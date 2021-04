Animal Crossing: Die neuen Design-Optionen treiben zu kreativen Höchstleistungen an

Seit dem März-Update für Animal Crossing: New Horizons, haben Spieler:innen deutlich mehr Möglichkeiten, ihre Inseln anzupassen. Die ursprünglichen 50 freien Slots für individuelle Designs wurden um weitere 100 erweitert. Seitdem unterscheiden sich die Inseln noch viel mehr voneinander als es bisher der Fall war. Teilweise sehen die Kreationen überhaupt nicht mehr aus als würden sie aus Animal Crossing stammen, beziehungsweise als wären sie in Animal Crossing möglich.

Schicke Inseln dank Design-Erweiterung

Wenn ihr regelmäßig die Inseln anderer Spieler:innen besucht, werdet ihr vermutlich feststellen, dass diese zum Teil deutlich aufwendiger aussehen als bisher. Durch kreative Tricks, hat es die Community geschafft, die Wege anzupassen und aus Regenschirmen viereckige Boxen zu machen.

Mehr Kreativität dank Design-Slots: Einige der Kreationen brauchen alleine mehr als Zehn Design-Slots. Auf diese Weise war das Inventar schnell ausgefüllt. Teilweise legte die Community ganze Datenbanken an, damit die Designs nicht verloren gingen. Mit den erweiterten Optionen ist das nicht mehr unbedingt nötig, und die Spieler:innen haben mehr Zeit, die sie kreativ nutzen können (via Polygon).

Hier sind einige der hübschesten und aufwendigsten Beispiele aus der AC-Community:

Mit diesem Trick erhaltet ihr sogar noch mehr Design-Optionen:

Kommen bald noch mehr Inhalte?

Zwar ließ Nintendo sowohl das einjährige Jubiläum von New Horizons als auch den 25. Geburtstag von Animal Crossing verstreichen, ohne ein neue Inhalte zu veröffentlichen, aber die Fans hoffen noch immer auf das große Update 2.0.

Ganz oben auf der Wunschliste der Spieler:innen stehen mehr Möglichkeiten, mit Freunden etwas zu unternehmen und neue Charaktere. Vor allem Tortimer aus New Leaf und Kofi mit seinem Straßencafé sind bei den Fans beliebt.

Was sind eure Errungenschaften in Animal Crossing: New Horizons?