Der PlayStation Store hat heute den großen Spring Sale gestartet, mit über 1.000 Angeboten für PS4 und PS5. Darunter finden sich große AAA-Hits ebenso wie kleine Indie-Titel. Der Sale läuft vier Wochen lang bis zum 27. April, aber nicht alle Angebote sind bis zum Schluss gültig. Manche laufen nur bis zur Halbzeit in zwei Wochen, dann wird es vermutlich nochmal neue Deals geben. In diesem Artikel stellen wir euch ein paar der aktuellen Highlights vor, wobei wir uns zunächst auf die großen Titel beschränken. In künftigen Updates werden wir noch besonders günstige Schnäppchen heraussuchen. Die Übersicht über alle Angebote findet ihr hier:

Call of Duty: Vanguard

Das richtige Spiel für: Alle, die schnellen Multiplayer und ein typisches Call of Duty wollen.

Nicht so gut für: Alle, die taktischen Tiefgang suchen.

GamePro-Wertung: 73 Punkte

Call of Duty: Vanguard bekommt ihr in der Cross-Gen Edition 35 Prozent günstiger und somit für 51,99 Euro statt 79,99 Euro.

Abwechslungsreiche Kampagne: In Vanguard schickt uns Call of Duty erneut in den Zweiten Weltkrieg. Wir spielen verschiedene Mitglieder der Spezialeinheit Vanguard, die das mysteriöse Projekt Phoenix der Nazis verhindern soll. Die Story ist bestenfalls zweckmäßig, aber die Kampagne ist erstaunlich abwechslungsreich. So greifen wir an der Atlantikküste Abwehrgeschütze an, übernehmen in Stalingrad die Rolle einer Scharfschützin und ziehen in Afrika gegen Rommels Panzer in die Schlacht. Inszeniert ist all das natürlich mit dem üblichen Bombast.

Schneller Multiplayer: Der Multiplayer von Vanguard ist sehr schnell geraten. Das liegt nicht nur an der niedrigen Time to Kill, sondern auch an den sehr kompakten Maps. Vom Respawn bis zum Feindkontakt vergehen oft nur Augenblicke. Dementsprechend geht es eher um schnelle Reflexe und Zielgenauigkeit als um Taktik. Bei den Waffen fällt unser Urteil gemischt aus. Manchen Schusswaffen fehlt ein wenig die Wucht, aber die Auswahl ist groß und gerade das schwere Gerät wie Panzerschreck und Flammenwerfer macht Spaß.

Fazit: Perfekt ist die Kampagne von Call of Duty Vanguard zwar nicht, insbesondere bei der Story hätte man vieles besser machen können. Dank der abwechslungsreichen Schauplätze und der guten Inszenierung gehört sie aber dennoch zu den besseren Call-of-Duty-Kampagnen. Der Multiplayer ist Geschmackssache. Falls es euch gar nicht schnell genug gehen kann und ihr Spiele mögt, die eure Reflexe fordern, seid ihr an der richtigen Adresse. Taktischen Tiefgang findet ihr hier allerdings nicht.

Resident Evil Village

Das richtige Spiel für: Alle, die einen gut inszenierten Grusel-Shooter wollen.

Nicht so gut für: Alle, die nach Survival Horror alter Schule suchen.

GamePro-Wertung: 87 Punkte

Den Horrorhit Resident Evil 8 bekommt ihr für 30,09 Euro statt 69,99 Euro, und zwar zugleich in der PS4- und der PS5-Version.

Vampire statt Zombies: In Resident Evil Village spielen wir den schon aus Resident Evil 7 bekannten Ethan Winters. Dieser will eigentlich nur ein ruhiges Leben mit Frau und Kind führen. Als Letzteres entführt wird, muss Ethan jedoch in einem rumänischen Bergdorf erneut in den Kampf ziehen, und zwar nicht gegen die serientypischen Zombies, sondern gegen Vampire und Werwölfe. Trotz des ungewöhnlichen Szenarios wird die Story von Resident Evil 8 aber auch mit älteren Teilen der Reihe verknüpft.

Action statt Survival: Der Survival-Horror wurde im Vergleich zum Vorgänger deutlich zurückgefahren. Natürlich gibt es noch immer jede Menge Gruselatmosphäre, aber zum Zittern bringt uns Resident Evil Village selten. Dafür gibt es mehr Action, trotz gelegentlicher Schleich und Erkundungsabschnitte spielt es sich teilweise fast wie ein First Person Shooter. Außerdem wurde Teil 8 der Reihe mit einer aufwendigen Inszenierung und abwechslungsreichem Artdesign ausgestattet.

Fazit: Wer Survival-Horror alter Schule will, wird bei Resident Evil Village zwar nicht so gut bedient wie im Vorgänger. Dafür bringt der achte Teil mit seinem neuen Szenario aber eine Menge frischen Wind in die Reihe und überzeugt zudem durch seine tolle Inszenierung und sein aufwendiges Artdesign. Wer Lust auf einen packenden Grusel-Shooter hat, kann hier deshalb nichts falsch machen.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Das richtige Spiel für: Alle, die ein spektakuläres Open-World-Spiel mit echtem Superhelden-Feeling wollen.

Nicht so gut für: Alle, die einen ähnlichen Umfang wie im Original erwarten.

GamePro-Wertung: 86 Punkte

Den PlayStation-Exklusivtitel Marvel's Spider-Man: Miles Morales für PS4 & PS5 gibt es 33 Prozent günstiger und somit für 40,19 Euro statt 59,99 Euro. Auch die Ultimate Edition ist reduziert, auf 59,99 Euro statt 79,99 Euro.

Alte Tugenden mit neuen Fähigkeiten: Spider-Man: Miles Morales punktet im Grunde mit denselben Tugenden wie das Original. Das Gefühl von Freiheit und Geschwindigkeit beim Schwingen von Wolkenkratzer zu Wolkenkratzer begeistert nach wie vor und auch die spektakulären Kämpfe machen wieder eine Menge Spaß. Das gilt desto mehr, als der neue Protagonist Miles Morales, der Peter Parker während dessen Abwesenheit vertritt, eigene Fähigkeiten mitbringt, nämlich Elektro-Angriffe und die Fähigkeit, sich unsichtbar zu machen.

Technisch verbessert: Außerdem bringt Spider-Man: Miles Morales so einige technische Verbesserungen mit. Selbst auf der PS4 gibt es neue grafische Details und verbesserte Effekte. Auf der PS5 können wir nun auch von hohen Wolkenkratzern aus Kleinigkeiten auf der Straße erkennen. Je nach Grafikmodus gibt es zudem entweder Raytracing mit spektakulären Spiegelungen in den Fenster oder flüssige 60 fps. Der einzige Nachteil des Spin-offs im Vergleich zum Original ist sein geringerer Umfang.

Fazit: Da Marvel's Spider-Man: Miles Morales alte Stärken konsequent beibehält, kann man es bedenkenlos allen empfehlen, die das Original mochten. Zugleich bietet es aber durch seine Hauptfigur und deren Fähigkeiten genügend Neues, um eigenständig zu wirken. Davon abgesehen beeindruckt das Spin-off auch technisch und demonstriert recht eindrucksvoll die Möglichkeiten der PS5. Man sollte sich aber bewusst sein, dass man hier nicht so viel Umfang bekommt wie im ursprünglichen Spider-Man.

Scarlet Nexus

Das richtige Spiel für: Alle, die Lust auf ein JRPG mit spannenden, gut inszenierten Kämpfen haben.

Nicht so gut für: Alle, die in einem Rollenspiel vor allem Entscheidungsfreiheit wollen.

GamePro-Wertung: 86 Punkte

Das JRPG Scarlet Nexus für PS4 & PS5 gibt’s im Spring Sale für 29,39 Euro statt 69,99 Euro. Den Season Pass gibt es zum halben Preis, also für 9,99 Euro statt 19,99 Euro.

Viele Mutanten, wenig Freiheit: Scarlet Nexus spielt in einer Welt, in der die Wissenschaft den Menschen übernatürliche Kräfte verleiht, aber manchmal auch zu furchterregenden Mutationen führt. Wir sind Teil einer Spezialeinheit, die die Menschheit vor den Mutanten schützen soll. Spielwelt und Story sind prinzipiell interessant, allerdings leidet die Handlung etwas darunter, dass wir keine eigenen Entscheidungen treffen dürfen und somit keinen Einfluss auf die umfangreich in Szene gesetzten Beziehungen der Teammitglieder nehmen können.

Tolle Hack&Slash-Kämpfe: Umso spektakulärer sind dafür die Kämpfe im Hack&Slash-Stil, in die wir stets mit unserem Team ziehen. Das besondere dabei ist, dass wir uns die Kräfte unserer Mitstreiter ausborgen können, darunter Fähigkeiten wie Unsichtbarkeit und Elementarzauber. Dadurch kommt schon bei der Zusammenstellung des Teams ein taktisches Element ins Spiel. Besonders viel Spaß machen die telekinetischen Kräfte, mit denen wir sogar schwerste Gegenstände wie Güterzüge in die Luft zu heben und auf unsere Gegner zu werfen.

Fazit: Trotz guter Ansätze gibt es hinsichtlich der Story im JRPG-Genre sicher Besseres als Scarlet Nexus, nicht zuletzt aufgrund der fehlenden Entscheidungsfreiheit wird hier Potential verschenkt. Bei den Kämpfen kann Scarlet Nexus dafür aber auch mit den besten Vertretern des Genres mithalten. Die vielen verschiedenen Spezialfähigkeiten sorgen nicht nur für ein optisches Spektakel, sondern bringen auch Tiefgang und Abwechslung ins Spiel. Wenn es euch mehr um Gameplay und Inszenierung als um die Handlung und Dialoge geht, ist Scarlet Nexus das Richtige für euch.

Weitere Angebote aus dem Spring Sale (Auswahl):