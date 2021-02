PS5: Überraschendes Sony-Studio arbeitet an großem Open-World-RPG

So gut einige Unternehmen der Videospiel-Branche auch darin sind, Leaks zu verhindern, in Stellenanzeigen müssen sie wohl oder übel einige Details preisgeben. Eine solche verrät uns auch, dass Sony San Diego, die Macher von MLB The Show, offensichtlich an einem Open-World-Abenteuer arbeiten.

Daran arbeitet Sony San Diego

Sony San Diego hat in den letzten Jahren ausschließlich an dem jährlich erscheinenden MLB The Show gearbeitet. Die Baseball-Simulation erscheint ab diesem Jahr übrigens auch für Xbox, wie wir seit kurzem wissen. Dass das Studio inzwischen ein zweites Team hat, war bereits bekannt. Allerdings gingen viele davon aus, dass dieses an einem neuen Uncharted werkelt. Dem scheint nicht so zu sein.

Darum geht es in der Anzeige: Sony sucht für den Standort San Diego einen Game Test Analyst, der mit an einem Open-World-Titel für die PS5 arbeiten soll. Viel mehr ist über das Prokjekt nicht bekannt, außer dass es Third-Person-Kämpfe und Rollenspiel-Elementen beinhalten soll. Aber das trifft inzwischen ja auf die meisten Open-World-Spiele zu. Ein Uncharted lässt sich damit aber so gut wie ausschließen.

Ist es ein Sequel? Das alte Gerücht sprach von der Erweiterung einer bekannten Marke. Aber was könnte das sein? Horizon ist bei Guerrilla Games und Sucker Punch wird Ghost of Tsushima 2 auch nicht aus der Hand geben. Bliebe eventuell noch ein Nachfolger zu Days Gone. Oder ein Reboot von The Order 1886, das seit dem Verkauf von Ready at Dawn brach liegt. Letztendlich stochern wir im dunkeln, bis wir mehr Informationen haben.

Was würdet ihr euch für einen neuen Titel von Sony wünschen?