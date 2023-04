Neue Spiele der Woche bringen einen Shooter, bei dem ihr tödliche Festungen baut

Wir verraten euch, welche Spiele diese Woche erscheinen.

Ein verlängertes Wochenende steht vor der Tür. Für die meisten von uns heißt es darum ab heute: Nur vier Tage arbeiten, dann vier Tage frei, von Karfreitag bis Ostermontag. Grund genug, einen Blick auf die Releases dieser Woche zu werfen und ein Spiel für die Feiertage auszusuchen.

Viele Titel erscheinen vom 3. bis zum 9. April leider nicht, aber gerade für Fans von Mulitplayer-Shootern ist ein interessanter Titel dabei.

Highlight der Woche

Meet Your Maker

2:49 Meet your Maker kommt direkt zum Release zu PS Plus, neuer Trailer veröffentlicht

Release: 4. April 2023

(Multiplayer-)Shooter Systeme: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

Gleich am Dienstag könnt ihr euch mit Meet Your Maker ins Getümmel stürzen. Bei dem Multiplayer-Shooter handelt es sich um das neue Spiel der Dead by Daylight-Macher*innen Behaviour Interactive. Das Spannende an ihrem neuen Titel ist, dass es nicht nur um die Ballerei geht, sondern auch Bauen eine wichtige Rolle einnimmt.

Konzept ist, dass jedes Leveln von Spielenden selbst gebaut wird. Ihr könnt den Titel allein oder im Online-Koop spielen und dabei tödliche Festungen mit Fallen und Wachen aus dem Boden stampfen - oder eben die Basen anderer Spieler*innen überfallen.

Habt ihr PS Plus? Dann könnt ihr euch ohne Zusatzkosten erst einmal davon überzeugen, ob das Spiel was für euch ist, denn es landet gleich am ersten Tag im Service.

Neue Spiele für PS4 und PS5

Das sind die neuen PS4- und PS5-Spiele in dieser Woche.

4. April: Meet Your Maker

4. April: Road 96: Mile 0

4. April: GrimGrimoire OnceMore

6. April: Curse of the Sea Rats

7. April: EA Sports PGA Tour (PS5)

Alle PS4- und PS5-Spiele, die 2023 erscheinen: Ihr wollt schon mal ein bisschen weiter in die Zukunft blicken? Hier findet ihr alle Spiele, die für die PlayStation 5 und die PlayStation 4 dieses Jahr erscheinen.

Neue Spiele für Xbox One und Series X/S

Hier findet ihr die Titel für Microsofts Last- und Current Gen-Konsolen.

4. April: Meet Your Maker

4. April: Road 96: Mile 0

6. April: Curse of the Sea Rats

6. April Marfusha

7. April EA Sports PGA Tour

Alle Xbox-Titel 2023: Diese Woche war nichts für euch dabei? Kein Problem: In unserem Übersichtsartikel findet ihr alle geplanten Releases, die dieses Jahr für Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen sollen.

Neue Spiele für Nintendo Switch

Das sind die Releases für Nintendo Switch in dieser Woche.

4. April: GrimGrimoire OnceMore

6. April: Curse of the Sea Rats

5. April: Pupperazzi

Vergesst nicht PS Plus und den Game Pass!

Die Kataloge der Services und Abo-Dienste von Sony und Microsoft werden auch im April wieder aufgefrischt. Ihr findet dort Neuzugänge, die ihr ohne weiteren Aufpreis herunterladen und zocken könnt. Wollt ihr also keine neuen Spiele kaufen, aber trotzdem etwas Abwechlsung haben, findet ihr in unseren Übersichtslisten bestimmt das Richtige für euch:

In den unterschiedlichen Services werden für gewöhnlich monatlich einige Titel hinzugefügt, während andere die Abos verlassen. Ab und an findet ihr sogar mal einen Überraschungs-Release. Werft darum immer mal einen Blick in die Kataloge, digitalen Stores - oder informiert euch ganz einfach auf GamePro.de.

Wann immer es Neuzugänge und Abgänge gibt oder wir besonders spannnede Geheimtipps entdecken, informieren wir euch hier.

Ist für euch diese Woche was dabei?