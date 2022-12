Need for Speed Unbound: Patch 1.5 ist live und lässt den Money-Glitch am Leben

Criterion Games hat für Need for Speed Unbound einen ersten Patch veröffentlicht. Auf PS5, Xbox Series X/S und dem PC könnt (oder vielmehr müsst) ihr demnach jetzt die Version 1.000.005 herunterladen. Die werkelt aber nur minimal am Rennspiel herum.

Wie groß ist der Patch? Nicht sonderlich groß. Ihr müsst bei dem Download gerade einmal mit rund 250 MB (PS5) rechnen.

Mehr Stabilität, weniger großes Fixes

Was ändert der Patch 1.5? Richtige Patch Notes gibt es bislang nicht. Criterion Games hat aber in einer Nachricht zumindest kleine Informationen geteilt und dabei auch betont, dass dieses Update notwendig ist, bevor Need for Speed Unbound das nächste Mal gestartet wird (via Wooco):

Am 12. Dezember 2022 stellen wir ein erforderliches Update für alle Plattformen bereit. Dieses Update erfordert keine Ausfallzeit, aber Sie müssen das Update herunterladen und installieren, wenn Sie das Spiel das nächste Mal starten. Dieses Update ist ein kleines Update, um Stabilitätsprobleme in Bezug auf Abstürze auf allen Plattformen zu beheben und einige Fehler mit Berechtigungen zu beheben.

Klingt ganz danach, dass der Money-Glitch, mit dem ihr euch durch die Qualifikationsrennen schnell extra Geld verdienen könnt, nicht gefixt wurde. Das bestätigt auch eine Person auf Reddit. Das gleiche könnte für den Trick gelten, mit dem sich Verfolgungsjagden mit der Polizei skippen lassen. Allerdings dürfte Criterion Games bereits daran arbeiten, beides schnellstmöglich zu beseitigen. Viele Bugs muss das Entwicklerteam nämlich nicht ausmerzen, da Need for Speed Unbound bereits zum Release auf den Konsolen recht rund lief. Wie das Spiel im GamePro-Test abschneidet, könnt ihr hier nachlesen:

40 7 Need for Speed im Test Unbound kann viel mehr als nur Comic-Effekte

Mehr zu Need for Speed Unbound:

1:26 Need for Speed Unbound enthüllt im neuen Trailer Polizei-Verfolgungsjagden

Wie sieht es mit dem Deaktivieren der Comic-Effekte aus? Ob die Entwickler*innen vielleicht sogar daran arbeiten, uns durch einen zukünftigen Patch die Comic-Elemente ganz deaktivieren zu lassen, ist dagegen fraglich. Bis auf Weiteres solltet ihr nicht damit rechnen.

Need for Speed Unbound ist seit dem 2. Dezember 2022 für PS5, Xbox Series X/S und PC erhältlich.

Ist euch nach dem Patch 1.5 noch etwas aufgefallen?