In GTA 6 gibt es angeblich Bitcoins und das würde ein modernes Setting bestätigen

Es werden wohl noch einige Jahre ins Land gehen, bis wir Hand an GTA 6 legen können. Aus einem Finanzbericht von Publisher Take-Two geht hervor, dass der Action-Titel nicht vor Sommer 2022 erscheint, aber selbst ein Release 2023 ist noch optimistisch. Zunächst kommt ja erst einmal die Next-Next-Gen-Version von GTA 5 für PS5 und Xbox Series X/S. Viel Zeit also, um zu spekulieren, und auch viel Zeit für mögliche Leaks.

GTA 6 angeblich mit Kryptowährung: Ein solcher kommt jetzt von dem bekannten Insider Tom Henderson. Der Leaker möchte erfahren haben, dass es in GTA 6 auch Bitcoins (natürlich mit anderem Namen) als In-Game-Währung geben wird. Interessanter als diese Information selbst, ist jedoch die Implikation.

GTA 6 spielt wohl nicht in den 80ern

Wenn es in GTA 6 eine Kryptowährung geben wird, dann ist ein Setting in den 80er Jahren ausgeschlossen. Zu einem solchen gab es immer mal wieder Gerüchte, allerdings äußerten sich einige Insider wie eben Henderson dahingehend bereits negativ.

Somit dürfte der nächste Teil mit großer Wahrscheinlichkeit im hier und jetzt spielen, beziehungsweise ein paar Jahre in der Zukunft.

Das übliche Salzkorn: Bei den Aussagen von Tom Henderson handelt es sich natürlich nur um Gerüchte. Niemand kann sagen, ob es die Idee mit der Kryptowährung ins fertig Spiel schafft, und der Leaker lag in der Vergangenheit auch das ein oder andere Mal daneben.

GamePro hat Rockstar bezüglich des neuesten Gerüchts um ein Statement gebeten.

Für das "wann" haben wir jetzt also klare Anhaltspunkte, bleibt nur noch zu klären, wo GTA 6 spielen wird. Vice City aka Miami als Setting wäre auch in der Jetztzeit möglich, ist aber eher unwahrscheinlich, obwohl es sogar dahingehende Gerüchte gab. Miami ist einfach nicht so bekannt wie L.A. Oder New York.

Vielleicht verlässt Rockstar für einen Hauptteil ja auch einmal die USA, und entführt uns beispielsweise nach London. Die kommenden Jahre werden auf jeden Fall spannend.

Alle Gerüchte zu GTA 6, von der Map bis zu den Hauptcharakteren, findet ihr übrigens in einer separaten GamePro-Übersicht.

