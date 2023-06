Zelda Tears of the Kingdom: Fundorte für alle Türme im Spiel

Mit den Türmen deckt ihr in TotK nach und nach die Karte auf.

Über mangelnde Beschäftigung kann man sich in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom wirklich nicht beklagen. Im Gegenteil, an gefühlt jeder Ecke wartet irgendein Detail oder irgendein Auftrag auf Entdeckung bzw. Erfüllung. Zu den Nebenaufgaben zählt auch das Aktivieren der sogennanten Kartografiertürme, die überall in der Spielwelt verteilt sind.

Wieviele Türme gibt es im Spiel? Insgesamt sind es 15 Stück. Den ersten aktiviert ihr, wenn ihr nach dem Tutorialgebiet und der Landung auf der Oberfläche der Hauptstory im Spähposten folgt, die anderen könnt ihr anschließend nach Lust und Laune freischalten.

Die Positionen der Kartografiertürme im Überblick

Die Türme sind allein durch ihre schiere Größe schon von weitem sichtbar und hervorragende Orientierungspunkte in Hyrule. Sie zu entdecken ist dementsprechend nicht allzu schwer, was aber nicht ausschließt, dass sich auch ein paar von ihnen übersehen lassen.

Um sicherzugehen, dass ihr alle gefunden habt, könnt ihr interaktive Karten wie der von unseren polnischen Kollegen von GamePressure konsultieren.

Die Türme sind übrigens nicht die einzigen Elemente, die ihr über die Karte anzeigen lassen könnt. Diverse Filter erlauben auch zahlreiche andere Einstellungen wie etwa für Krogs, Rüstungen oder die in ganz Hyrule verteilten Ställe. In unseren separaten Artikeln findet ihr mehr dazu:

Das müsst ihr zu den Türmen in TotK wissen

Für was sind die Kartografiertürme gut?

Der Name deutet es bereits an: Zur Kartografierung von Hyrules Oberfläche. Sobald ihr einen Turm aktiviert, startet eine kurze Sequenz, in der Link in die Luft katapultiert wird und den umliegenden Bereich von Hyrule mit seinem Purah-Pad scannt.

Anschließend taucht der entsprechende Abschnitt im Kartenmenü auf. Macht das bei allen 15 Türmen, um die komplette Karte von Hyrule freizuschalten.

Praktisch zudem: Die Türme dienen wie auch die Schreine als Schnellreisepunkte, zu denen ihr euch jederzeit teleportieren könnt.

Wie aktiviere ich einen Kartografierturm?

Dafür müsst ihr ihr in den Raum im unteren Bereich des Turms gelangen und mit der Kontrolltafel interagieren. Das funktioniert bei manchen Türmen problemlos, bei anderen ist der Zugang aber aus diversen Gründen blockiert und ihr müsst erst eine kleine Nebenaufgabe erfüllen, um in den Turm zu gelangen.

Keine Sorge: Die Lösung ist meist in unmittelbarer Umgebung zu finden.

Der Turm auf dem Sahasra-Hügel gehört zu den kniffligsten Turm-Aufgaben. Die Lösung hierfür findet ihr in unserem separaten Guide:

Gibt es auch Karografiertürme im Untergrund oder auf den Himmelsinseln?

Nein. Der Untergrund wird durch die Entdeckung und Freischaltung der Lichtwurzeln nach und nach kartografiert. Und sobald ihr auf der Oberfläche einen Turm aktiviert, kartografiert dieser auch direkt den zugehörigen Himmelsabschnitt mit.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist seit dem 12. Mai 2023 exklusiv für die Nintendo Switch erhältlich. Auf GamePro.de findet ihr zahlreiche Guides und Tipps zum Spiel, darunter beispielsweise Empfehlungen für Einsteiger*innen. Außerdem verraten wir euch den Fundort des Master-Schwerts sowie die Hylia-Schilds, die zu den besten Waffen bzw. Ausrüstungsgegenständen im Spiel gehören.