Pokémon Diamant/Perl - Shinys fangen: Alle Tipps für die Jagd auf schillernde Pokémon

Natürlich sind auch in Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle wieder schillernde Taschenmonster am Start. Dabei handelt es sich um alternative Versionen bekannter Pokémon, die eine andere Farbgebung haben.

Leider ist das Auftreten der Shinys extrem selten und liegt nur bei einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 4096. Es kann also passieren, dass ihr in einem Spieldurchgang nicht auf ein einziges schillerndes Pokémon trefft. Mit unseren Tipps erhöht ihr eure Chancen aber deutlich.

So fangt ihr Shinys in Pokémon Perl/Diamant

Wenn ihr im Gras unterwegs seid, könnt ihr ein Shiny an seinem Glitzern erkennen. Dass ihr aber einfach so über eines der seltenen Exemplare stolpert, ist wie gesagt sehr unwahrscheinlich. Also müssen wir das Chancenverhältnis zu unseren Gunsten verbessern. Das geht aber erst, wenn ihr Meister der Sinnoh-Region seid und den regionalen Pokédex vervollständigt habt – hierfür müsst ihr jedes Pokémon einmal gesehen haben. Dann geht es auf nach Sandgemme, wo euch Professor Eich neben dem nationalen Pokédex auch das PokéRadar übergibt.

Das solltet ihr einpacken: Neben dem PokéRadar benötigt ihr noch einen Schutz, um unerwünschte Exemplare von euch fernzuhalten. Ob ihr den normalen Schutz, den Top-Schutz oder den Super-Schutz verwendet, hängt von der Stärke der Pokémon in der jeweiligen Region ab, in der ihr auf die Jagd gehen wollt. Zum Fangen der Monster könnt ihr einen Ball eurer Wahl nehmen. Einen Hyperball, einen Ball der gut für den Typ des jeweiligen Pokémons ist oder einen Wiederball, wenn ihr bereits ein Exemplar gefangen habt.

Euer Pokémon, das ihr in den Kampf schickt, sollte ebenfalls zur Stärke der auftauchenden Monster passen. Es sollte stark genug sein, um Schaden zu verursachen, aber nicht so stark, dass es das Shiny einfach K.O. schlägt. Wenn es eine Fähigkeit wie Hypnose oder Paralyse beherrscht, umso besser. Ansonsten sollten die Attacken möglichst häufig eingesetzt werden können.

So funktioniert das Shiny-Chaining

Habt ihr alles vorbereitet, geht es ans Werk. Wir machen uns die sogenannte Shiny-Kette (auch Shiny-Chaining genannt) zu Nutze. Je öfter ihr das gleiche Pokémon hintereinander fangt, desto größer ist die Chance auf ein Shiny. Maximal geht die Serie bis 40 – ab hier liegt die Wahrscheinlichkeit bei 1 zu 99 und ist somit viel höher als zu Beginn.

Begebt euch auf eine Wiese und aktiviert den PokéRadar – mit Schutz verhindert ihr Zufallsbegegnungen. Einige Grasbüschel beginnen zu wackeln. Je heftiger sie sich bewegen, desto wahrscheinlicher ist es, dass sich hier eines der von euch ausgewählten Monster befindet. Geht also hin und fangt oder besiegt es, um die Kette zu starten. Wenn nach dem Kampf noch immer Gras wackelt, hat alles geklappt. Das könnt ihr nun immer wieder tun, bis die Shiny-Chain unterbrochen wird.

So wird die Kette unterbrochen: Ihr solltet vor dem Start des Vorgangs speichern, um eure Items zurück zu erhalten, wenn ihr scheitert. Das Spiel darf jedoch nicht ausgeschaltet werden. Flüchtet ihr aus einem Kampf, begegnet einem anderen Pokémon oder verlasst die Grasfläche, endet die Shiny-Chain ebenfalls, und ihr müsst von vorne beginnen.

Welche Pokémon können in Perl und Diamant schillern?

In einigen Ablegern der Serie gibt es bestimmte Pokémon, die nicht als Shiny in Erscheinung treten können. In den Remastern von Perl und Diamant halten sich die Ausnahmen zum Glück in Grenzen. Tatsächlich können fast alle Monster, auf die ihr trefft, schillern – sogar solche, die ihr als Tauschobjekt oder Belohnung erhaltet. Das beinhaltet die drei Starter-Pokémon und die Legendarys.

Es gibt lediglich zwei Pokémon, die nie schillern: Mew und Jirachi, die ihr als besondere Belohnung erhaltet, wenn ihr andere Pokémon-Titel auf eurer Switch gespielt habt.