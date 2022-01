Assassin's Creed: The Ezio Collection kommt für die Switch und das schon bald

Ubisoft hat angekündigt, dass Assassin's Creed: The Ezio Collection auch für die Switch erscheint. Dieser Schritt hat ziemlich lange gedauert, wenn man bedenkt, dass die Nachfolger Assassin's Creed 3, Assassin's Creed 4: Black Flag und Assassin's Creed Rogue alle bereits auf Nintendos Konsole spielbar sind.

Wer drei der besten Assassin's Creed-Spiele nachholen möchte oder unterwegs ein weiteres Mal mit Ezio gegen die Templer kämpfen möchte, kann das schon sehr bald tun. Hier die wichtigsten Informationen:

Erscheinungsdatum: 17. Februar 2022

17. Februar 2022 Preis: 39,99 Dollar (bei uns vermutlich 39,99 Euro)

Einen kleinen Trailer gibt es auch:

Das steckt in der Ezio-Kollektion für die Switch

Das Wichtigste sind natürlich die Spiele. Enthalten sind alle drei Teile, in denen Ezio Auditore da Firenze als Protagonist fungiert:

Technisch neu aufpoliert: Die Spiele aus der Ezio Collection erschienen ursprünglich für die PS3 und die Xbox 360, sollen auf der Switch aber einige Vorteile bieten. Dazu gehören "verbesserte Funktionen wie der Handheld-Modus, HD Rumble, ein Touchscreen-Interface und optimierte Anzeigen".

Hier lest ihr unseren Test zu Assassin's Creed: The Ezio Collection für PS4 und Xbox One:

9 0 Mehr zum Thema Assassin's Creed Ezio Collection im Test - Ezio im Dreierpack

Alle Inhalte mit an Bord: Neben den Grundspielen kommt das Bundle mit allen veröffentlichten Singleplayer-DLCs. Als kleinen Bonus gibt es obendrauf noch die zwei Kurzfilme Assassin's Creed Lineage und Assassin's Creed Embers.

Lohnt sich der Kauf? Assassin's Creed 2 gilt bis heute als bester Teil der Serie und auch Brotherhood und Revelations haben ihre Momente. Jetzt bleibt nur noch hoffen, dass die Titel auf der Switch auch ordentlich läuft.

Hier seht ihr den Ankündigungs-Trailer von 2016:

Weitere aktuelle News rund um Assassin's Creed:

Neue Inhalte für Valhalla und Odyssey veröffentlicht

Die neusten Ableger der Assassin's Creed-Serie werden von Ubisoft weiterhin fleißig mit Inhalten versorgt. Sowohl für Assassin's Creed Odyssey als auch für Assassin's Creed Valhalla steht ein DLC bereit, in dem Cassandra und Eivor aufeinander treffen. Das Cross-Over ist komplett kostenlos.

Habt ihr Lust auf Assassin's Creed: The Ezio Collection für die Switch?