Unsere Most Wanted 2024 - Auf diese 21 Spiele warten wir sehnsüchtig

Wir stellen euch die 21 Spiele vor, auf die wir 2024 am sehnlichsten warten.

Hui, 2023 war echt ein volles und gutes Spielejahr! Da darf 2024 gerne direkt dran anschließen. Wir haben in der GamePro-Redaktion auch schon 21 Titel auf dem Schirm, die nächstes Jahr erscheinen sollen und durchaus dazu beitragen könnten. Wir können es zumindest jetzt schon kaum erwarten, in die virtuellen Welten der Spiele abzutauchen, die wir euch jetzt vorstellen.

Unsere Geheimtipps und persönlichen Top 20 aus 2023 haben wir ebenfalls gekürt und euch in den folgenden Artikel bereits vorgestellt:

Hinweis: In dieser Liste haben wir innerhalb der GamePro-Redaktion für die bis dato angekündigten Spiele abgestimmt, auf die wir uns 2024 am meisten freuen. Es handelt sich daher um ein rein persönliches Ranking. Titel, die nach der Veröffentlichung des Artikels für 2024 angekündigt werden, können wir logischerweise nicht einbeziehen – dafür fehlt uns die magische Glaskugel. Außerdem ist es denkbar, dass sich einige Titel bis ins Jahr 2025 verschieben.

Platz 21 - Brothers: A Tale of Two Sons Remake

1:03 Eines der bekanntesten Koop-Spiele, das eigentlich gar keins ist - bekommt großes Remake

Tobi: Auch wenn abzuwarten bleibt, ob es abseits der Grafik größere Änderungen gibt, freue ich mich, das ungewöhnliche Koop-Spiel Brothers: A Tale of Two Sons, das eigentlich keins ist, im nächsten Jahr noch einmal zu erleben.

Platz 20 - Persona 3 Reload

2:45 Persona 3 Reload - Das Remake bekommt mehr Hintergründe und neue Story-Abschnitte

Linda: Anfang Februar kehrt mit Reload der stylische RPG-Klassiker aus dem Jahr 2006 in einer Neuauflage auf die aktuellen Systeme zurück. Diesmal sogar mit englischer Sprachausgabe, die es im Original noch nicht gab.

Platz 19 - Lost Record: Bloom and Rage

1:11 Lost Records: Neues Spiel der Life is Strange-Macher dreht sich um weibliche Freundschaft

Rae: Mystery und Nostalgie passen hervorragend zusammen und schon der erste Trailer des neuen Spiels der Life Is Strange-Macher*innen macht Hoffnung, dass Lost Record hier genau die richtigen Töne treffen könnte. Er erinnert mich ein wenig an den Coming of Age-Film “Now and Then – Damals und heute”, in dem sich ebenfalls alles um Mädchenfreundschaften drehte, nur mit einer großen Prise Übernatürlichkeit.

Platz 18 - Gothic Remake

2:26 Gothic Remake: Der neue Trailer zeigt das Alte Lager, wie ihr es noch nie gesehen habt

Dennis: Auch wenn alles in mir schreit, dass ein Remake von Gothic nur in die Hose gehen kann: Als großer Fan der legendären Trilogie von Piranha Bytes will ich einfach wissen, wie das RPG in zeitgemäßer Optik aussieht und was die spanischen Entwickler*innen aus dem aus heutiger Sicht grausigen Kampfsystem machen.

Platz 17 - No Rest for the Wicked

2:06 No Rest for the Wicked - Neues Action-RPG von den Ori-Machern angekündigt

Chris: Diablo 4 bekommt Konkurrenz. No Rest for the Wicked mischt actionreiche, erstklassig animierte Monsterschnetzelein mit dem unverwechselbaren, märchenhaften Look der Ori-Reihe. Unterlegt wird das Fantasy-Action-RPG von einem epischen Soundtrack, der sofort für Gänsehaut sorgt.

Platz 16 - Banishers: Ghosts of New Eden

15:15 Sieht ja aus wie The Witcher in Amerika - Wir haben Banishers gespielt und es ist richtig gut

Samara: Den Entwickler Dontnod bringen viele sofort mit Life is Strange in Verbindung, tatsächlich hat das Studio aber schon mal ein – wie ich finde – richtig gutes Action-RPG hervorgebracht, nämlich Vampyr. Daher freue ich mich auch auf das kommende Rollenspiel Banishers, das sich um ein Geisterjäger-Pärchen dreht. Da Antea, eine der beiden Hauptfiguren, selbst zum Geist wird, lässt sich bereits absehen, dass da sowohl schwierige moralische Entscheidungen als auch interessante Gameplay-Mechaniken warten.

Platz 15 - Pacific Drive

3:29 Pacific Drive: Survivalhorror-Spiel mit Auto zeigt den Gameplay-Loop im Trailer

Annika: Pacific Drive versprüht nicht nur eine dichte Atmosphäre, auch die Kombi aus Survival-Adventure und mysteriöser SciFi-Story packt mich jetzt schon. Dass wir dabei auch noch unser Auto, das für uns in der Sperrzone überlebenswichtig ist, reparieren und ausbauen müssen, bringt nochmal einen zusätzlichen spannenden Kniff mit rein.

Platz 14 - Jurassic Park Survival

2:15 In Jurassic Park: Survival beweist ihr, dass ihr auf der Dinosaurier-Insel überleben könnt

Tobi: Kurz nach den Ereignissen des ersten Films auf der Isla Nublar überleben – und das alles in der Ego-Perspektive: Survival bietet EXAKT das Setting, das ich mir immer für ein Jurassic Park-Spiel gewünscht habe.

Platz 13 - Princess Peach Showtime

2:38 Princess Peach: Showtime! - Das neue Peach-Spiel verrät seinen Namen und verrät Infos zum Gameplay

Dennis: Ich muss noch immer schmunzeln, dass mein Wunsch nach einem neuen Princess Peach-Spiel so schnell von Nintendo erhört wurde. Es wurde aber auch Zeit, dass die Prinzessin nach 2005 (Super Princess Peach auf dem DS) mal wieder in die Hauptrolle schlüpft. Was ich bisher davon in Trailern gesehen habe, sieht auch schon richtig abwechslungsreich und spaßig aus.

Platz 12 - Like a Dragon: Infinite Wealth

5:24 Like a Dragon: Infinite Wealth wird 2024 die größte Konkurrenz für Final Fantasy 7 Rebirth

Eleen: Yakuza: Like a Dragon war eine durchaus nötige Neuausrichtung der Reihe. Nicht nur gab es mit Ichiban Kazuga einen neuen Protagonisten, das Action-Gameplay wurde auch gegen rundenbasierte Kämpfe getauscht. Trotzdem bin ich nicht umhin gekommen, Kiryu ein wenig zu vermissen … umso besser, dass er in Like a Dragon: Infinite Wealth an der Seite von Kasuga endlich zurückkehrt!

Platz 11 - Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Samara: Elden Ring gehört zu meinen Top 2-Souls-Spielen und auch zu meinen liebsten Spielen überhaupt. Das ist aber nicht mal der einzige Grund, warum ich dem Release des DLC geradezu entgegenfiebere. FromSoftware ist nämlich auch noch bekannt dafür, die besten Inhalte (aber auch fiesesten Bosse) in ihre Add-ons zu packen. Zwar habe ich erst ein einziges Bild zu Shadow of the Erdtree gesehen, aber es könnte genau die Story-Erweiterung anteasen, die ich mir wünsche.