Pokémon Pokopia: Neues Mini-Event dauert nur 24 Stunden und ihr müsst Quizfragen beantworten, um die exklusive Belohnung zu gewinnen

Ein Mini-Event in Pokémon Pokopia steht an!

Mit dem vergangenen Hoppspross-Event und dem kommenden Zobiris-Event hat Pokémon Pokopia bereits längere Feste über mehrere Wochen etabliert. Am Mittwoch, dem 1. April 2026 wird es allerdings auch ein Mini-Event geben, für das ihr nur 24 Stunden Zeit habt.

Wie funktioniert das Quiz-Event?

Um die exklusive Belohnung abzustauben, müsst ihr Quiz-Fragen beantworten. Geht einfach zum PC an einem Pokémon Center, wo ihr mit einer Nachricht begrüßt werdet. Danach findet ihr im Challenges-Tab eine spezielle Herausforderung, für die ihr drei Quizfragen richtig beantworten müsst (via game8).

0:19 Pokémon Pokopia Zeitreisen: So überspringt ihr nervige Wartezeiten und farmt Wunderinseln

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Wenn ihr jetzt über eure Insel lauft, werdet ihr Pokémon mit Sprechblasen mit "..." über den Köpfen entdecken. Redet mit ihnen und sie stellen euch eine Frage.

Um die nötigen drei korrekten Antworten zu sammeln, habt ihr bis zum 2. April um 5 Uhr morgens Zeit. Danach ist das Event beendet und es sollte auch keine Quizzes mehr für euch geben.

Diese Fragen erwarten euch: Wenn ihr ein Quiz-Pokémon ansprecht, wird es ein anderes Pokémon nachahmen! Danach wird es euch fragen, welches Taschenmonster es gerade dargestellt hat.

Nicht wundern: Auch wenn ihr bereits drei Fragen richtig beantwortet habt, werden euch weitere Pokémon mit Sprechblasen begegnen und ihr könnt auch mehr Quizzes abschließen. Für die Belohnung braucht ihr aber nur drei Mal mitzumachen.

Diese Belohnung könnt ihr euch schnappen

Wenn ihr die Challenge mit drei richtigen Antworten erfüllt, könnt ihr ein aufpustbares Mogelbaum-Dingens bekommen! Ihr wisst schon, diese Wackel-Figuren, die in amerikanischen Filmen gerne mal vor Gebrauchtwagenhändlern stehen, um für Aufmerksamkeit zu sorgen – und deren Form sich wirklich perfekt für eine Mogelbaum-Variante anbietet.

In diesem Tweet könnt ihr euch das Item anschauen:

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Das Item ist bereits in der Vergangenheit durch die Community gegeistert – nun wissen wir auch endlich, wie man es bekommt!

Kann ich das Event verpassen?

Jain! Das Mini-Event ist zeitlich auf den 1. April beschränkt, allerdings unterstützt Pokémon Pokopia das Zeitreisen, ähnlich wie Animal Crossing. Wenn ihr die Uhrzeit eurer Nintendo Switch 2 auf den 1. April 2026 stellt, sollte das Event im Spiel starten – egal welches Datum eigentlich gerade ist.

Wie Zeitreisen funktionieren, erfahrt ihr auch im Video, das wir euch oben eingebunden haben!

Im Zweifel könnt ihr euch die Mogelbaum-Deko also auch später schnappen, es sei denn, ihr möchtet nicht mit Zeitreisen schummeln, was auch vollkommen verständlich ist.

Was denkt ihr: Schnappt ihr euch das Mogelbaum-Item oder setzt ihr diesmal aus?