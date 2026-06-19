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My Time at Evershine: Trailer zeigt erstes Open-World-Gameplay und Kämpfe des lang ersehnten Adventures

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My Time at Evershine: Trailer zeigt erstes Open-World-Gameplay und Kämpfe des lang ersehnten Adventures

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Maximilian Franke
19.06.2026 | 09:26 Uhr

Nach den Erfolgen mit My Time at Portia und My Time at Sandrock geht Entwickler Pathea mit My Time at Evershine in die nächste Runde. Das Open World-Adventure bleibt seinen Wurzeln treu und fokussiert sich vor allem auf eine schöne, idyllische Welt, in der ihr eure eigene Siedlung baut und Freudschaften oder romantische Beziehungen mit den ansässigen NPCs knüpft.

Mehr Infos zum Spiel: My Time at Evershine - Release, Plattformen, Gameplay und alle Infos zum Sandrock-Nachfolger!

Ein gemütlicher Cozy-Faktor steht also hoch im Kurs, aber es wird auch gegen Monster und Banditen gekämpft! Wie das aussieht, könnt ihr euch hier im Trailer anschauen, der einen ersten Einblick ins Gameplay gewährt.

My Time at Evershine soll 2027 für PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 und PC erscheinen.
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Genre: Rollenspiel

Release: 2027 (PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2)

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