God of War 2 wird von PlayStation als 'Coming Soon' gelistet, aber freut euch nicht zu früh

God of War 2: Ragnarok, die Fortsetzung des 2018 erschienen God of War, gehört momentan zu den am sehnlichsten erwarteten PS4- und PS5-Spielen. Aber: Es gibt noch kein Release-Datum, sondern nur 2022 als Zeitraum. Aktuell macht aber eine Entdeckung auf der PlayStation-Webseite einigen Fans Hoffnung. Der Titel wird dort neben Spielen wie Far Cry 6 als "Coming Soon" gelistet. Warum ihr euch trotzdem nicht zu früh freuen solltet, erfahrt ihr hier.

God of War 2 als "Coming Soon"-Titel

Darum geht es: Kürzlich hat ein erster ausführlicher Trailer die Vorfreude auf God of War 2 so richtig gesteigert. Fehlt nur noch das Release-Datum. Auf der PlayStation-Webseite wird der Titel bereits in der Rubrik "Coming Soon" gelistet und Sony verspricht dort "Großartige neue Erfahrungen, die gleich um die Ecke sind".

Grund zur Hoffnung? Könnte es also gar nicht mehr so lange dauern, bis wir die Fortsetzung zu God of War aus dem Jahr 2018 erhalten? Durch die Listung könnten wir ja eigentlich davon ausgehen, dass das neue God of War schon Anfang 2022 erscheint. Schließlich werden auch Spiele wie Far Cry 6 genannt, das uns am 7. Oktober erwartet, oder Kena, das sogar schon heute herauskommt.

Freut euch nicht zu früh

Aber Vorsicht! Es gibt nämlich auch Spiele, die scheinbar ein Nickerchen in der Rubrik machen und dort eine lange Zeit verbringen, ohne zu erscheinen oder ohne ein konkretes Erscheinungsdatum zu erhalten. Little Devil Inside ist beispielsweise solch ein Kandidat. Das Spiel war zwar für 2021 angekündigt, ließ allerdings lange nichts mehr von sich hören. Auch Final Fantasy 16 war dort schon viele Monate lang aufgeführt und bekam auf seiner Produktseite im März sogar ein Update von "to be confirmed" auf "coming soon". Seitdem ist das JRPG aber weder erschienen, noch gibt es neue Anhaltspunkte zum Release.

Mehr zu God of War 2: Ragnarok:

Kein sicherer Anhaltspunkt: Einige der Titel stehen also kurz vor dem Release, während andere lange Zeit in der Rubrik pausieren, ohne dass sie erscheinen. Sony scheint hier grundsätzlich einfach beliebte Spiele aufzuführen und nicht unbedingt die, die sicher als Nächstes das Licht der Welt erblicken. Ihr solltet also nicht zu viel in diese Information hineinlesen.

Was denkt ihr, wann God of War 2: Ragnarok erscheinen wird?