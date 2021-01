Auch das Jahr 2021 hat für Rollenspiel-Fans wieder einiges zu bieten. Damit ihr eine ungefähre Vorstellung davon bekommt, welche RPGs in diesem Jahr erscheinen, haben wir die wichtigsten Releases für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch zusammengetragen. Stellt euch schon einmal auf lange Spieleabende ein!

Die besten RPGs 2021 für PlayStation, Xbox und Nintendo

Horizon Forbidden West

Plattform: PS4, PS5

PS4, PS5 Genre: Action-RPG

Action-RPG Release: 2021

Darum geht's: In diesem Jahr soll Aloy endlich zurückkehren und uns wieder auf gigantische Roboter-Wesen Jagd machen lassen. In Horizon Forbidden West, das als direktes Sequel angelegt ist, erkunden wir aber einen neuen Abschnitt der Spielwelt, der zum einen "verboten" ist, zum anderen aber auch Ursprung einer gefährlichen Seuche zu sein scheint, die sich überall ausbreitet. Neben neuen Waffen, Fertigkeiten und Gegnertypen, erwarten uns auch riesige Stürme als neues Gameplay-Element.

Was es bisher zur Story und zur Spielwelt von Horizon Forbidden West zu wissen gibt, lest ihr hier:

Bravely Default 2

Plattform: Nintendo Switch

Nintendo Switch Genre: JRPG

JRPG Release: 26. Februar 2021

Darum geht's: Wer mit der Bravely Default-Reihe an Final Fantasy denken muss, braucht sich nicht zu wundern. Die rundenbasierten JRPGs setzen definitiv auf den Charme der legendären Rollenspiel-Reihe. Mit Bravely Default 2 folgt nun das Nintendo Switch-Debüt, das abermals auf vier ungleiche Helden setzt, die Abenteuer auf dem Kontinent Excillant erleben. Aktuell gibt es übrigens eine umfangreiche Demo im eShop zu finden, schaut doch als selbst rein und macht euch ein Bild.

Shin Megami Tensei 5

Plattform: Nintendo Switch, PS4

Nintendo Switch, PS4 Genre: JRPG

JRPG Release: 2021

Darum geht's: Hinter Shin Megami Tensei versteckt sich das Mutter-Franchise von Persona 5. Mittlerweile ist die Spin-off-Reihe zwar bekannter als das Original, doch mit Shin Megami Tensei 5 wartet dennoch ein Kracher auf uns. Schon 2017 angekündigt, entlässt uns das rundenbasierte RPG in das moderne Tokio, in dem wir wieder Monster fangen, züchten und fusionieren, aber auch eine vergleichsweise düstere Story voller Dämonen geboten bekommen.

Outriders

Plattform: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X

PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X Genre: RPG-Shooter

RPG-Shooter Release: 1. April 2021

Darum geht's: Die polnischen Entwickler von People Can Fly (Bulletstorm) setzen mit Outriders auf einen RPG-Shooter, der auf Koop setzt und nicht von ungefähr an Destiny erinnert - nur sehr viel dreckiger. Außerdem ist Outriders eben kein Live-Service-Spiel, sondern ein Action-RPG, das sich "starten und beenden" lässt. Es wird also möglich sein, die Kampagne mit Freunden zu Ende zu spielen und trotzdem im Loot, den Skill-Trees und dem Klassen-System aufzugehen.

Mehr zu Outriders und wie es sich spielt, lest ihr in unserer Preview:

Ys 9: Monstrum Nox

Plattform: PS4, Nintendo Switch

PS4, Nintendo Switch Genre: Action-RPG

Action-RPG Release: 5. Februar 2021

Darum geht's: Die langlebige RPG-Reihe Ys kehrt mit Mostrum Nox erneut auf PS4 und Nintendo Switch zurück. In der riesigen Stadt Balduq schlüpfen wir wieder in die Rolle von Adol Christin, der dieses Mal in ein "Monstrum" verwandelt wird und dadurch einzigartige Fähigkeiten erhält. Gemeinsam mit fünf anderen Monstrum-Figuren müssen wir die Stadt in actionreichen Echtzeitkämpfen gegen die sogenannten Grimwald Nox verteidigen.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Plattform: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X

PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X Genre: Action-RPG

Action-RPG Release: 2021

Darum geht's: Der Vorgänger gehört zu den großen RPG-Klassikern der Nuller-Jahre und nun kehrt die Open World-Vampir-Action zurück. Erneut dürfen wir uns einen eigenen Charakter erstellen, uns durch die Unterwelt der Blutsauger bewegen und selbst entscheiden, welchen Vampir-Clan wir uns anschließen wollen. Besondere Kampf- aber auch Dialog-Fertigkeiten lassen uns in Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 dabei die Freiheit, nach unserer ganz eigenen Moral zu morgen und zu "trinken".

Werewolf: The Apocalypse - Earthblood

Plattform: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X

PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X Genre: Action-RPG

Action-RPG Release: 4. Februar 2021

Darum geht's: Wer nicht immer nur mittelalterliche Fantasy will, dürfte mit Werewolf: The Apocalypse - Earthblood auf seine Kosten kommen. Das Rollenspiel basiert auf der bekannten Tabletop-Vorlage und lässt uns als Werwolf/Öko-Terrorist gegen den Pentex-Konzern kämpfen, der für jede Menge Umweltverschmutzung sorgt. Wir wechseln dabei auf Wunsch zwischen der Werwolf- und der Menschen-Form, um entweder zu kämpfen oder sich Undercover in feindliche Basen zu begeben.

Monster Hunter Rise

Plattform: Nintendo Switch

Nintendo Switch Genre: Action-RPG

Action-RPG Release: 26. März 2021

Darum geht's: Nach Monster Hunter World kehrt die Reihe wieder auf Nintendo-Hardware zurück. Der nächste Hauptableger orientiert sich an den Vorgängern und lässt uns wieder im Team auf Monsterjagd gehen - inklusive intensivem Item- und Ausrüstungs-Management. Neu hingegen ist das vertikale Leveldesign von Monster Hunter Rise, das auch den Kabelkäfer als eine Art Greifhaken und zusätzliche Art der Fortbewegung einführt. Ebenfalls hinzugefügt werden die sogenannten Palamutes, hundeartige Begleiter, auf denen wir auch reiten können.

Unseren Eindruck zur aktuellen Nintendo Switch-Demo von Monster Hunter Rise findet ihr hier:

The Ascent

Plattform: Xbox One, Xbox Series X

Xbox One, Xbox Series X Genre: Action-RPG

Action-RPG Release: 2021

Darum geht's: In The Ascent, dem Xbox-exklusiven, Top-Down-Action-RPG von Neon Giant, werden wir in eine schon fast klassische Cyberpunk-Welt geworfen, in der wir uns gegen den namensgebenden (und ausbeuterischen) Konzern zur Wehr setzen. Dafür setzt das Spiel auf Twin-Stick-Shooter-Ideen, einem umfangreichen Loot-System, eine zerstörbare Umgebung, eine frei begehbare Spielwelt und die Möglichkeit allein oder mit bis zu drei Freunden im Koop zu spielen.

Biomutant

Plattform: PS4, Xbox One

PS4, Xbox One Genre: Action-RPG

Action-RPG Release: 2021

Darum geht's: In Biomutant erstellen wir uns einen waschbär-artigen Helden und müssen dann in einer post-apokalyptischen Welt gegen antropomorphe Tiere antreten und sie mit selbst gebauten Waffen bekämpfen. Auch der Charaktereditor selbst hat einiges zu bieten: Neben unserem süßen Aussehen sorgt ein großer Kopf für zum Beispiel für mehr Intelligenz. Ursprünglich sollte das Open World-RPG schon im letzten Jahr erscheinen, doch mehrfache Verzögerungen lassen nun endlich auf einen Release in 2021 hoffen.

Biomutant hat große Pläne: Mehr erfahrt ihr in unserem Interview mit den Entwicklern:

Rune Factory 5

Plattform: Nintendo Switch

Nintendo Switch Genre: Action-RPG, Lebenssimulation

Action-RPG, Lebenssimulation Release: 2021

Darum geht's: Auf dem ersten Blick wirkt Rune Factory 5 wie ein mittelalterliches Fantasy-Harvest Moon - und das stimmt auch zum Teil. Auch hier hat Entwickler Marvelous seine Finger im Spiel und lässt uns allerlei Gemüse anbauen, eine Farm bewirtschaften und die große Liebe finden. Allerdings gibt es in Rune Factory traditionell auch einen größeren Fokus auf Kämpfe und RPG-Mechaniken. So müssen wir unsere Stadt als sogenannter Ranger vor Monstern beschützen und in Echtzeitkämpfen sogar auf Koop-Angriffe mit Party-Mitgliedern zurückgreifen.

Dungeons & Dragons: Dark Alliance

Plattform: für Konsolen

für Konsolen Genre: Action-RPG

Action-RPG Release: 2021

Darum geht's: Könnt ihr euch noch an Baldur's Gate: Dark Alliance erinnern? Das Hack & Slash aus dem Dungeons and Dragons-Universum erschien 2001 für die PS2 sowie die erste Xbox und bot Couch-Koop-Action im Diablo-Stil. Mit Dungeons & Dragons: Dark Alliance kehrt die Reihe nun mit einem neuen Projekt zurück, das abermals auf Koop und Action-RPG-Elemente setzt. Mit insgesamt vier spielbaren Helden ziehen wir in die eisige Region von Icewind Dale und liefern uns hoffentlich loot-reiche Schlachten gegen allerlei Monster.

NEO: The Worlds Ends with You

Plattform: PS4, Nintendo Switch

PS4, Nintendo Switch Genre: JRPG

JRPG Release: 2021

Darum geht's: Als Nachfolger zum kultigen The World Ends with You soll NEO: The World Ends with You neue Charaktere und einen neuen Grafikstil einführen, sonst aber weiterhin die Jugendkultur im Auge behalten, die schon den Vorgänger ausgemacht hat. Abermals findet das Reaper's Game in Shibuya statt, wobei das actionreiche Echtzeit-Kampfsystem mit einer stylischen UI, einem modernen Soundtrack und einer komplexen Story präsentiert wird.

Digimon Survive

Plattform: PS4, Xbox One, Nintendo Switch

PS4, Xbox One, Nintendo Switch Genre: Taktik-RPG

Taktik-RPG Release: 2021

Darum geht's: Die Entwicklung von Digimon Survive hat schon ein paar Hürden hinter sich und das Taktik-RPG musste gleich mehrfach verschoben werden - zuletzt aufgrund der Coronavirus-Pandemie. In 2021 soll es aber soweit sein und wir begleiten eine Gruppe an Schülern auf ihren Abenteuern, die sie zum ersten Mal mit Digimon in Berührung kommen lässt. Die Kämpfe sind zwar taktischer Natur und erfordern viel Strategie, aber die Story soll ebenfalls nicht zu kurz kommen. So sollen unsere Entscheidungen das Spiel beeinflussen und gleich mehrere unterschiedliche Enden ermöglichen.

Disgaea 6: Defiance of Destiny

Plattform: PS4, Nintendo Switch

PS4, Nintendo Switch Genre: Taktik-RPG

Taktik-RPG Release: Sommer 2021

Darum geht's: Der Level-Grind wird in der Disgae-Reihe zum Gameplay-Feature und dementsprechend zelebriert. Auch in Disgaea 6: Defiance of Destiny ist das nicht viel anders. Erneut bekommen wir eine Reihe an Protagonisten wie den Zombie Zed an die Hand, dürfen neue Team-Mitglieder rekrutieren und sie in taktischen Kämpfen aufstufen. Das Besondere: Auch Waffen und Ausrüstungsgegenstände lassen sich in Kämpfen aufstufen.

Persona 5 Strikers

Plattform: PS4, Nintendo Switch

PS4, Nintendo Switch Genre: Musou, Action-RPG

Musou, Action-RPG Release: 23. Februar 2021

Darum geht's: Knappe sechs Monate nach den Ereignissen von Persona 5 kehren die Phantom Thieves zurück und erleben neue Abenteuer. In Persona 5 Strikers ändert sich aber einiges, denn das Musou-Spin-off orientiert sich an der Dynasty Warriors-Reihe und wird schon wie bei Hyrule Warriors auf bekannte Franchise-Helden setzen, die sich in gigantischen Massenschlachten behaupten müssen. Trotz vollkommen neuem Kampfsystem bleiben der Look des Spiels und die Fähigkeiten der Phantom Thieves aber dem Original treu.

Weitere RPGs 2021

Große RPGs, die vielleicht noch 2021 erscheinen

Final Fantasy 16

Plattform: PS5

PS5 Genre: Action-RPG

Action-RPG Release: hoffentlich 2021

Darum geht's: Mit einem komplett neuen Ableger will uns die Final Fantasy-Reihe in die Welt von Valisthea entführen, in der wir als Clive Rosfield neue Abenteuer erleben und es unter anderem mit gigantischen Versionen der ohnehin schon großen Esper zu tun bekommen. Unter der Leitung der Final Fantasy 14-Chefs rückt Final Fantasy 16 wieder in ein düsteres Fantasy-Szenario und lässt die Moderne von Teil 15 hinter sich. Dieses Jahr soll es neue Infos zum RPG gehen, über einen Release in 2021 lässt sich aber nur spekulieren.

Warum sich Hannes auf Final Fantasy 16 ganz besonders freut, erklärt er euch hier:

Elden Ring

Plattform: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Genre: Action-RPG

Action-RPG Release: hoffentlich 2021

Darum geht's: Wie geht es für FromSoftware nach Dark Souls, Sekiro und Bloodborne weiter? Diese Frage wir Elden Ring beantworten, wohl eines der am meist erwarteten Videospiele, die derzeit am Horizont auf uns warten. Noch sind das genaue Setting und Gameplay-Neuerungen aber ein Rätsel - ob und wann Elden Ring in 2021 auf dem Plan treten wird, wissen wir nicht. Schön wär's aber. Allein schon um den Einfluss von Game of Thrones-Autor George R.R. Martin zu sehen.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

Plattform: Nintendo Switch

Nintendo Switch Genre: Action-RPG

Action-RPG Release: hoffentlich 2021

Darum geht's: Im direkten Nachfolger zum Switch-Hit bereisen wir zwar dasselbe Hyrule, allerdings deutet der erste Trailer schon an, dass sich die Spielwelt trotzdem anders anfühlen wird. Vollgepackt mit Ideen, die in BotW keinen Platz mehr hatten, wird Breath of the Wild 2 erneut von Director Hidemaro Fujibayashi angeführt. Seit der Ankündigung im Rahmen der E3 2019 gab es aber kaum Lebenszeichen zum Spiel, optimistische Fans könnten das aber als gutes Zeichen sehen und auf einen Release in 2021 hoffen. Aber nicht jeder ist Optimist.

Zelda könnte in Breath of the Wild 2 noch wichtiger werden lassen. Hoffentlich!

Remaster, Ports & mehr

Hier findet ihr eine kleine Liste an Rollenspielen, die bereits erschienen sind und 2021 einen wichtigen Port erhalten oder aber als Remaster zurückkehren.

Diese Highlights aus dem letzten Jahr solltet ihr nicht verpassen

Bis zu euren RPG-Hoffnungen in 2021 dauert es noch länger? Vielleicht hilft euch dann ja unsere Liste der 20 Spiele aus 2020 weiter, die ihr nicht verpassen solltet. Da sind auch ein paar spannende Rollenspiele dabei!

