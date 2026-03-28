Stalker 2: Im Trailer zur Erweiterung Cost of Hope geraten zwei wohlbekannte Fraktionen aneinander

Stalker 2 hat seinen ersten DLC angekündigt. Cost of Hope erscheint im Sommer 2026 und öffnet zwei neue Gebiete in der Spielwelt zum Erkunden: Das Atomkraftwerk im Zentrum der Zone und den sogenannten Eisenwald.

Im Zentrum der neuen Story-Missionen steht ein Konflikt zwischen Duty und Freedom, zwei Fraktionen die Stalker-Veteranen gut kennen: Duty sieht die Zone vor allem als Gefahr, die neutralisiert werden muss, während Freedom Artefakte und Anomalien zum Wohle aller erforschen will. Skif findet sich zwischen den Fronten wieder, gut möglich also, dass wir uns für eine Seite entscheiden müssen.