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The Rogue Prince of Persia mauserte sich langsam zum Geheimtipp, legt mit Mega-Update einen riesigen Sprung hin
The Rogue Prince of Persia startete als ungeschliffenes Juwel mit viel Potenzial und wurde nach und nach immer besser. Jetzt steht mit dem Update The Breathless ein gewaltiger neuer Content-Drop an, der das Abenteuer auf eine neue Stufe heben soll!
Bei unserer FYNG-Show enthüllen die Entwickler*innen erstmals den Trailer zu The Breathless, der die neuen Features zeigt. Zu den Neuerungen gehören:
● Neue Waffen, Werkzeuge und Eis als völlig neues Kampfelement
● Verbesserter Spielstart mit neuem Tutorial und optimierter Progression
● Komplett überarbeiteter Schwierigkeitsgrad für weniger Frust zu Beginn
● Neue Arena-Herausforderungen und überarbeitete Gegner & Bosse
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