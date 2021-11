Animal Crossing: Alle Belohnungen von Kofi und wie ihr sie bekommt

Animal Crossing: New Horizons hat durch Update 2.0 in den vergangenen Tagen enorm viele neue Inhalte bekommen. Dabei ist das ein oder andere untergegangen. So könnt ihr zum Beispiel von Kofi Belohnungen erhalten, wenn ihr Kaffee bei ihm trinkt. Welche das sind, verraten wir euch hier.

Erst einmal müsst ihr das Café freischalten

Um die Belohnungen von Kofi zu erhalten, braucht ihr überhaupt erst einmal das Café Taubenschlag. Dafür müsst ihr einige Voraussetzungen erfüllen, wie eine 3-Sterne-Insel, ein ausgebautes Museum und mehr. Erst dann könnt ihr die Quest starten, um die Barista-Taube Kofi auf eure Insel zu holen.

Alles Wissenswerte dazu lest ihr hier:

3 0 Mehr zum Thema Animal Crossing: Kofi finden und Taubenschlag Café freischalten, so geht's

So bekommt ihr alle Belohnungen im Überblick

Sobald ihr das Café errichtet habt, solltet ihr es täglich mindestens einmal besuchen, denn Kofi gibt euch mehr als nur eine genüssliche Tasse Kaffee für eure Sternis.

Neben den besonderen Besuchern des Cafés, darunter zum Beispiel auch der immer wütende Maulwurf Resetti, gibt euch der Besitzer des Etablissements einige Belohnungen. Wenn ihr das Café verlasst und insgesamt genug Kaffee getrunken habt, dann gibt Kofi euch noch schnell ein Item für eure Treue.

Alle Belohnungen in der Liste (via AnimalCrossingWiki):

Anzahl getrunkener Kaffees Item-Belohnung 5 Rezept für den Café-Taubenschlag-Keks 10 Kaffeebohnenpackung 15 Tasse mit Untertasse 20 Kaffeepflanze 30 Siphon 40 Profi-Kaffeemühle 50 Gurroid

50 Tage lang müsst ihr das machen: Um auch die letzte Belohnung zu erhalten, müsst ihr tatsächlich 50 Tage lang spielen. Denn auch wenn ihr mehrere Tassen an einem Tag trinken könnt, zählt immer nur die erste am Tag zu den Belohnungen. Es dauert also sehr lange bis ihr endlich den Gurroid euer Eigen nennen dürft.

Noch mehr zu Update 2.0 im Video:

Mehr Guides zu den Neuerungen aus Update 2.0:

Animal Crossing hat mit Update 2.0 jede Menge Neuerungen bekommen. Daneben gibt es aber auch noch den kostenpflichtigen DLC Happy Home Paradise. In diesem reist ihr auf eine Ferien-Inselkette, um dort für die tierischen Bewohner*innen ein Ferienhaus zu gestalten. Mehr dazu erfahrt ihr in unserer Übersicht.