Alle Frisuren in Animal Crossing New Horizons & wie ihr sie bekommt

In Animal Crossing: New Horizons könnt ihr das erste Mal in einem Hauptableger euren Charakter wirklich so gestalten, wie ihr wollt. Darunter zählen auch die Frisuren, die ihr frei auswählen könnt. Da die Auswahl am Anfang noch sehr mau ist, wollen wir euch zeigen, was ihr machen müsst, um mehr Frisuren und Haarfarben zu bekommen und wie diese aussehen werden.

Wichtige Info: In dem Spiel ist es völlig egal, ob ihr zu Beginn auswählt, dass ihr ein Junge oder ein Mädchen seid. Das einzige, was damit bestimmt wird, ist die Anrede im Spiel. Die Wahl kann jederzeit verändert werden und ihr könnt alle Frisuren unabhängig von eurer Wahl verwenden.

Frisuren

Zu Beginn startet ihr mit einer Auswahl von 14 Frisuren. Um neue dazu zu bekommen, müsst ihr im Servicecenter an das NookPortal. Dort könnt ihr gegen je 2400 Nook-Meilen die folgenden Frisur-Pakete kaufen:

Die 8 coolsten Frisuren

Die 8 poppigsten Frisuren

Um die Frisuren anzuwenden, müsst ihr einen Spiegel basteln und irgendwo aufstellen. Interagiert ihr mit diesem, könnt ihr euren Charakter komplett anpassen und dort auch die neuen Frisuren auswählen.

Das sind die Standard-Frisuren

Das sind die "8 coolsten Frisuren"

Das sind die "8 poppigsten Frisuren"

12 2 Mehr zum Thema Animal Crossing: New Horizons - Hierfür solltet ihr Meilen ausgeben

Haarfarben

Auch bei den Haarfarben könnt ihr ein neues Paket kaufen. Zu Beginn startet ihr mit acht Farben und könnt diese um die "8 schicksten Haarfarben" erweitern. Dieses Paket bekommt ihr ebenfalls gegen 3000 Nook-Meilen am NookPortal im Servicecenter.

Um die Haarfarben anzuwenden, müsst ihr ebenfalls einen Spiegel basteln und irgendwo aufstellen. In dem gleichen Menü wie bei den Frisuren könnt ihr dann die neuen Haarfarben auswählen.

Das sind die Standard-Haarfarben

Das sind die "8 schicksten Haarfarben"

0 0 Mehr zum Thema Animal Crossing: New Horizons - Alle Tipps und Guides im Überblick

Mehr Guides zu Animal Crossing: Wir haben für euch darüber hinaus noch viele weitere Tipps parat. Zum Beispiel zur Inselauswahl, wofür ihr eure Meilen ausgeben solltet, ein paar Gratis-Möbel, wie ihr am besten Fische angelt oder Käfer fangen könnt und wie ihr die Brücke baut. Mit einem Glitch könnt ihr auch Items duplizieren, das habt ihr aber nicht von uns gehört.