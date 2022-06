Assassin’s Creed Valhalla: So sichert ihr euch die kostenlosen Origins-Items

Assassin's Creed Origins, der Vor-Vorgänger zu Assassin's Creed Valhalla, hat ganz frisch ein 60fps-Update bekommen. Dank eines Free Weekend könnt ihr es zudem einige Tage kostenlos spielen oder gleich als Neuzugang im Xbox Games Pass entspannt durchzocken. Aber keine Sorge: Ubisoft hat AC Valhalla natürlich nicht vergessen. Der aktuelle Teil profitiert durch kostenlose Belohnungen ebenfalls vom Origins-Aufwind.

Origins findet mit diesen Items Einzug in Valhalla

Noch wurde nicht bestätigt, dass AC Valhalla auch Crossover-Stories zu AC Origins erhält. Naheliegend wäre es, aber vorerst sind die einzigen Inhalte, die die beiden Spiele direkt miteinander verknüpft, diese neuen dekorative Items, die ihr über Ubisoft Connect kostenlos abgreifen könnt:

Ägyptisches Schiffspaket

Tattoo-Satz Kleopatra

Tattoo-Satz Pharao

Einen Vorgeschmack hat Ubisoft über Twitter geteilt:

So sichert ihr euch die Origins-Items

Um mit den Items etwas Ägypten-Flair nach England zu holen, müsst ihr euch die Sets lediglich über Ubisoft Connect sichern. Loggt euch dafür mit eurem Account bei Ubisoft Connect ein, über den ihr auch Assassin's Creed Valhalla laufen habt. Geht dann folgendermaßen vor:

Klickt nach dem Einloggen auf eure Spiele und dann auf Assassin's Creed Valhalla. Navigiert zu den Belohnungen. Wählt die mit "Free" gekennzeichneten neuen Sets aus und sichert sie über "Hol es dir gratis". Im Anschluss sollten die Gegenstände in eurem Spiel verfügbar sein.

So nutzt ihr die neuen Items: Um das Schiff mit dem ägyptischen Look auszustattet, müsst ihr nur die Schiffswerkstatt beim Siedlungshafen aufsuchen. Die Tattoos ändert ihr hingegen, genauso wie Frisuren und Bärte, in der Tätowierwerkstatt neben dem Langhaus.

Was ist Ubisoft Connect? Ubisoft Connect ist ein Dienst, mit dem ihr eure Spiele des Publishers über mehrere Plattformen hinweg miteinandern verbinden könnt, beispielsweise durch Cross-Save. Eure Freundesliste findet ihr dort ebenfalls. Zusätzlich könnt ihr Statistiken einsehen, Herausforderungen annehmen und Belohnungen erhalten. Manche sind kostenlos, für andere benötigt ihr sogenannte Units, die ihr euch verdient, indem ihr Titel von Ubisoft spielt.

Neue Ankündigungen für AC Valhalla

Ubisoft schenkt AC Origins zwar gerade neue Aufmerksamkeit, AC Valhalla ist aber nach wie vor der aktuelle Titel der Reihe, mit dem sie noch nicht fertig sind. So erhalten wir in Jahr 2 mit The Forgotten Saga noch einen komplett neuen Modus, der kürzlich in einem Stream gezeigt wurde:

Während des Streams wurde ebenfalls das letzte Kapitel von Eivors Saga sowie ein weiterer Stream für September angekündigt, in dem wir wahrscheinlich etwas Offizielles zu dem nächsten großen Assassin's Creed-Teil erfahren. Vielleicht zeigt Ubisoft etwas zu AC Infinity, oder aber bestätigt mit AC Rift endlich das Spiel mit Basim.