PS5 - 7 potenzielle Grafik-Kracher, die uns 2023 vom Hocker hauen könnten

Mit The Last of Us Part 1, Horizon Forbidden West und God of War: Ragnarök hat die PS5 in diesem Jahr beeindruckendes neues Grafik-Futter erhalten, aber auch in 2023 sieht's vielversprechend aus. In dieser Liste zeigen wir euch deshalb sieben kommende Spiele, deren Trailer uns grafisch jetzt schon begeistern.

Einige Anmerkungen vorab: Erstens erscheinen einige Spiele in dieser Liste nicht ausschließlich für PlayStation, sondern sind Multiplattform-Titel. Zweitens: Da die hier aufgeführten Titel noch nicht erschienen sind, können wir uns zum Großteil nur an bisher veröffentlichten Trailern orientieren. Ob die Spiele am Ende grafisch wirklich so beeindrucken, wie es bisher den Anschein hat, bleibt deshalb abzuwarten. Und zu guter Letzt: Einige Spiele haben noch kein konkretes Veröffentlichungs-Datum, Verschiebungen sind nicht ausgeschlossen.

In dieser Liste findet ihr übrigens alle PS5-Spiele, die 2023 erscheinen:

Resident Evil 4 Remake

2:14 Resident Evil 4 Remake - Neuer Trailer zeigt die starke Technik der Neuauflage

Release : 24. März 2023

: 24. März 2023 Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Genre: Horror, Action

Nicht mehr lange, dann kehrt Leon S. Kennedy in Resident Evil 4 Remake im modernen Gewand ins Horror-Dorf zurück. Die Neuauflage des Resi-Klassikers macht dabei nicht nur im Trailer eine gute Figur, sondern machte uns auch beim Hands-On in Sachen Grafik und Technik Lust auf mehr. Die Animationen sind lebensecht, die Spielwelt voller Details und die Beleuchtung atmosphärisch. Mehr zum Resi 4-Remake lest ihr in der ausführlichen GamePro-Preview.

Marvel's Spider-Man 2

1:37 Marvel's Spider-Man 2 - Erster PS5-Trailer enthüllt Superhelden-Sequel und Venom

Release : 2023 (konkretes Datum tba)

: 2023 (konkretes Datum tba) Plattformen: PS5

PS5 Genre: Action

In Marvel's Spider-Man 2 schwingen Peter Parker und Miles Morales im Doppelpack durch New York City und legen sich diesmal unter anderem mit Venom an. Bereits das PS5-exklusive Marvel's Spider-Man: Miles Morales hat den 2018 veröffentlichten PS4-Erstling von Insominac Games grafisch noch einmal übertrumpft und überzeugte dabei insbesondere mit knalligen Effekten und toll designten Charaktermodellen. Der zweite Hauptteil der Reihe sieht im Trailer mindestens genauso hübsch aus und verspricht erneut Superheldenaction auf technisch höchstem Niveau.

Crimson Desert

5:28 Crimson Desert sieht aus wie ein Mittelalter-Traum mit Hammergrafik

Release : Q4 2023

: Q4 2023 Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, PC

PS5, Xbox Series X/S, PC Genre: Action-Adventure

Der geistige Nachfolger von Black Desert Online ist ein Mix aus Singleplayer- und Multiplayer-RPG, das auf MMO-Elemente wie Raids und PvP-Kämpfe setzt. Crimson Desert schickt uns dabei in eine schottisch angehauchte Fantasy-Welt, die im oberen Video vor allem mit einem hohen Realismusgrad, fantastischer Lichtstimmung und jeder Menge Liebe zum Detail überzeugt. Schaut euch nur mal das Laub ab Minute 1:30 an, dann wisst ihr, was wir meinen!

Black Myth Wukong

8:22 Black Myth: Wukong - 8 Minuten neue Gameplay-Szenen machen Lust auf den Grafik-Hit

Release : 2023

: 2023 Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Genre: Action-Adventure

Im vielversprechenden Soulslike Black Myth: Wukong schwingen wir als Affenkönig unseren magischen Langstab und setzen uns gegen allerhand Monster aus der chinesischen Mythologie zur Wehr. Das Action-Adventure wird in der Unreal Engine 5 entwickelt und soll darüber hinaus 4K, 60 FPS und Raytracing im Gepäck haben.

Dead Space Remake

8:07 Dead Space Remake - Gameplay-Trailer zeigt optische Verbesserungen zum Original

Release : 27. Januar 2023

: 27. Januar 2023 Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, PC

PS5, Xbox Series X/S, PC Genre: Horror, Action

Das Resi 4-Remake ist nicht die einzige Neuauflage eines Horrorklassikers, die im nächsten Jahr auf uns wartet. Auch das düstere SciFi-Abenteuer Dead Space bekommt einen frischen Anstrich, und der lässt die (neue) alte Ishimura bereits in den Trailern so schick und atmosphärisch daherkommen wie nie zuvor. Insbesondere die modernen Nebel- und Raucheffekte stellen einen echten Horror-Augenschmaus in Aussicht. Und Held Isaac Clarke kann diesmal sogar sprechen!

Mehr zum Dead Space-Remake lest ihr in der GamePro-Preview:

Project M

2:35 Project M: Trailer zum 'interaktiven Film' beeindruckt mit realistischer Optik

Release : 2023

: 2023 Plattformen: (höchstwahrscheinlich) PS5 und Xbox Series X/S

(höchstwahrscheinlich) PS5 und Xbox Series X/S Genre: Adventure

Bei Project M handelt es sich um einen weiteren Titel, der in Unreal Engine 5 entwickelt wird und im Trailer mit einem besonders hohen Detailgrad und lebensechten Gesichtsanimationen besticht. Bei dem Spiel des südkoreanischen Studios NCSoft handelt es sich um einen interaktiven Thriller á la Heavy Rain. Bislang ist nur bekannt, dass Project M "für Konsole" erscheinen soll, aufgrund der hohen technischen Anforderungen ist es aber sehr wahrscheinlich, dass das Spiel für PS5 und Xbox Series X/S und nicht mehr für Last Gen veröffentlicht wird.

Atomic Heart

1:17 Atomic Heart - Trailer verrät Release-Termin des Shooters

Release : 21. Februar 2023

: 21. Februar 2023 Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Genre: Ego-Shooter

Der Ego-Shooter Atomic Heart überzeugt nicht nur mit seinem einzigartigen Stilmix aus Retro-Futurismus, Endzeit- und UdSSR-Elementen, sondern sieht in den Trailern auch noch unverschämt gut aus. Gestochen scharfe Umgebungen, detaillierte Gegnermodelle und schöne Effekte beim Ballern und Verwenden von Elementarkräften lassen die Vorfreude auf ein mögliches Grafikspektakel steigen.

Jetzt ist die GamePro-Community gefragt: Auf welches der oben genannten Spiele freut ihr euch am meisten im kommenden Jahr? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!