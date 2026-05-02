GTA 6, Witcher 4 und Co. schön und gut - Aber ich hätte viel lieber endlich mal wieder ein richtig gutes Herr der Ringe-Spiel!

In den letzten Jahren gab es viele tolle Spiele und auch die Zukunft sieht rosig aus – Kevins größter Wunsch bleibt jedoch weiter unerfüllt.

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Kevin Itzinger
02.05.2026 | 17:30 Uhr

Auch Hans will mehr Herr der Ringe-Spiele! Auch Hans will mehr Herr der Ringe-Spiele!

Der Herr der Ringe gehört zu den beliebtesten Fantasy-Werken aller Zeiten.

Doch während die Welten anderer Schwergewichte wie The Witcher oder Harry Potter erfolgreich für virtuelle Abenteuer adaptiert werden, tun sich Umsetzungen aus Tolkiens Büchern aktuell schwer.

Seit Jahren frage ich mich, wieso das so ist, wieso es früher anders war und ob sich nicht endlich eines der zahlreichen Gerüchte rund um große neue Titel mit Gandalf, Frodo und Co. bewahrheiten könnte.

Kevin Itzinger
Kevin Itzinger

Kevin ist riesiger Der Herr der Ringe-Fan – kaum eine andere Welt verzaubert ihn so sehr wie Mittelerde. Wenn es nach ihm ginge, gäbe es schon längst ein Kingdom Come mit Hobbits oder ein Crusader Kings, in dem er Sauron höchstpersönlich zeigt, wie Welt-Eroberung richtig funktioniert.

Es herrscht Herr der Ringe-Flaute, aber das war nicht immer so

Obwohl die Welt von Tolkien zu den lore-technisch reichsten der Literaturgeschichte zählt, fühlt sich die Gaming-Ausbeute so dünn an, wie ein Lembas-Brot nach einer Woche Fußmarsch.

Zuletzt gab es zwar einige vielversprechende Ansätze wie Tales of the Shire oder Return to Moria, doch beide zählen mit Metascores von 58 und 59 nicht gerade zu den Überfliegern – und über Gollum werfen wir lieber ganz schnell einen Elbenmantel.

Dabei gab es früher durchaus coole Titel mit HdR-Lizenz: Die Schlacht um Mittelerde 2 zählt heute noch zu den Strategie-Legenden. Selten hatte ich im Koop so viel Spaß wie in Die Rückkehr des Königs – und in Der Herr der Ringe Online habe ich bereits mehr als 10.000 Stunden versenkt.

Mordors Schatten und Schatten des Krieges haben mein Lore-Herz zwar mit Füßen getreten und mich mit einer barbusigen Kankra geärgert, dennoch waren es gute Action-Games mit packendem Gameplay.

Video starten 12:28 Sogar Mittelerde: Schatten des Krieges ist mittlerweile fast zehn Jahre alt.

Einem neuen Spiel würde ich viel verzeihen

Dabei sollte man meinen, dass die Lizenz in den richtigen Händen eine wahre Goldgrube wäre. Zum Vergleich: Hogwarts Legacy verkaufte sich bis Ende 2025 über 40 Millionen Mal und zählt damit zu den erfolgreichsten Titeln der jüngeren Gaming-Geschichte.

Das liegt aber nicht daran, dass das magische Abenteuer ein spielerisch herausragendes Open World-Game ist. Fans lieben einfach das Gefühl, selbst durch die Welt und vor allem die fantastisch umgesetzte Zauberschule zu streifen, bekannte Magiesprüche zu wirken und sich so zu fühlen, als hätten sie endlich Post aus Hogwarts erhalten.

Dabei verzeihen sie auch Schwächen wie repetitive Open-World-Elemente, die seichte Story oder fehlende Features wie Quidditch – und mir würde es bei einem vergleichbaren Mittelerde-Epos ganz genauso gehen. 

Deswegen war ich sogar neugierig auf das angekündigte Mittelerde-MMO von Amazon, obwohl ich modernen Online-Rollenspielen aufgrund ihrer oftmals zu simplen Mechaniken kaum noch etwas abgewinnen kann. Leider wurde es nach der Ankündigung verdächtig ruhig und mittlerweile ist das Projekt wohl auch im Schicksalsberg gelandet.

Seit ein paar Wochen kursieren allerdings Spekulationen über ein Third-Person-Actionspiel, das bei Crystal Dynamics entstehen und als direkter Konkurrent für Hogwarts Legacy ins Rennen gehen soll.

Bestätigt ist das aber nicht und selbst wenn an den Gerüchten etwas dran ist, liegt der Release in weiter Ferne. Schließlich arbeitet das Studio aktuell mit Hochtouren an einem neuen Tomb Raider.

Meine größte Hoffnung liegt daher im Nachbarland Tschechien, denn laut anhaltender Gerüchte ist bei Warhorse ein Mittelerde-Titel in Arbeit. Dass das Team glaubhafte RPGs in wunderschönen Welten erschaffen kann, hat es mit Kingdom Come: Deliverance 2 zuletzt eindrucksvoll bewiesen. So ein Rollenspiel in Mittelerde? Würde ich mit Kusshand nehmen!

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Ob MMO, Action-Adventure oder RPG – ich würde sie alle zocken und ihnen viel verzeihen, solange ich endlich wieder durch eine schicke, moderne Version meiner Lieblingswelt streifen darf.

Bis dahin logge ich mich weiter regelmäßig in Der Herr der Ringe Online ein. Dem Titel sehe ich seine 19 Jahre zwar an, aber für einen Spaziergang von Michelbinge nach Froschmoorstetten ist er immer noch hübsch genug.

Was ist mit euch? Wünscht ihr euch auch ein neues Herr der Ringe-Spiel oder begnügt ihr euch mit Büchern, Filmen und Serien? Welches Videospiel fandet ihr bisher am besten?

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