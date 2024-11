Dragon Age: The Veilguard: 'Die Schatzkammer der Wächter' - So löst ihr das Schalter-Rätsel und schnappt euch die Belohnung

Selbst als Grauer Wächter kennt man nicht alle Geheimnisse des Ordens.

Während eures ersten Ausflugs nach Rivain in Dragon Age: The Veilguard begegnet ihr nicht nur einem neuen Companion, sondern stoßt auch auf eine alte Festung der Grauen Wächter. Im Inneren wartet ein Schatz, wenn ihr die kleinen Rätsel der Festung lösen könnt.

So startet ihr die Quest

Um die Tür zu öffnen, müsst ihr die drei Schilde aktivieren. Dafür braucht ihr drei Hebel innerhalb der Festung.

Um die Festung und die umliegenden Gebiete überhaupt richtig erkunden zu können, benötigt ihr Taash. Schließt daher zuerst die Quest ‘Die Drachentöterin’ ab. Dann könnt ihr ihren Drachenatem nutzen, um Kristall-Barrieren zu beseitigen.

Geht dann in den Hauptsaal der Festung und die Treppe hinunter. Zerstört mit Taash die Barriere und betretet den Raum mit den drei Wächter-Schilden. Lest den Brief bei der Leiche und die Quest startet.

Alternativ könnt ihr vorher schon einen der Schalter in der Festung aktivieren.

Der Fackel-Schalter

Lauft aus dem Hauptraum der Festung wieder nach draußen. Geht nach links und dann wieder nach links. Sobald ihr den kleinen Hof erreicht, geht in die linke Nische, die voll mit Kisten und Fässern ist.

An der Wand sind drei Schilder mit Fackeln. Die einfachste Lösung für das Rätsel ist:

Mitte - Links - Rechts - Mitte

Geht aus der Nische heraus und links. Folgt den Treppen nach oben und ihr erreicht einen Balkon über dem Hauptraum. Betätigt den Hebel bei den Fackeln, plündert die Truhe und aktiviert den ersten Schalter.

Der Schalter der Toten

Verlasst die Haupthalle diesmal nach hinten heraus. Im Zwischengang zum hinteren Teil der Festung liegt eine Leiche, die in grünes Licht getaucht ist. Aktiviert sie und folgt dem Geist.

Der zweite Geist ist nahe der Fackel-Nische vom ersten Schalter. Lauft daran vorbei und die erste Treppe nach oben. Schaut nach rechts und lauft zur zweiten Leiche.

Die dritte Leiche ist in der Nähe des Eingangs zur Haupthalle. Geht die Treppe wieder runter und lauft zurück. Sobald ihr nach rechts abbiegt, schaut euch genauer um.

Geht danach in die Haupthalle zurück und der Geist wartet im hinteren Teil auf euch. Er öffnet für euch die Wand und ihr könnt den zweiten Schalter aktivieren.

Schalter des Irrlichts

Geht diesmal ganz nach hinten in die Festung. Bevor ihr ins Freie kommt, wendet euch nach rechts. Löst mit Taash die Barriere auf und lauft nach draußen. Rechts ist ein zerfallener Turm.

Aktiviert das Sprengfass mit Taash und klettert die neue Leiter nach oben. Nehmt das Irrlicht (Englisch: wisp) mit und geht zurück in den Gang, in dem ihr die Barriere aufgelöst habt. Am Ende schwebt das Irrlicht zu einem Skelett und der Weg zum dritten Schalter ist frei.

Zurück zum Keller

Die Tür im Keller sollte nun unverschlossen sein. Öffnet die Tür und die Quest ist abgeschlossen. Vergesst aber nicht die Truhen im Inneren.

Hier gibt es jeweils eine Waffe und einen einzigartigen Ring, die eurer Klasse entsprechen.

