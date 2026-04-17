The Rogue Prince of Persia startete als ungeschliffenes Juwel mit viel Potenzial und wurde nach und nach immer besser. Jetzt steht mit dem Update The Breathless ein gewaltiger neuer Content-Drop an, der das Abenteuer auf eine neue Stufe heben soll!

Bei unserer FYNG-Show enthüllen die Entwickler*innen erstmals den Trailer zu The Breathless, der die neuen Features zeigt. Zu den Neuerungen gehören:



● Neue Waffen, Werkzeuge und Eis als völlig neues Kampfelement

● Verbesserter Spielstart mit neuem Tutorial und optimierter Progression

● Komplett überarbeiteter Schwierigkeitsgrad für weniger Frust zu Beginn

● Neue Arena-Herausforderungen und überarbeitete Gegner & Bosse