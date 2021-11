Battlefield 2042 Trophäen-Leak: Viel Arbeit und typische Battlefield-Momente

Gerade erst wurden die Erfolge für Call of Duty Vanguard bekannt, da erreicht uns auch schon der Leak mit allen Trophäen aus Battlefield 2042. Die Liste wurde dem Code dem Spiels entnommen, ist also offiziell. Im Gegensatz zur Konkurrenz kommt der Shooter von EA und DICE bekanntlich komplett ohne Kampagne. Ihr könnt euch also ganz auf den Multiplayer konzentrieren - allerdings müsst ihr hier für die Platin alle Spielmodi ausgiebig zocken.

Darauf könnt ihr euch bei der Trophäen-Jagd in Battlefield 2042 gefasst machen

Insgesamt gibt es in Battlefield 2042 35 Trophäen. Diese teilen sich auf in eine Platin-Trophäe, vier Gold-Trophäen, zehn Silber-Trophäen und 20 Bronze-Trophäen. Die Anzahl hält sich im Vergleich zu manchen anderen AAA-Spielen also in Grenzen.

Das sind wohl die schwersten und aufwendigsten Trophäen: Einen großen Teil der Erfolge schaltet ihr natürlich wieder frei, indem ihr einfach spielt und Fortschritte erzielt. Nur solltet ihr euch nicht auf einen Spielmodi oder einen Spielstil mit immer dem selben Specialist und der gleichen Ausrüstung festlegen, sondern alle Aspekte von Battlefield 2042 ausprobieren.

Allerdings gibt es auch einige Trophäen, die spezifische Aktionen voraussetzen. Etwa, dass ihr mit einem Raketenwerfer ein Flugzeug abschießt, während ihr mit einem Fallschirm durch die Luft segelt. Wirklich schwierig scheint keine der Aufgaben zu sein, viel Zeit solltet ihr aber schon einplanen.

Alle Vanguard-Trophäen in der Übersicht

Platin

Future Imperfect: Alle anderen Trophäen einsammeln

Gold

Luck of the Irish: Erreiche Spielerlevel 25

I'm Five by Five, B: Verdiene ein Band III von jedem Typ

Clean Exit: Erfolgreich die Hazard Zone extrahieren, ohne dass ein Teammitglied stirbt

CQC Specialist: Führe 20 Nahkampf-Kills in einer Runde aus

Silber

Making Dunn Proud: Erreiche Spielerlevel 15

Dead in their tracks: Erziele einen Quad-Kill, während du ein Ziel verteidigst

Universal Soldier: Verdiene ein T1-Meisterschaftsabzeichen mit einem beliebigen Spezialisten

Gun Master: Verdiene ein T1-Meisterschaftsabzeichen mit einer beliebigen Waffe

Wheeled Warrior: Verdiene ein T1-Meisterschaftsabzeichen mit einem beliebigen Fahrzeug

Jack of all Trades: Verdiene ein T1-Meisterschaftsabzeichen mit einem beliebigen Gerät oder Wurfgerät

Doze this: Erziele 7 Kills in einem Versuch mit Dozers SOB-8 Ballistic Shield

Deadshot: Führe 20 Kopfschuss-Kills in einer Runde durch

Good Company: Verdiene den ersten Platz als Team

Showoff: Herausragende Leistung erreicht

Bronze

Adapt and Overcome: Erreiche Spielerstufe 5

Command and Conquest: Erobere 100 Ziele in Conquest

Escape Artist: 25 Mal erfolgreich in der Gefahrenzone extrahieren

Pak Rat: Erfolgreich mit 50 Datenlaufwerken die Hazard Zone extrahieren

The Winner Takes it All: Gewinne 42 Runden in allen Spielmodi

Aerial Destroyer: Zerstöre ein Luftfahrzeug mit einem Raketenwerfer beim Fallschirmspringen

A bird? A plane?: Fliege mit dem Wingsuit auf Orbital vom Rocket Hangar zur Kryo-Anlage

Going Places: Lege in einer Runde 1000 m mit Mackays Grappling Hook zurück

B gun's dry: Verursache 2500 Schaden in einer Runde beim Verteidigen von Zielen mit Boris’SG-36 Sentry Gun

Doctor Falck in the house: Heile 3000 Schadenspunkte in einer einzigen Runde mit Falcks S21 Syrette Pistol

Happy Birthday: Ordere 15 Ausrüstungskisten mit Angel

Squad Wiper: Töte 500 feindliche Soldaten, während du nicht in einem Fahrzeug sitzt

War Machine: Töte 50 feindliche Soldaten, während du in einem Fahrzeug sitzt

Tool Time: Repariere 1000 Schaden an Fahrzeugen in einer Runde

Wrecking Crew: Zerstöre 50 Fahrzeuge

No-one gets left behind: Belebe 100 Teamkollegen

Thank you, Santa: Versorge 50 Teamkollegen mit Ressourcen

Foot Soldier: Lege 25 km zurück, ohne ein Fahrzeuge zu benutzen

One Careful Owner: Führe einen Roadkill mit einem Flugzeug durch

Burnout: Lege 15 km mit Bodenfahrzeugen zurück

Auch den Portal-Modus müsst ihr für Platin spielen:

Battlefield 2042 erscheint in wenigen Tagen

Schon bald könnt ihr euch an die Arbeit machen und Trophäen, beziehungsweise Erfolge in Battlefield 2042 freischalten. Der Shooter erscheint am 19. November 2021 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC.

Wer früher loslegen möchte, kann das dank eines Early Access tun, der für Leute mit einem EA Play-Abo, einem Game Pass Ultimate-Abo oder einer Vorbestellung der Gold Edition oder Ultimate Edition von Battlefield 2042 ab dem 12. November bereit steht.

Die Speichergröße von Battlefield 2042 sollte sich dabei in Grenzen halten. Zumindest auf der PS5, denn hier liegt der Umfang unter 43 GB – vermutlich aber wohl ohne Day-One-Patch.

