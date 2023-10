Neue Spiele der Woche haben die große Souls-Hoffnung 2023 im Gepäck

Das sind die neuen Spiele der Woche.

Wie jede Woche werfen wir wieder einen Blick auf die wichtigsten Neuerscheinungen auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch. In der Woche vom 9. bis 15. Oktober 2023 dürfen sich Souls- als auch Racer-Fans auch neues Futter freuen.

Achtung: Die Release-Daten beziehen wir von den Publishern, diese können sich aus unterschiedlichen Gründen kurzfristig ändern.

Das Highlights der Woche

Lords of the Fallen

2:32 Lords of the Fallen im Storytrailer - So düster wird das neue Soulslike

Release: 13. Oktober 2023

13. Oktober 2023 Genre: Action-Rollenspiel

Action-Rollenspiel Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, PC

Darum geht's: Das Reboot der Reihe, das gleichzeitig eine Fortsetzung des 2014er Action-Rollenspiels darstellt, versetzt uns in ein düsteres Fantasy-Setting. Dort müssen wir uns in harten Soulslike-Kämpfen mit Schwertern, Äxten aber auch Magie behaupten. Dieses Mal geht das sogar zu zweit im Online-Koop.

Samara konnte Lords of the Fallen bereits anspielen und ist sehr optimistisch, dass der Titel sich zum Souls-Kracher 2023 mausern kann:

Mehr zum Thema Nach Elden Ring: Wir haben die nächste große Souls-Hoffnung Lords of the Fallen angespielt und sind begeistert von Samara Summer

Forza Motorsport

17:51 Forza Motorsport - So sehen die ersten Minuten im Xbox-Rennspiel aus

Release: 10. Oktober 2023

10. Oktober 2023 Genre: Rennsimulation

Rennsimulation Plattformen: Xbox Series X/S, PC

Darum geht's: Anders als etwa die Horizon-Spiele ist Forza Motorsport stark auf Realismus ausgelegt. Der achte Teil der Reihe trägt dieses Mal keine Zahl mehr im Titel, da es sich als Reboot versteht. Trotzdem geht es wie gehabt darum, sich seinen Fuhrpark aufzubauen, die Wagen zu verbessern und damit Rennen zu gewinnen. Einen umfangreichen Online-Modus gibt es ebenfalls.

Was an Forza Motorsports genau gelungen ist und wo es doch etwas hakt, hat Tobias für euch im Test herausgefunden:

Mehr zum Thema Forza Motorsport im Test: Ein Rennspiel-Hit, dem seine Vorgänger trotzdem davon fahren von Tobias Veltin

Die wichtigsten neuen PS4- und PS5-Spiele

10. Oktober - Wild Card Football

11. Oktober - Honkai: Star Rail

12. Oktober - Saltsea Chronicles

12. Oktober - River City: Rival Showdown

13. Oktober - Transformers: Earthspark - Expedition

13. Oktober - Der Grinch: Weihnachtsabenteuer

13. Oktober - Lords of the Fallen

Was erscheint außerdem für PS4 und PS5?

Alle PS4-Releases 2023 findet ihr hier

findet ihr hier Eine Liste aller neuen PS5-Spiele 2023 findet ihr hingegen in dieser Liste

Die wichtigsten neuen Xbox One und Series X/S-Spiele

10. Oktober - Forza Motorsports

10. Oktober - Wild Card Football

11. Oktober - Between Time: Escape Room

12. Oktober - From Space

13. Oktober - Transformers: Earthspark - Expedition

13. Oktober - Lords of the Fallen

13. Oktober - Der Grinch: Weihnachtsabenteuer

Was erscheint außerdem für Xbox? One und Series X/S?

Alle Xbox-Releases 2023 findet ihr hier.

Die wichtigsten neuen Nintendo Switch-Spiele

10. Oktober - Wild Card Football

10. Oktober - Long Gone Days

12. Oktober - Haunted House

12. Oktober - River City: Rival Showdown

12. Oktober - Dementium: The Ward

12. Oktober - Company of Heroes Collection

12. Oktober - Saltsea Chronicles

13. Oktober - Transformers: Earthspark - Expedition

13. Oktober - Der Grinch: Weihnachtsabenteuer

Was erscheint außerdem für Nintendo Switch?

Alle Switch-Releases 2023 findet ihr hier.

Denkt an PS Plus und den Xbox Game Pass

Jeden Monat ändern sich die Spiele, die ihr bei den verschiedenen kostenpflichtigen Abo-Services herunterladen und spielen könnt. Es lohnt sich also, regelmäßig reinzuschauen, was sich in den digitalen Stores getan hat. Auf GamePro.de halten wir euch natürlich auch auf dem Laufenden.

In den oben verlinkten Artikeln findet ihr etwa die aktuellen Spiele, die ihr über PS Plus Essential erhaltet und welche zuletzt neu in den Extra/Premium- bzw. Xbox Game Pass-Katalog gewandert sind.

Auf welche Spiele freut ihr euch diese Woche am meisten?