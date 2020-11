Animal Crossing New Horizons im November: Neues Update, Events & mehr

Animal Crossing: New Horizons bietet für den November wieder einige Neuheiten. Wir fassen für euch alles zusammen, was euch bis zum 30. November erwartet.

Gegen Ende November soll das neue Winter-Update kommen. Mit diesem sollen sowohl der Truthahn Gernod, als auch bereits das Weihnachts-Update mit dem Rentier Chris ins Spiel kommen. Mehr als das ist aber noch nicht bekannt. Jedoch könnte mit Gernod Thanksgiving zurückkehren und somit auch das Farming erweitern, das mit den Kürbissen eingeführt wurde. Warum GamePro-Volontär Basti sich darüber besonders freuen würde, lest ihr hier:

Pilz-Saison gestartet

Den gesamten November lang, wachsen auf eurer Insel Pilze. Diese könnt ihr zufällig auf dem Boden finden. Welche Rezepte es gibt und welche Pilzsorten ihr finden könnt, zeigen wir euch hier:

Herbstblätter-Saison

Im Laufe des Novembers werden die Bäume auf der Insel langsam braun und verlieren ihre Blätter. Deshalb könnt ihr vom 16. bis 25. November herunterfallende Herbstblätter mit dem Kescher fangen und die neuen saisonalen Items basteln. Das Event ist vergleichbar mit den Kirschblättern aus dem April.

Alle neuen Fische auf einem Blick

Der November könnte für Sammler wieder interessant werden, da einige seltene Steg-Fische wieder zurückkehren.

Alle neuen Fische im Überblick:

Alle neuen Insekten auf einem Blick

Im November gibt es wieder einmal nur wenige neue Insekten in Animal Crossing. Dafür ist der große Feind vieler Animal Crossing-Spieler*innen wieder zurück: Die Vogelspinne.

Alle neuen Insekten hier im Überblick:

Alle neuen Meerestiere auf einem Blick

Nachdem es seit Juli Meerestiere im Spiel gibt, steigen sie mit in den monatlichen Zyklus ein. Im November gibt es deshalb auch neue Ozeanbewohner, die ihr jetzt fangen könnt. Wie ihr sie fangen könnt und welche es noch gibt, seht ihr hier:

Neues saisonales Item

Zum Start des Monats gibt es derzeit kein saisonales Item beim NookPortal. Es kann jedoch jeden Tag ein Item hinzugefügt werden, weshalb sich ein regelmäßiger Blick ins Nook Shopping lohnt.

Neues Item von Mama

Wenn ihr ab dem 1. November an euren Briefkasten geht, gibt es einen neuen Brief von Mama. Dieses Mal gibt sie euch die Bewährt-Matte.

Geburtstage der Bewohner

Nicht nur ihr selbst, auch eure Bewohner haben in Animal Crossing: New Horizons ihren Ehrentag. Im Oktober sind die Geburtstagskinder:

1. November - Hasso

2. November - Pingi

3. November - Philip

4. November - Viktor

5. November - Lupo

6. November - Bolle

7. November - Benjamin

8. November - Ali

9. November - Mathilda

10. November - Aziza, Reinhold

11. November - Wuffi

12. November - Marga

13. November - Isabella

14. November - Brigitte

15. November - Steve

16. November - Doris

17. November - Marina

18. November - Eleonore

19. November - Adelheid

20. November - Nestor

21. November - Pippo

22. November - Sina Lilly

23. November - Tschiwi

24. November - Thomas

25. November - Weber

26. November - Natascha

27. November - Ingo

28. November - Claire

29. November - Kabuki

30. November - Schubert, Natalja

