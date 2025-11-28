Lohnt sich eine Nintendo Switch 1 noch 2025? Das spricht für und gegen einen Kauf

Lohnt es sich noch, eine Switch (OLED/Lite) zu kaufen?

Die Switch ist tot, lange lebe die Switch! – So lässt sich grob der Lebenszyklus der Nintendo Switch zusammenfassen. Einerseits hat die Switch 1 nach dem Launch der Switch 2 technisch gesehen ausgedient, andererseits erfreut sie sich nach wie vor größter Beliebtheit.

Lohnt sich die Anschaffung des ersten Modells also noch, oder sollte man ohne Ausnahme besser zur neuen Switch 2 greifen? In den folgenden Zeilen gehen wir dieser Frage auf den Grund, um euch bei der Kaufentscheidung etwas Hilfestellung zu geben.

Dieser Artikel erschien bereits zu einem früheren Zeitpunkt, um die Lage für 2024 zu analysieren. Wir haben ihn grundlegend überarbeitet, um euch nach dem Release der Switch 2 eine neue Einschätzung liefern zu können.

18:40 Ist die Switch 2 bereit für die Zukunft? - Nintendos bislang teuerste Konsole im Test

Autoplay

Die Switch 1 bildet technisch das Schlusslicht

Ein entscheidender Kauffaktor ist immer die technische Leistung einer Konsole. Allerdings konnte die Switch 1 bereits zum Release 2017 mit der Konkurrenz nicht mithalten – wollte es aber auch gar nicht. Denn Nintendo kochte immer schon sein eigenes Süppchen und punktet entsprechend an anderen Stellen (dazu unter mehr).

Trotzdem lässt sich nach fast neun Jahren nicht mehr abstreiten, dass die Switch selbst als leicht verbesserte OLED-Version technisch nicht mehr frisch ist. Von der kompakteren und damit eingeschränkten Lite-Version brauchen wir da gar nicht erst sprechen. Ihr Handheld-Only-Konzept bedient ohnehin eine kleinere Zielgruppe.

In diesem Vergleichsartikel schlüsseln wir detailliert auf, wie sich die normale Switch 1 vom OLED-Modell und der Switch Lite unterscheidet:

In den ersten Jahren stellt die technische Leistung der Switch 1 noch kein sonderlich großes Problem dar. Mittlerweile haben aber Spiele wie Mortal Kombat 1 deutlich gemacht, dass unter anderem die grafische Qualität der Switch längst an ihren Grenzen gestoßen ist.

Da helfen auch Cloud-Versionen einiger Spiele nur bedingt weiter. Immerhin wollen wir in der Regel auf der Switch immer und überall spielen können, ohne gutes Internet zu benötigen. Neue und technisch anspruchsvolle Spiele sind damit kein Argument mehr für eine Switch 1.

Die Switch 2 ist das neue Flaggschiff von Nintendo

Seit dem 5. Juni 2025 ist mit der Nintendo Switch 2 die Nachfolgekonsole auf dem Markt. Sie kostet alleine, also ohne Spiele im Bundle, rund 470 Euro UVP.

Dass die neue Konsole die alte Switch beispielsweise mit mehr Grafikleistung, HDR und größeren Speicher technisch in die Tasche steckt, dürfte nach so vielen Jahren kein Kunststück sein. Wer es auf die beste Hardware abgesehen hat, wird daher tiefer in die Tasche greifen müssen, um sich die Switch 2 zu kaufen.

Falls ihr einen detaillierten Vergleich der Switch 1 und Switch 2 sucht, schaut in diesen Artikel rein:

Mehr zum Thema Nintendo Switch 2 vs Nintendo Switch 1: Beide Konsolen im Vergleich, alle Unterschiede von Sebastian Zeitz

So sehr die Switch 1 technisch auch hinterherhinkt, kommen wir mal zu den Punkten, die sie heute noch immer zu einer kostengünstigen, spaßigen Konsole macht.

Riesiger Backlog mit erstklassigen Switch-Exklusives

Auch wenn die Switch 1 bei neuen Spielen technisch nicht mehr mit der besten Leistung auftrumpfen kann oder teilweile sogar schon gar keine eigene Version mehr spendiert bekommt, besitzt die Konsole nach all den Jahren doch eine beachtliche Spiele-Auswahl. Während etwa viele Indie-Titel einen zeitlosen Artstyle besitzen und so die Konsole auch nicht an ihre Grenzen bringt, sind es vor allem die exklusiven Spiele von Nintendo, die die Switch 1 immer noch so reizvoll macht.

Titel wie Super Mario Odyssey, Super Mario Bros. Wonder, Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing: New Horizons oder Zelda: Breath of the Wild suchen ihres Gleichen. Sie sind nicht nur spielerisch top, sondern auch auf die Switch 1 optimiert.

Die besten Spiele, die ihr derzeit auf der Switch 1 zocken könnt, haben wir ein einer Topliste zusammengefasst:

Mehr zum Thema Die 69 besten Nintendo Switch-Spiele aller Zeiten von Linda Sprenger

So schnell lässt Nintendo die Switch 1 nicht fallen

Der ohnehin schon umfangreichen Spiele-Backlog dürfte aber trotz oder gerade wegen der Switch 2 noch weiter wachsen. Es gibt zwar bereits Switch 2-exklusive Spiele, die einfach die stärkere Hardware brauchen, aber vor allem im Indie-Bereich dürfte der Nachschub auch bei der Switch 1 noch ein wenig anhalten. Erfahrungsgemäß werden Spiele, die nach dem Generationswechsel erscheinen, bis zu einem gewissen Punkt für beide Geräte veröffentlicht.

Eine neue Konsole bedeutet auch beim technischen Support noch nicht direkt das Aus. Vor allem dank des riesigen Erfolges und der damit verbundenen Verbreitung der Switch 1 wird Nintendo die Konsole sicherlich noch eine gute Zeit lang unterstützen.

In diesem Kontext ebenfalls wichtig zu erwähnen: Da die Switch 2 Abwärtskompatibilität unterstützt, können wir auch Switch 1-Spiele auf der neuen Konsole spielen. Wer also vorerst auf einer Switch 1 spielt kann entspannt später auf die Switch 2 wechseln und seine alten Spiele darauf weiterspielen – oder eben lieber direkt mehr ausgeben und die Switch 1-Spiele mitnehmen.

Switch 1 ja oder nein? Das Für und Wider

Ob man sich nach dem Launch der Switch 2 noch eine Switch 1 kaufen sollte, hängt natürlich stark vom eigenen Konsumverhalten und den Vorlieben ab. Außerdem machen die Modelle (Standard-Switch, OLED und Lite) einen Unterschied. Grundsätzlich lässt sich aber durch die folgenden Aspekte grob zusammenfassen, ob sich eine Switch 1 noch heute für euch lohnt oder eben nicht:

Eine Switch 1 lohnt sich auch Ende 2025 noch für euch, wenn...

der Mobilitätsfaktor für euch eine wichtig Rolle spielt.

ihr es besonders auf die exklusiven Nintendo-Titel abgesehen habt. Die Switch 2-exklusiven First Party-Spiele halten sich noch in Grenzen.

ihr nicht immer die neuesten Spiele haben müsst, sondern lieber auf eine umfangreiche Bibliothek zurückgreifen wollt.

sie für jemanden gedacht ist, der/die nicht das teuerste Gerät in die Hände bekommen soll (z.B. Kinder).

sie jemand nutzt, für den Grafik und die neueste Technik nicht alles ist.

ihr sie als Zweitkonsole nutzen wollt.

ihr Geld sparen wollt. Eine Standard-Switch bekommt ihr heutzutage für rund 250 bis 280 Euro, eine OLED für 290 bis 320 Euro. Gegenüber einer Switch 2 sind das gut und gerne 220 oder 150 Euro weniger. Erwischt ihr dann noch ein Angebot, spart ihr noch mehr.

Eine Switch 1 lohnt sich Ende 2025 nicht mehr für euch, wenn...

ihr technisch immer das beste Spielerlebnis haben wollt, um das meiste aus den Spielen rauszuholen.

ihr neue Spiele zum Release spielen wollt, die nur noch auf der Switch 2 landen.

euch die Top-Titel auf der Switch 1 nicht/kaum zusagen oder ihr sie bereits gespielt habt.

ihr es nicht/kaum auf Switch 1-Exklusives abgesehen habt und schon eine PS5 und/oder Xbox Series X/S besitzt.

ihr auch bei Exclusives auf gute Rabatte hofft. Die Preise sind bei Nintendos First-Party-Spielen im Vergleich sehr stabil.

ihr euch mit hoher Wahrscheinlichkeit später eine Switch 2 kaufen wollt.

Ob ihr euch nun für oder gegen eine Switch 1 entscheidet, soviel ist mal klar: Die erste Hybrid-Konsole von Nintendo ist ein riesiger Erfolg. Das liegt vor allem am vergleichsweise niedrigeren Preis zur PS5 und Xbox Series X/S. Die Switch 1 ist aber auch eine recht zeitlose und flexible Konsole für die meisten Gruppen Spieler*innen, darunter vor allem Kinder und Gelegenheitsspieler*innen.

Nicht zuletzt sind die vielen hervorragenden exklusiven Spiele ein ausschlaggebender Punkt für eine Switch. Aber auch die werden mit dem Nachfolger mehr und mehr in den Hintergrund geraten.

Schreibt uns gerne eure Gedanken zu dem Thema in die Kommentare. Vielleicht fällt euch noch etwas ein, das anderen Unentschlossenen bei der Kaufentscheidung helfen kann.