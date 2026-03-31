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Netflix Avatar Staffel 2 hat einen Release-Termin - Im Sommer gehts für Aang ins Erdkönigreich

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Netflix' Avatar Staffel 2 hat einen Release-Termin - Im Sommer geht's für Aang ins Erdkönigreich

31.03.2026 | 15:55 Uhr

Die Live-Action-Serie 'Avatar - Der Herr der Elemente' wird die originale Zeichentrickserie in insgesamt drei Staffeln nacherzählen. Nachdem Staffel 1 schon ein Erfolg für Netflix war, steht bald Staffel 2 an. Wann es genau mit Team Avatar weitergeht, wissen wir nun dank eines neuen Trailers, der uns mit hinter die Kulissen nimmt:

Ab dem 25. Juni 2026 geht es auf Netflix mit den neuen Folgen weiter.

In Staffel 2 werden Aang, Katara und Sokka in der Herz des Erdkönigreichs reisen und neben neuen Verbündeten auch wieder Ärger mit der Feuernation bekommen. 
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