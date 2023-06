Zelda Tears of the Kingdom: Fundorte für alle Höhlen in Hyrule

Hier findet ihr alle Höhlen in Hyrule.

Nintendo hat die Spielwelt von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom im Vergleich zum Vorgänger Breath of the Wild mit etlichen Elementen und Abschnitten erweitert. Dazu zählen unter anderem die Himmelsinseln, der Untergrund und auch die Höhlen.

In ganz Hyrule verteilt könnt ihr nämlich Höhlen entdecken, von denen einige schöne und wertvolle Überraschungen bereithalten. Die Spielwelt von TotK ist bekanntermaßen aber ziemlich groß, wer also alle selbstständig entdecken will, wird einige Zeit beschäftigt sein.

Interaktive Karte zeigt alle Höhlen in Tears of the Kingdom

Alternativ könnt ihr aber auch interaktive Maps nutzen, um alle Fundorte für die Höhlen angezeigt zu bekommen. Unsere polnischen Kollegen von GamePressure haben so eine Karte stellt, auf denen alle Höhlen in Hyrule eingezeichnet sind.

Hier ist sie:

Die interaktive Karte lässt sich übrigens auch noch für andere Elemente in Tears of the Kingdom nutzen, darunter etwa Krogs, Schreine oder Rüstungen. Wenn ihr daran Interesse habt, klickt einfach auf die weiterführenden Links.

Darum lohnt es sich, die Höhlen in TotK zu erkunden

Abgesehen von dem ziemlich erhabenen Gefühl, etwas neues in der Spielwelt gefunden zu haben – TotK "belohnt" eine Höhlenentdeckung mit einer entsprechenden "Entdeckt"-Einblendung – sind in Höhlen oft nützliche oder wertvolle Gegenstände versteckt. Darunter beispielsweise:

Edelsteine

seltene Kochzutaten

Rüstungsteile (selten)

Mayoi-Signums

Gerade die Edelsteine sind eine gute Möglichkeit, schnell an Rubine zu kommen. Diese und andere Optionen findet ihr in unserem separaten Guide:

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist seit dem 12. Mai erhältlich. Auf GamePro.de findet ihr jede Menge weiterer Hilfen und Guides zum Switch-Hit, etwa Tipps und Orientierungshilfen für Neueinsteiger*innen oder Fundorte von besonders lohnenden Waffen und Items, darunter das Master Schwert, der Hyrule-Schild oder die Krog-Maske.