Ideen mit.

Um diesen “etwas anspruchsvollen” Job auf einer einsamen Raumstation zu erledigen, müssen wir Objekte räumlich und zeitlich manipulieren. Zu diesen Gegenständen zählen unter anderem Kisten, Jumppads, Laufbänder oder Druckschalter.

Zum Ziel führt meistens nur Rückwärtsdenken. Aber keine Sorge: Wir werden über 15 Akte langsam an den Rätselaufbau herangeführt und bewältigen erst mal einfache Aufgaben, bevor diese immer komplexer werden.

Ein ganz großes Plus an The Entropy Centre ist außerdem der Humor. Ja, es geht um den Weltuntergang, so ganz ernst nimmt sich das Spiel trotzdem nicht. Die Dynamik von unserem Hauptcharakter Aria Adams und KI-Assistentin Astra macht einfach Spaß.

3. Creaks

1:55 Creaks - Handgezeichnetes Puzzlespiel erscheint im Sommer für PS4

Erstveröffentlichung: 22.7.2020

22.7.2020 Plattformen: Nintendo Switch, PS4, Xbox One, PC

Entwicklerstudio Amanita Design dürfte euch ein Begriff sein, falls ihr bereits Titel wie Machinarium oder die Samorost-Reihe gespielt habt. Creaks setzt auf einen ganz ähnlich hübschen handgezeichneten Grafikstil.

Die ohne Worte erzählte Handlung dreht sich um ein surreal anmutendes Haus und dessen mysteriöse Bewohner*innen, die wir mit unserem ängstlichen Protagonisten beobachten. Um von einem Raum in den nächsten zu wandern, müssen wir Schalterrätsel lösen.

Die Besonderheit ist dabei, dass unterschiedliche Kreaturen involviert sind, die wir dazu bringen müssen, so zu agieren, dass sie uns bei der Lösung der Aufgaben helfen. Da wären beispielsweise sehr beißwütige Metallhunde, die aber panische Angst vor Licht haben oder hungrige Ziegen, die es immer zu Grashalmen zieht.

4. Tents and Trees

Tents and Trees hat ein ganz simples Spielprinzip, bei dem es tatsächlich einfach nur um das Platzieren von Bäumen und Zelten geht.

Erstveröffentlichung: 3. Januar 2018

3. Januar 2018 Plattformen: Nintendo Switch, Android, iOS, PC

Tents and Trees ist kein Titel, der auf anspruchsvolle Grafik setzt, bringt aber ein richtig cleveres Rätsel-Konzept mit. Es geht, wie der Name schon vermuten lässt, darum Zelte neben Bäumen aufzustellen. Dabei gibt es aber bestimmte Regeln:

Die Objekte sind in einem Raster arrangiert und neben jedem Baum muss ein Zelt aufgestellt werden. Gleichzeitig dürfen die Zelte nicht direkt nebeneinander stehen. In jeder Spalte und Zeile gibt es Angaben, wie viele Nachtquartiere aufgestellt werden sollen. Auf Feldern, die wir leer lassen wollen, platzieren wir Grasmarkierungen.

Das ganze Spiel und Konzept mutet minimalistisch an, kann aber ganz schön knifflig werden. Außerdem wird uns hier richtig viel Inhalt geboten. 500 Rätsel, plus tägliche Aufgaben sind enthalten. Und falls wir mal gar nicht weiterkommen, können wir uns auch einen Tipp abholen.

Luna Story 3

Luna Story 3 ist ein besonders hübsches Nonogramm-Spiel

Erstveröffentlichung: 17.3.2022

Plattformen: iOS, Android

Luna Story gehört zu den sogenannten Nonogramm-Spielen. Die bekannteste Umsetzung ist wohl die Picross-Reihe, weshalb das Untergenre auch oft einfach nach dieser benannt wird. Nonogramme sind japanische Logikrätsel. Sie basieren auf einem Gitter aus Kästchen, die nach bestimmten Regeln eingefärbt werden müssen.

Schön an Luna Story 3 und den beiden Vorgängern sind die bunte Pastell-Optik und die entspannte Klaviermusik. Außerdem erzählt der Titel dabei nebenher auch noch eine Geschichte. Es gibt nämlich einen Story-Modus, der sich über mehrere Kapitel zieht und bei dem die Mosaiksteine sich zu einem Bild zusammensetzen.

In unserer Liste findet ihr noch mehr Picross-Spiele für Mobile:

6. Escape Academy

1:15 Escape Academy - Trailer stimmt auf Ausbrecher-Schulung ein - Trailer stimmt auf Ausbrecher-Schulung ein

Erstveröffentlichung: 14.0.2022

14.0.2022 Plattformen: PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC

Escape Academy ist genau der richtige Titel für alle, die nicht genug von Escape Rooms bekommen können und sich das Konzept nach Hause holen wollen. Das Schöne ist außerdem, dass wir genau wie im Pendant in der echten Welt nicht alleine entkommen müssen, sondern im lokalen Koop knobeln können.

In der Story des Spiels werden wir als Ausbruchs-Profis geschult und schlagen uns dabei durch die unterschiedlichen Räume der Akademie. Unter Zeitdruck versuchen wir, die richtigen Items zu finden und mit ihrer Hilfe die Rätsel zu lösen.

Beim Koop zocken wir im Splitscreen und können uns Gegenständen auch hin- und herreichen. Gute Kommunikation ist hierbei essentiell für die Lösung der Aufgaben.

Habt ihr aber keine knobelwütigen Freund*innen, macht das auch nichts, denn alternativ könnt ihr The Escape Academy auch alleine zocken. Wir empfehlen euch allerdings besonders die Multiplayer-Erfahrung, die sehr nahe an echte Escape Rooms herankommt.

7. Unravel 2

1:40 Unravel Two - Trailer von der E3 2018 zeigt Fortsetzung mit Koop-Modus - Trailer von der E3 2018 zeigt Fortsetzung mit Koop-Modus

Erstveröffentlichung: 9.6.2018

9.6.2018 Plattformen: PS4, Xbox One, Nintendo Swich, PC

Unravel 2 ist ein absolut bezauberndes “Knobel-Knäuel”-Spiel, das sich ebenfalls im Koop spielen lässt. Warum Knobel-Knäuel? Ganz einfach: Wir haben es mit zwei Hauptfiguren aus Wolle zu tun. Ihre Fäden sind an einer Stelle verknotet, sodass die beiden immer zusammenhängen.

Um in der Spielwelt weiterzukommen, nutzen wir das Wollgarn beispielsweise um uns an einem Ankerpunkt festzumachen und zu schwingen, aber auch um gemeinsam an zwei Knotenpunkten Brücken zu bauen, auf denen wir wiederum Objekte platzieren können, die uns weiterhelfen.

Neben den Wollrätseln sind in Platforming-Passagen aber auch unsere Hüpf-Fähigkeiten gefragt. Das ganze Abenteuer können wir wahlweise im lokalen oder Online-Koop sowie ganz alleine bestreiten.

8. It takes Two

1:35 It Takes Two - Trailer kündigt den Koop-Kracher für Nintendo Switch an - Trailer kündigt den Koop-Kracher für Nintendo Switch an

Erstveröffentlichung: 26.3.2021

26.3.2021 Plattformen: PS5, PS4, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC

It Takes Two bietet uns, wie der Titel schon vermuten lässt, nicht die Wahl: Dieses Spiel muss zwingend zu zweit gemeistert werden, denn das ist sowohl spielmechanisch als auch handlungstechnisch das Grundgerüst. Wir schlüpfen in die Rolle eines Paars, um dessen Ehe es aktuell nicht gut steht. Ständig kommt Knatsch auf - bis die beiden in zwei Strickpüppchen verwandelt werden, die ihrem Schicksal nur gemeinsam entkommen können.

Und genau da setzt das Spiel an: Wir müssen entweder im lokalen oder im Online-Koop in den Leveln zusammenarbeiten, um weiterzukommen. Dabei müssen wir beispielsweise gleichzeitig unterschiedliche Werkzeuge nutzen, um Wege zu bauen oder Hindernisse zu beseitigen. Gute Absprache ist unerlässlich.

It Takes Two gibt uns genügend Grübelaufgaben, bietet aber auch reichlich Abwechslung. So müssen wir uns hin und wieder Platforming-Passagen und mal einem actionreichen Kampf stellen. Der Titel ist also genau das Richtige, falls ihr zwar Denkarbeit leisten wollt, aber nach einem vielseitigen Titel für zwei sucht.

War etwas für euch dabei?