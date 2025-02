Kingdom Come Deliverance 2: Bevor ihr auf die Hochzeit geht - Diese Dinge solltet ihr wirklich erledigen

Auf der Hochzeit erwartet euch jede Menge Unterhaltung, aber viele Fans fragen sich, wann sie dorthin aufbrechen sollten.

Die Hochzeit ist zu Beginn von Kingdom Come: Deliverance 2 ein riesiges Thema – sowohl im Spiel als auch in der Community. Es handelt sich um die erste große Hauptquest, nachdem ihr in die Open World entlassen werdet, aber viele Fans bleiben der Feier 50 Stunden oder länger fern.

Das liegt zum einen daran, dass die wunderhübsche Spielwelt mit ihren tollen Nebenaufgaben dazu einlädt, völlig in ihr zu versinken. Zum anderen sorgen sich viele Spieler*innen aber auch, dass sie Missionen verpassen könnten.

Wir verraten euch, was ihr wirklich vorher erledigen solltet und warum ihr euch wiederum nicht zu lange zurückhalten müsst.

Verfallen Nebenmissionen in KCD2 nach der Hochzeit?

Die kurze Antwort auf die Frage ist nein. Ihr könnt die Nebenmissionen in der Region auch alle noch nach der Hochzeit erledigen, sie verfallen nicht. Ihr müsst euch lediglich überlegen, ob ihr mit dem Müller oder dem Schmied auf die Feier gehen wollt. Die Vorarbeit darauf könnt ihr aber erst mal bei beiden parallel erledigen.

Trotzdem würden wir euch nicht empfehlen, direkt zur Hochzeit zu hetzen, denn ein paar Vorteile habt ihr doch, wenn ihr euch vorher ein paar Nebenaufgaben widmet.

Ihr solltet außerdem bedenken, dass ihr mit dem Beginn der Hochzeit in einen längeren Story-Block aufbrecht, während dem ihr keinen Zugang zur Open World habt. Nach "Ungeladene Hochzeitsgäste" schließt nämlich direkt noch "Wem die Stunde schlägt" an.

Darum lohnt es sich trotzdem, vorher einige Nebenmissionen anzugehen

Es gibt zwei Gründe, warum ihr vorher einige Nebenmissionen abschließen solltet: Gameplay-Vorteile und mehr Story-Kontext.

Gameplay-Vorteile: Bei so ziemlich allem, was Heinrich in der offenen Welt treibt, verbessert er seine Fähigkeiten und schaltet Perks frei, die auch in den Storymissionen nützlich sein können. Vor allem alles was das Schleichen und Stehlen betrifft, aber auch Rede-Skills, zahlen sich aus. Ihr könnt für Ersteres beispielsweise in der Mühle von Niedersemin einige nützliche Tricks lernen.

Lasst euch außerdem in Tachau das Schmieden beibringen.

Zwangsweise braucht ihr zudem ein anständiges Outfit für die Hochzeit. Wollt ihr euch dafür beim Schneider einkleiden lassen, braucht ihr eine ganze Menge Groschen, die ihr euch ebenfalls erst durch Nebenquests oder Diebstahl verdienen könnt.

Welche Perks, Quests und Fähigkeiten zu Beginn besonders wichtig sind, verraten wir euch in diesen Artikeln:

Mehr Story-Kontext: Auf der Hochzeit trefft ihr sehr viele Personen, denen ihr schon vorher in der Trosky-Region begegnen könnt. Habt ihr bereits Aufgaben für sie erledigt, könnt ihr sie nicht nur besser einordnen, sondern bekommt auch unter anderem ganz andere Dialogzeilen zu hören.

Wir würden euch beispielsweise empfehlen, die Köter-Quest mit allen Schritten zu erledigen und auch "Raubvogel" und "Minnesänger" bieten sich an.

Trotzdem müsst ihr euch keine allzu großen Sorgen machen und versuchen, wirklich alles abzuhaken, bevor ihr die Hauptstory vorantreibt. Spielt einfach so, wie es sich stimmig für euch anfühlt!

Verratet uns gerne auch hier noch mal, ob ihr Panik hattet, dass viele Quests verfallen, wenn ihr zur Hochzeit aufbrecht oder wie ihr es in Kingdom Come 2 allgemein mit dem Mix aus Hauptstory und Nebenaufgaben haltet.