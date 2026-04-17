Weltpremiere! Wir enthüllen Corsair Cove, ein neues Piraten-Aufbauspiel

Ahoy, ihr Landratten! Ihr liebt Piraten, aber werdet leicht seekrank? Kein Problem! In Corsair Cove verbringt ihr mehr Zeit mit dem Bau einer Piratenmetropole auf einer tropischen Insel, als damit, über die Weltmeere zu gondeln. Das Aufbauspiel kommt vom deutschen Entwicklerstudio Limbic, das zuvor bereits Park Beyond und Tropico 6 verantwortet hat.

Wir haben es bereits in unserer Preview angespielt: Ein Piratenspiel wie Corsair Cove habe ich noch nicht gespielt - denn es denkt ein ganzes Genre mit einer cleveren Bautechnik neu

Corsair Cove soll noch 2026 erscheinen und setzt auf eine ungewöhnliche Baumechanik. Da euer Piratennest auf einer rauen Insel voller hoch aufragender Felswände entstehen muss, baut ihr die meisten eurer Häuser einfach direkt an die Felswand.

Komplett trocken geht es hier aber dann auch wieder nicht zu: Auch in Corsair Cove könnt ihr eine Flotte aufbauen und Schiffe aussenden, um nach Schätzen zu suchen, Händler auszurauben und Seemonster zu bezwingen. Ihr müsst sogar in der Heimat ausreichend Waren zur Verfügung stellen, um eure Schiffe mit kompetenten Freibeutern zu bemannen.