Assassin's Creed Valhalla: Auch das Sigrblot-Fest ist wieder voller Bugs, aber es gibt Lösungen

Seit letzter Woche ist das Sigrblot-Fest in Assassin's Creed Valhalla in vollem Gange. Ihr könnt euch mit Eivor betrinken, raufen und an allerlei Spielen teilnehmen. Leider ist das Update wie schon das Ostara-Fest und das Yuletide-Fest voller Bugs und Fehler. Da die Festivitäten noch bis zum 19. August andauern, lohnt es sich für Ubisoft, diese zu beheben.

Entwickler bieten Workarounds: Zwar hat Ubisoft bereits einen Hotfix für die Kriegsspiele veröffentlicht, aber wann und ob alle restlichen Bugs vor dem Ende der Feier behoben werden können, steht in den Sternen. Stattdessen gibt es erst einmal Tipps von den Devs, wie ihr einige der Probleme selbst umgehen könnt.

Liste mit Sigrblot-Bugs und Lösungen

Ubisoft hat auf dem Entwickler-Blog alle bekannten Probleme mit dem Sigrblot-Fest und anderen Aspekten des Spiels veröffentlicht, (teilweise) inklusive möglicher Workarounds.

Diese Bugs sollen mit dem Update 1.3.1 beseitigt werden:

Sigrblot-Fest

Spieler können beim Action-Wheel die Kontrolle über Eivor verlieren

Lösung: Ladet eine Speicherdatei oder startet das Spiel neu

Ihr könnt nicht mit Quest-NPCs interagieren, wenn ihr diese schubst

Lösung: Verlasst den Ort und kehrt zurück, um die Position der NPCs zurückzusetzen

Mastery Challenge

Gegner fallen von ihren Posten und sterben

Goldmedaillen können nicht errungen werden

Lösung: Startet die Herausforderung neu, nachdem ihr entdeckt wurdet

World Events und Nebenquests

Das Geheimnis des alten Kellers kann nicht beendet werden

Ihr erhaltet nur noch Silber aus kleinen Truhen

Für folgende Probleme aus dem Zorn der Druiden-DLC ist momentan kein Fix geplant:

Aufträge können aus dem Quest-Buch verschwinden, wenn ihr sterbt

Lösung: Startet das Spiel neu

Im Bett in Dublin könnt ihr nur einmal schlafen

Manche Quests starten nicht korrekt oder können nicht beendet werden

Die Mission "The Mysterious Berserker" verschwindet, wenn ihr die Sprachausgabe von Englisch auf eine andere Sprache ändert

Die Fähigkeit "Man's Best Friend" wird bei Beendigung der entsprechenden Quest nicht freigeschaltet

Spieler fallen in einer Höhle durch die Map

Lösung: Mit der Schnellreise könnt ihr entkommen

Rache-Quests sind schwer zu erkennen

Zudem bittet euch Ubisoft, weitere Fehler in Valhalla zu melden, falls ihr solche entdeckt.

Ihr könnt in Valhalla jetzt das Level-Scaling anpassen

Bugs sind eine Sache, Features eine andere. Ubisoft hat Assassin's Creed Valhalla eine neue Funktion hinzugefügt, die euch ziemlich begeistern dürfte und ehrlich gesagt in allen Rollenspielen Standard sein sollte. Ab sofort könnt im Menü auswählen, wie sich Gegner zum Level von Eivor verhalten - bereiten sie euch immer eine Herausforderung, könnt ihr sie locker platt machen, oder leveln sie überhaupt nicht mit euch auf, das ist jetzt eure Wahl.

