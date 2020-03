Die besten PS4-Spiele 2019/2020: Unsere Top 10 Games

Jährlich erscheinen hunderte Spiele für die PS4. Einige sind besser, andere nicht der Rede wert. Wer sich eine neue Konsole kauft, fragt sich dann: "Welche Spiele sollte ich mir kaufen?" Diese Frage wollen wir mit unseren GamePro-Top-Listen beantworten.

Die Regeln für die Topliste: Hier findet ihr auf einen Blick die 10 PS4-Spiele mit den aktuell höchsten GamePro-Wertungen aus den Jahren 2019 und 2020. Dabei handelt es sich nicht ausschließlich um Exklusivtitel. Die Wertungen geben zugleich die Reihenfolge vor. Bei gleicher Wertung steigt das jüngere Spiel höher in der Liste ein. DLCs und Erweiterungen werden in dieser Liste nicht berücksichtigt.

Hinweis zur Liste:

Anfang 2020 haben wir diese Liste umfangreich überarbeitet. Sämtliche vertretenen Releases aus dem Jahr 2018 wurden entfernt, so dass ihr nun nur noch Spiele aus den Jahren 2019 und 2020 in der Liste findet. Titel wie Red Dead Redemption 2 und God of War behalten natürlich weiterhin unsere Empfehlung.

10. Judgment - Wertung: 89

Genre: Action

Release-Datum: 25. Juni 2019

PS4 Pro-Anpassungen: -

Darum geht's: Als Privatdetektiv Takayuki werdet ihr auf den Plan gerufen, als ein Serienmörder in der Stadt Kamurocho umgeht. Takayuki soll der Sache auf den Grund gehen und hat dabei Freunde an seiner Seite: Die Anwaltskanzlei, für die er ehemals gearbeitet hat, sowie einen schlagkräftigen Ex-Yakuza.

Das ist das Besondere: Judgment erzählt vor allem eine spannende Geschichte. Die Story ist nicht nur verzwickt und düster, sondern verkauft ihr Publikum auch nicht für dumm. Es gibt keine an den Haaren herbeigezogenen Wendungen, alles bleibt plausibel.

Judgment orientiert sich in an einer japanischen Form des Krimigenres namens "Crime Drama", das Film Noire, Justizdrama und klassische Detektivgeschichte mischt.

Empfehlenswert für Fans von: Crime Drama, spannenden Geschichten

9. Death Stranding - Wertung: 89

Genre: Action

Release-Datum: 08. November 2019

PS4 Pro-Anpassungen: 4K-Auflösung und HDR-Unterstützung

Darum geht's: In Death Stranding hat in der fernen Zukunft hat ein Ereignis namens "gestrandeter Tod" unsere Welt völlig auf den Kopf gestellt, die Weltordnung zerstört und fast die gesamte Menschheit ausgelöscht. Als Kurierbote Sam Porter Bridges werden wir gebeten, die letzten Städte der USA durch eine neue Netzwerktechnologie wieder miteinander zu verbinden.

Das ist das Besondere: Eigentlich alles. Setting, Storyline und das mitspielende Star-Aufgebot (Norman Reedus, Mads Mikkelsen & Co.) sind in dieser Form bislang einzigartig, ebenso das vergleichsweise bedächtige Gameplay sowie die indirekte Multiplayer-Komponente, die von anderen Spielern abgestellte Hilfsmittel wie Leitern in der Spielwelt anzeigt.

Empfehlenswert für Fans von: Kojima-Spielen, ungewöhnlichen Spielkonzepten

8. Resident Evil 2 - Wertung: 90

Genre: Action-Adventure

Release-Datum: 25. Januar 2019

PS4 Pro-Anpassungen: höhere Auflösung (fast 4K), 60 fps

Darum geht's: In Resident Evil 2 müsst ihr mit den beiden Protagonisten Leon S. Kennedy und Claire Redfield unabhängig voneinander im von Zombies überlaufenen Racoon City überleben und dabei den Machenschaften der fiesen Umbrella Corporation auf die Schliche kommen.

Das ist das Besondere: Resident Evil 2 ist ein Remake des gleichnamigen Horrorspiels aus dem Jahr 1998. Dem Titel wurde eine entsprechende Grafik-Generalüberholung spendiert, zudem gibt es einige eklatante spielerische Unterschiede. Beispielsweise seht ihr Leon und Claire jetzt über die Schulter und könnt euch zudem gleichzeitig bewegen und schießen.

Außerdem wurden einige Szenen umgebaut, um auch Kenner des Originals noch überraschen zu können. Alles in allem ein Remake aus dem Bilderbuch.

Empfehlenswert für Fans von: Resident Evil 2, Zombie- und Horrorspielen

7. Kingdom Hearts 3 - Wertung: 90

Genre: Action-JRPG

Release-Datum: 29. Januar 2019

PS4 Pro-Anpassungen: -

Darum geht's: In Kingdom Hearts 3 müsst ihr Sora helfen, durch unterschiedliche Welten zu reisen und stark genug zu werden, um sich dem Serienbösewicht Xenahort in einer letzten, alles entscheidenden Schlacht gegenüberstellen.

Das ist das Besondere: Wie schon in den beiden Vorgängern verschmelzen in Kingdom Hearts 3 die Disney- und Square Enix-Universen. Dementsprechend trefft ihr sehr viele Charaktere aus bekannten Disney-Filmen wie Herkules, Woody und Buzz Lightyear aus Toy Story oder Baymax, die teilweise zusammen mit euch kämpfen.

Beim Kampfsystem könnt ihr nun unter anderem spektakuläre Themenpark-Angriffe starten, bei denen sich Soras Waffe in einige der berühmtesten Attraktionen des Disneylands verwandelt.

Empfehlenswert für Fans von: JRPGs, Disney-Filmen und -Charakteren

6. Metro: Exodus - Wertung: 90

Metro: Exodus - Screenshots ansehen

Genre: Ego-Shooter

Release-Datum: 15. Februar 2019

PS4 Pro-Anpassungen: 1440p-Auflösung

Darum geht's: In Metro: Exodus schlüpft ihr in die Rolle des jungen Artjom, der im postapokalyptischen Russland des Jahres 2036 ums Überleben kämpft und sich dort sowohl mit Mutanten als auch feindlich gesinnten Fraktionen herumschlagen muss.

Das ist das Besondere: Anders als in den ersten beiden Teilen spielt ein Großteil von Exodus nicht in linearen Schlauch-Levels der Moskauer Metro, sondern in großen, offen angelegten Gebieten an der Oberfläche, in denen Artjom Ressourcen sammelt und verschiedene Aufgaben erledigt.

Als Fortbewegungsmittel dient eine umgebaute Dampflok, die durch Russland fährt. Durch die etwas andere und offenere Ausrichtung setzt Metro: Exodus auch atmosphärisch andere Schwerpunkte als seine beiden Vorgänger.

Empfehlenswert für Fans von: Atmosphärischen Story-Shootern

Auf der nächsten Seite geht's weiter mit den besten PS4-Spielen 2019.