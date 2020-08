Xbox Series X: Alle Spiele mit 4K und 60 FPS

Zu den großen Vorteilen der Xbox Series X gehört die im Vergleich zur Vorgängergeneration deutlich gestiegene Hardware-Leistung. Und die wird unter anderem zufolge haben, dass die durchschnittlichen Auflösungen und Framerates deutlich steigen werden. In diesem Zusammenhang ist immer wieder von 4K und 60 FPS zu lesen, also einer nativen Auflösung von 3840 x 2160 Pixel bei gleichzeitiger Bildrate von 60 pro Sekunde.

Diese Spezifikationen stellen eine Hardware vor ordentliche Herausforderungen, weswegen 4K & 60 FPS zumindest mittelfristig auch nicht der Standard in der neuen Generation werden dürften. Bei einigen Spielen sind 4K und 60 FPS aber bereits bestätigt. Und all diese Titel findet ihr in unserer Liste.

Hinweis: Diese Liste wird regelmäßig aktualisiert.

Alle Xbox Series X-Spiele mit 4K und 60 fps

Bright Memory Infinite

Xbox Series X-Release: 4. Quartal 2020

4. Quartal 2020 Entwickler: FYQD Personal Studio

FYQD Personal Studio Genre: Ego-Shooter

Der Ego-Shooter im Stil von Shadow Warrior 2 macht optisch einiges her und wird sein Effekte-Feuerwerk auch in 4K und 60 FPS abfeuern.

Darum geht's: In Bright Memory Infinite treten wir als schwer bewaffnete Protagonistin einer uralten Macht entgegen. Um die Gegner zu besiegen, wenden wir eine Reihe verschiedener Angriffsstile an, die sich zu langen Combos verketten lassen. Das Spielgeschehen ist zudem recht rabiat. Für Bright Memory verantwortlich ist der Solo-Entwickler Zeng Xiancheng, der unter dem Namen FYQD Personal Studio firmiert. Zum Einsatz kommt die Unreal Engine 4.

Call of the Sea

Xbox Series X Release: 2020

2020 Entwickler: Out of the Blue

Out of the Blue Genre: Puzzle

Der ungewöhnliche Puzzler Call of the Sea setzt auf eine Cel-Shading-Comic-Optik und, die mit 4K und 60 FPS sicher nochmal eindrucksvoller aussehen wird.

Darum geht's: In Call of the Sea begleiten wir die junge Norah auf ihrer Suche nach der verlorenen Expedition ihres Ehemannes. Das Spiel findet in den 30er Jahren statt und führt uns auf eine mysteriöse Insel im südlichen Pazifik. Während wir die Geheimnisse der Insel nach und nach aufdecken, müssen wir diverse Rätsel und Puzzles lösen. Die Insel selbst ist zudem von einem dichten, mystischen Schleier des Übernatürlichen umgeben.

Destiny 2

Xbox Series X-Release: 4. Quartal 2020

4. Quartal 2020 Entwickler: Bungie

Bungie Genre: Ego-Shooter

Destiny 2 von Bungie erscheint auch für die Next-Gen-Konsolen und wird dementsprechend technisch herausgeputzt.

Darum geht's: Destiny 2 ist der ursprünglich 2017 erschienene Nachfolger des Online-Shooters Destiny, der erneut PvP- und PvE-Elemente bietet. In der Story greifen die Kabale die letzte Stadt und damit die letzte Festung der Menschen gegen die Dunkelheit an. Wir müssen als Hüter im Kampf gegen Ghaul und die Rote Garde in die Schlacht ziehen. Die Anführer der einzelnen Klassen Cayde-6, Ikora Rey und Zavala kehren ebenso zurück wie die Klassen Jäger, Warlock und Titan. Mittlerweile gibt es etliche Content-Erweiterungen, die neue Missionen, Story-Zweige, Waffen und Ausrüstungsteile hinzufügen.

Dirt 5

Xbox Series X-Release: 4. Quartal 2020

4. Quartal 2020 Entwickler: Codemasters

Codemasters Genre: Rennspiel

60 FPS sind bei Dirt 5 nicht das Ende der Fahnenstange. Das Rennspiel von Codemasters wird nämlich mit bis zu 120 FPS laufen.

Darum geht's: Im Kern dreht sich Dirt 5 natürlich um den Rallye-Zirkus, rein optisch präsentiert es sich dabei aber deutlich farbenfroher als sein direkter Vorgänger. Es gibt einen Karrieremodus, einen Vier-Spieler-Splitscreen sowie mehrere Online-Modi. Unsere Rennkarriere führt uns auf Rennstrecken rund um die Welt, wir steuern verschiedene Fahrzeuge von Rallye-Racern über Trucks bis hin zu GT-Karossen. Dabei wird es auch Elemente wie Wetterumschwünge geben, die dann natürlich Einfluss auf Piste und Fahrverhalten haben.

Fortnite

Xbox Series X-Release: November 2020

November 2020 Entwickler: Epic

Epic Genre: Multiplayer-Shooter

Multiplayer-Shootern wie Fortnite wird der angepeilte 4K/60 FPS-Standard natürlich besonders zugute kommen.

Darum geht's: Fortnite der wohl populärste Battle Royale-Shooter überhaupt. In den Matches mit etlichen anderen Spielern müsst ihr möglichst lange überleben. Die Entwickler veröffentlichen in regelmäßigen Abständen neue Inhalte und Ingame-Events für Fortnite, so dass die Spieler dauerhaft motiviert bleiben sollen.

Forza Horizon 4

Xbox Series X-Release: 4. Quartal 2020

4. Quartal 2020 Entwickler: Playground Games

Playground Games Genre: Rennspiel

Microsoft veröffentlicht eins der besten Rennspiele der Xbox One-Generation auch für die Xbox Series X. Natürlich mit 4K-Auflösung und mit einer Framerate von 60 FPS.

Darum geht's: In Forza Horizon 4 flitzen wir durch eine an Großbritannien angelehnte und frei befahrbare Spielwelt und versuchen, in diversen Events möglichst gute Platzierungen und Punktzahlen zu erreichen. Im Vergleich zum Vorgänger ist die Umgebung insgesamt etwas vertikaler, außerdem gibt es einen sehr umfangreichen Fuhrpark mit mehr als 450 Fahrzeugen. Dazu kommt ein Shared-World-Konzept, bei dem etliche andere Online-Spieler in der gleichen Session unterwegs sind.

Forza Motorsport

Xbox Series X-Release: noch nicht bekannt

noch nicht bekannt Entwickler: Turn 10

Turn 10 Genre: Rennspiel

Die Forza Motorsport-Reihe gehörte schon immer zu den technischen Vorzeigetiteln auf den Xbox-Konsolen. Das wird mit dem neuen Teil nicht anders sein.

Darum geht's: Viele Details sind noch nicht bekannt, höchstwahrscheinlich verbirgt sich hinter Forza Motorsport aber ein Rennspiel mit Simulationsanspruch, bei dem ihr am Steuer eines von etlichen Vehikeln möglichst weit vorne auf dem Treppchen landen müsst. Bestätigt ist bislang nur, dass das Spiel eine "dynamische Spielwelt" bieten soll.

Gears 5

Xbox Series X-Release: 4. Quartal 2020

4. Quartal 2020 Entwickler: The Coalition

The Coalition Genre: Shooter

Und noch ein technischer Vorzeigetitel, der seinen Weg von der Xbox One auf die Xbox Series X findet. Gears 5 gehörte zu den ersten Titeln, für die Microsoft technische Verbesserungen ankündigte.

Darum geht's: In Gears 5 übernehmen wir Kait, die dem Geheimnis ihrer Herkunft auf den Grund geht. Wir erfahren also mehr über die Entstehung der Gegnerfraktion Locust. Marcus Fenix und sein Sohn John JD tauchen ebenfalls wieder im Spiel auf. Wie seine Vorgänger setzt Gears 5 auf das altbewährte Duck and Cover-Gameplay und stattet uns mit allerlei bekannten Waffen wie dem Lancer, es gibt aber auch etliche neue Argumentationsverstärker.

Halo Infinite

Xbox Series X-Release: 2021

2021 Entwickler: 343 Industries

343 Industries Genre: Ego-Shooter

Erst vor kurzem verschoben 343 Industries und Microsoft den Release von Halo Infinite auf das Jahr 2021. Dann wird der Shooter aber in 4K und mit 60 FPS laufen, der Multiplayer-Modus sogar mit bis zu 120 FPS.

Darum geht's: Der Master Chief landet auf dem Halo-Ring Installation 07 (Zeta Halo) und bekommt es dort mit den Banished zu tun, die die Kontrolle über den Ring übernommen haben. Unterstützung bekommt er dabei vom neuen Charakter "Pilot". Neben einem umfangreichen Waffenarsenal setzt der Chief beim Kampf gegen die Banished neue Ausrüstungsgegenstände wie einen Enterhaken ein, die Spielwelt setzt zudem auf große und frei erkundbare Areale.

Madden NFL 21

Xbox Series X-Release: 4. Quartal 2020

4. Quartal 2020 Entwickler: Electronic Arts

Electronic Arts Genre: Sportspiel

EAs Sportsimulationen werden selbstverständlich auch ihren Weg auf die Next-Gen-Konsolen finden. Madden NFL 21 ist eine der ersten.

Darum geht's: Wie schon seine Vorgänger versucht auch Madden NFL 21 den Football-Sport möglichst akkurat abzubilden und realistisch nachzustellen. In der aktuellen Variante gibt es einige neue Features, darunter erweiterte Möglichkeiten bei Läufen mit dem Ball und Tacklings, sowie ein neues Pass-Rushing-System. Darüber hinaus werden wir auch benutzerdefiniert jubeln können.

Metal: Hellsinger

Xbox Series X-Release: 2021

2021 Entwickler: The Outsiders

The Outsiders Genre: Ego-Shooter

So eine ungewöhnliche Genre-Mischung wie in Metal: Hellsinger gibt es nicht häufig. Denn hier mixen sich Ego-Shooter und Musikspiel.

Darum geht's: Als Dämonin müssen wir durch die Hölle gehen und allerlei infernale Monster mit unseren Waffen ausschalten. Das Besondere dabei ist aber, dass ihr im Takt der Musik schießen müsst. Als Hintergrund-Tracks dienen extra für das Spiel geschriebene Songs von bekannten Metal-Artists wie Alissa White-Gluz von Arch Enemy oder Matt Heafy von Trivium.

Ori and the Will of the Wisps

Xbox Series X-Release: 2020

2020 Entwickler: Moon Studios

Moon Studios Genre: Jump&Run

Eins der stilsichersten und hübschesten Spiele für die Xbox One soll auf der Xbox Series X noch hübscher werden und darüber hinaus Framerates von bis zu 120 FPS bieten.

Darum geht's: Die Geschichte von Will of the Wisps setzt fast genau da an, wo der Vorgänger aufhörte. Der kleine Waldgeist Ori und die knuffige Eule Ku stürzen getrennt voneinander über einem fremden Gebiet mit dem Namen Niwen ab. Oris anschließende Suche nach seinem Freund wird bald zu einem deutlich größeren Abenteuer, bei dem insbesondere die namensgebenden Irrlichter (Wisps) eine wichtige Rolle spielen. Ori 2 setzt auf den bewährten 2D-Metroidvania-Mix aus Erkundung, Geschicklichkeitspassagen und Kämpfen in der weit verzweigten Oberwelt.

Scorn

Xbox Series X-Release: 2020

2020 Entwickler: Ebb Software

Ebb Software Genre: Action

Die bizarr-ekligen Welten von Scorn werden auf der Xbox Series X in 4K und mit 60 FPS erstrahlen.

Darum geht's: Scorn ist ein Horrorspiel, in dem ihr aus der Ego-Perspektive eine offene Alptraum-Welt erkundet. Die verschiedenen Bereiche der verstörenden Umgebung haben eine jeweils individuelle Hintergrundgeschichte und eigene Charaktere. Das Gameplay von Scorn besteht aus einer Mischung aus Rätseln und Shooter-Elementen.

Sea of Thieves

Xbox Series X-Release: 2020

2020 Entwickler: Rare

Rare Genre: Action-Adventure

Schon auf der Xbox One X lief Sea of Thieves in 4K/60 FPS, dem wird die Series X-Version natürlich in nichts nachstehen.

Darum geht's: Im Multiplayer-Piratenspiel erkunden wir in der Ego-Sicht eine offene und karibisch angehauchte Inselwelt suchen Schätze und können uns mit Verbündeten zusammenschließen, um auf hoher See gegen andere Crews Schlachten an Bord von Schiffen zu schlagen. Quests gibt es zum Release von drei Fraktionen, die Kampf, Transport oder Schatzsuche in den Mittelpunkt stellen.

Second Extinction

Xbox Series X-Release: 2020

2020 Entwickler: Systemic Reaction

Systemic Reaction Genre: Ego-Shooter

Dinosaurier-Action mit 4K und 60 FPS? In Second Extinction werden wir genau das bekommen.

Darum geht's: In der Zukunft haben blutrünstige Dinosaurier die Erde überrannt und einen Großteil der Menschheit vernichtet. Die wenigen Überlebenden haben sich ins All zurückgezogen und wollen sich von dort aus ihre Heimat zurückholen. Dafür landen sie in Dropships auf der Erde und ziehen gegen die Dinos in den Krieg. Auf der Karte erledigen wir einzelne Missionen und müssen auf dem Weg natürlich jede Menge aggressiver Dinos über den Haufen ballern.

Senua's Saga: Hellblade 2

Xbox Series X-Release: noch nicht bekannt

noch nicht bekannt Entwickler: Ninja Theory

Ninja Theory Genre: Action-Adventure

Ninjas Theory Action-Adventure wird in der Unreal Engine 5 entwickelt und zählt damit zu den ersten Spielen, die in der neuen Epic-Engine entstehen.

Darum geht's: Nachdem es im ersten Teil darum ging, die Seele von Senuas Geliebten in der nordischen Unterwelt Helheim zu retten, geht es im zweiten Teil nach Island. Dort muss sich Senua wieder gegen Ängste und Halluzinationen zur Wehr setzen, die metaphorisch den Umgang mit psychischen Krankheiten darstellen sollen.

The Ascent

Xbox Series X-Release: 2020

2020 Entwickler: Neon Giant

Neon Giant Genre: Action-Rollenspiel

The Ascent gehörte zu den ersten Series X-Spielen, für die Gameplay gezeigt wurden.

Darum geht's: Im Action-Rollenspiel verschlägt es uns in ein Cyberpunk-Szenario, in dem wir uns durch "Arkologie", eine Metropole voller Kreaturen aus der gesamten Galaxie, die von einem mächtigen Konzern erbaut wurde. Nach seinem Zusammenbruch kommt es zum Kollaps aller Sicherheitssysteme, und mehrere Verbrechersyndikate und konkurrierende Konzerne wollen ihre Macht ausweiten. Das Action-Rollenspiel lässt sich entweder alleine oder im Koop bestreiten.