Samson: Ich wollte ein neues GTA, stattdessen gibt's jetzt jeden Tag auf's Maul!

Die Vorfreude auf GTA 6 wird immer größer, aber bis zum Herbst dauert es ja noch ziemlich lange. Wenn ihr auf der Suche nach alternativen Gangsterspielen seid, um euch die Wartezeit ein wenig zu verkürzen, dann habt ihr bestimmt schon mal von Samson gehört. Denn das sieht - wie es mein Kollege Jesko so schön gesagt hat - ein wenig aus wie GTA mit Jaime Lannister. Und in der Tat ähneln sich beide Spiele in ihrer Grundprämisse erstmal sehr. Wir spielen einen Kleinganoven, der sich mit organisiertem Verbrechen, Straßenprügeleien und Verfolgungsjagden sein Brot verdient, das alles in einer düsteren, heruntergekommenen, amerikanischen Großstadt.

Schaut man hinter die Fassade, hinkt dieser Vergleich im Falle von Samson aber gleich auf mehreren Ebenen. Samson entsteht beim kleinen schwedischen Entwicklerstudio Liquid Swords, das sich aus ehemaligen Entwicklern der Just-Cause-Reihe zusammensetzt. Vom Budget eines Rockstar Games können sie nur träumen und das merkt man Samson auch an - vom Umfang her könnt ihr hier eher so mit etwa 10 Spielstunden rechnen anstatt von Hunderten. Und die “Großstadt” Tyndalston wirkt im Vergleich zu einer GTA-Stadt eher wie ein kleiner Vorort. Dafür ist Samson mit nur 25 Euro zum Budgetpreis zu haben.

Und anstelle von erschlagender Größe wollen die Entwickler mit einem doch recht einzigartigen Spielprinzip punkten - und ich muss wirklich sagen, dass ich die Idee dahinter ziemlich interessant finde. Was genau ich damit meine und ob Samson für euch einen Blick wert sein könnte, das schauen wir uns in diesem Video an.

