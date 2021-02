Star Wars Jedi: Fallen Order 2 - Bekannter Kino-Bösewicht angeblich dabei

Star Wars Jedi: Fallen Order 2 ist noch nicht einmal offiziell angekündigt, aber wir scheinen bereits eine Menge über das Sequel zu wissen. Dank einiger Stellenausschreibungen von Respawn, erfuhren wir vor Kurzem von der Existenz des Spiels. Überraschend ist ein Star Wars Jedi: Fallen Order 2 nicht, da der erste Teil Fans und Kritiker überzeugen konnte. Neue, auf Reddit geteilte Gerüchte, bringen uns jetzt interessante Details.

Star Wars Jedi: Fallen Order 2 mit Darth Maul?

Die Geschichte wird anscheinend direkt nach den Geschehnissen des ersten Teils einsetzen. Das aber vielleicht Beste an dem Gerücht/Leak ist eine Cameo von Darth Maul. Schauspieler Sam Witwer soll sich mit den Entwicklern in Gesprächen befinden. Neben Darth Maul sollen außerdem die "Inferno Squad" und die neuen Inquisitoren mit von der Partie sein.

Wann erscheint Fallen Order 2? Laut dem vermeintlichen Leaker ist ein Release von Star Wars Jedi: Fallen Order 2 für 2022 geplant. Eventuell hören wir ja im Sommer auf der E3 (oder einem vergleichbaren Event) etwas von dem Projekt.

Hier seht ihr noch einmal den Launch-Trailer zu Fallen Order:

Kommt ein Battlefront 3? Zu guter Letzt erwähnt der anonyme User einen Release von Star Wars: Battlefront 3. Das Spiel soll sogar schon weiter sein als Fallen Order 2 und demnächst angekündigt werden.

Weitere Artikel zum Thema:

Diese Star Wars-Spiele befinden sich ebenfalls in Arbeit

Wir wissen sicher, dass Lucasfilm und Ubisoft an einem Open-World-Game im Star Wars-Universum arbeiten. Dieses wird vom Division-Studio Massive Games entwickelt. Dann gab es zuletzt Gerüchte um einen Nachfolger oder ein Remake zu Knights of the Old Republic. Allerdings steckt hinter dem Projekt nicht Bioware. Und zu guter Letzt hat EA weitere, noch unbekannte Star Wars-Projekte in Entwicklung. Ein weiteres Indiz für ein Battlefront 3.

Wir fragen für euch bei den Verantwortlichen nach und halten euch auf dem Laufenden.

Schenkt ihr den Gerüchten zu Star Wars Jedi: Fallen Order 2 Glauben und machen sie euch Lust auf das Sequel?