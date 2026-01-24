Läuft gerade Düsteres Mittelalter mit Traumgrafik: 1348 Ex Voto erscheint im März, eine Konsolen-Version wurde aber gestrichen
Jesko Buchs
24.01.2026 | 12:58 Uhr

Freunde des düsteren Mittelalters hergehört! Im kommenden Action-Adventure 1348 Ex Voto könnt ihr genau das tun, was ihr am liebsten mögt: als mutiger Recke zum Schwert greifen, um Recht und Ordnung wiederherzustellen.

Das Spiel erzählt die Geschichte von Aeta (Alby Baldwin), deren Suche nach ihrer Freundin Bianca (Jennifer English) durch das gefährliche mittelalterliche Italien führt. Als fahrende Ritterin stellt sich Aeta einer Prüfung nach der anderen auf dem Weg zum Rittertum und ihrem ultimativen Ziel, Bianca zu retten. Dabei müsst ihr euch nicht nur mit Banditen und Söldnern messen; auch eine wütende Pest-Epidemie bedroht das Land.

Da Erkundung und Kämpfe den Gameplay-Kern von Ex Voto bilden, haben die Entwickler ein Kampfsystem entwickelt, das von den historischen europäischen Kampfkünsten (HEMA) inspiriert ist. Ex Voto erscheint am 12. März 2026 für PC und PlayStation 5; nicht jedoch für die Xbox, diese Version wurde gestrichen. Der Preis soll bei rund 25 Euro liegen.
