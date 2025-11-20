Das erfolgreichste deutsche Spiel auf Steam ist NICHT Anno 117

Wir reden Klartext über das Phänomen Bongo Cat! Wie konnte ein simples Meme zu einem Top-Hit auf Steam werden, der die Community mit Hunderttausend Spielern täglich begeistert?

Das ist die Videoversion unseres GameStar Podcasts.

Was ist GameStar Talk?

GameStar Talk ist sozusagen die Videofassung des GameStar Podcasts und ein gemeinsames Angebot von GameStar, GamePro und MeinMMO. Wir wollen euch mit jedem Gespräch, mit jedem Video unterhalten und zugleich etwas Neues bieten: Neue Perspektiven, neue Einblicke, neues Wissen über Spiele und die Menschen, die sie entwickeln und spielen, sowie neue Seiten unserer Teammitglieder. Falls ihr Themenwünsche habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare!