Auch ohne GTA 6 - der Mai wird der beste Spielemonat des Jahres

Der Mai ist in diesem Jahr regelrecht vollgestopft mit tollen Spielen.

Für viele ist in diesem Jahr der November der Spielemonat schlechthin – zumindest dann, wenn Rockstar ihr neues GTA nicht erneut verschiebt. Bei mir geht die beste Spielzeit des Jahres allerdings schon Mitte Mai los, wo ein spannender Titel den nächsten jagt.

Und mit spannend ist nicht unbedingt "wird zu 100 Prozent ein Kracher" gemeint. Mit Directive 8020 ist ein Spiel in der Verlosung, wo ich einfach nur gespannt bin, in welche Richtung das Pendel ausschlägt. Es gibt auch noch ein Zweites, doch dazu gleich mehr.

Zunächst einmal zu den beiden Spielen, wo ich mir recht sicher bin, dass sie Ende des Jahres auf meiner Highlight-Liste stehen.

Dennis Müller Für Dennis ist das Spielejahr mit Titeln wie Pragmata, Resident Evil Requiem, Super Meat Boy 3D und zuletzt Saros schon sehr stark gestartet. Und obwohl mit dem neuen Professor Layton sein Most Wanted erst in einigen Monaten erscheint, sind die kommenden Wochen vollgepackt mit Titeln, auf die er sich riesig freut.

Endlich wieder ein gutes Batman-Spiel

Mit Gotham Knights und zuletzt Suicide Squad mussten Fans des Dunklen Ritters zuletzt so einiges über sich ergehen lassen.

Doch am 22. Mai wird mit dem Release von LEGO Batman wieder positiv über meinen liebsten Superhelden gesprochen, jede Wette. Dafür sieht das bisher Gezeigte einfach viel zu gut aus:

8:35 Das neue Lego Batman klingt nach dem perfekten Spiel - mit einem großen Aber

Autoplay

TT Games haben schon unzählige Male bewiesen, dass sie fantastische LEGO-Spiele entwickeln können. Zuletzt mit der Skywalker Saga.

Und LEGO Batman kann sogar ihr bislang bestes Klemmbaustein-Abenteuer werden. Allein die zuletzt vorgestellte Batcave und all die unterschiedlichen Batmobile und Anzüge zeigen, dass auf viele Details und Fanwünsche geachtet wurde. Auch Gotham City als offene Spielwelt und das aus den Rocksteady-Spielen übernommene Free Flow-Kampfsystem sehen vielversprechend aus. Und dann schaut das Ding grafisch auch einfach brutal gut aus.

Unsere Preview LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight bringt Arkham City zurück und ich liebe es von Hannes Rossow

Diese Kombi muss einfach funktionieren

Die spielerische Freiheit der Hitman-Spiele gepaart mit der britischen Filmlegende schlechthin, die im Gegensatz zu Agent 47 mehr kann, als nur vor sich hin zu grummeln. 007 First Light klingt für mich als IO Interactive- und James Bond-Fan wie das perfekte Match.

Da stört es mich dann ab dem 27. Mai auch nicht, wenn das Action-Adventure grafisch nicht in der ersten Liga mitspielt oder die Auto-Abschnitte sich etwas ungelenk fahren.

13:29 Wenn das gesamte Spiel so gut ist, wird 007 First Light grandios!

Stimmt der Humor des jungen 007, kommen einige coole Action-Sequenzen vor und vor allem, kann ich die Missionen wieder auf super kreative Art und Weise angehen, dann wird First Light eines meiner liebsten Spiele des Jahres.

Mehr zum Thema Release, Plattformen und alle Infos zum neuen Bond-Spiel von Tobias Veltin

Mein Herzensbrecher

Kommen wir zum eingangs erwähnten zweiten Spiel, das mir entweder mein Herz bricht oder das ich dank wohliger Nostalgie trotz all seiner vermeintlichen Macken ins Herz schließe. Am 05. Juni erscheint bekanntlich das Remake von Gothic und ach …

Ich drücke Alkimia wirklich die Daumen, dass das Ding zumindest Fans glücklich macht. Aber weder die altbackenen Animationen, noch das hakelige Kampfsystem konnten mich zuletzt so richtig überzeugen.

8:18 25 Jahre nach dem Original geht das Gothic Remake neue Wege

Im besten Fall bocken die neuen Story-Missionen, die raue Ruhrpott-Atmo versprüht wie vor 25 Jahren ihren Charme und das Minental sieht nicht nur schick aus, sondern kommt auch technisch stabil daher.

Neben GTA 6 ist das Gothic Remake für mich als Piranha Bytes-Fan der ersten Stunde, aber auf jeden Fall eines: eins der spannendsten Spiele in diesem Jahr.

Forza geht halt immer

Und zu guter Letzt geht’s am 19. Mai auch noch mit Forza Horizon 6 nach Japan. Und hier müssten nach ausführlichem Spielen der Preview-Version schon alle Stricke reißen, wenn der Arcade-Racer nicht Minimum seine gewohnten Stärken ausspielt.

Was in meinem Fall bedeutet: Autos sammeln, durch schicke Landschaften brettern und ohne mich am Pad zu verrenken oder große Gehirnkapazitäten freizuschaufeln, meinen Spaß zu haben.

9:45 Probefahrt für Forza Horizon 6 - Das ist die Open World Japans!

Und sollte es wie von Playground angedacht wirklich wieder so sein, dass man sich Supercars oder generell noble Karren ander als in Forza Horizon 5 erst “erarbeiten” muss, wird die sonst recht gleiche, aber für mich nach wie vor spaßige Formel noch um ein ganzes Stück besser.

Zu viel des Guten: Mein Plan

Natürlich kann und will ich all die Spiele nicht gleichzeitig spielen, zumal mit Directive 8020 und dem vielversprechenden Cozy-Spiel Outbound auch noch zwei weitere spannende Titel im Mai erscheinen.

Meine Wahl ist daher auf LEGO Batman und das Remake von Gothic gefallen, die ich beide für GamePro testen werde. First Light wird dann im für mich noch recht leeren Juni und Juli nachgeholt und Forza, das ist dann zum Release der PS5-Version im Herbst an der Reihe.

Ihr könnt mir gerne verraten, welches Spiel oder welche Spiele ihr im Mai und im Juni vorzieht:

Der Vollständigkeit und der Übersicht halber gibt’s auf der zweiten Seite einen Release-Kalender mit allen Highlights von Mai bis Juli.

Ansonsten wünsche ich euch einen schönen 1. Mai und generell ein schönes und erholsames langes Wochenende.