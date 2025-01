8 neue Cozy Games, auf die ihr euch 2025 für Nintendo Switch, PS5 und Co. freuen könnt

Diese Cozy-Spiele sollen 2025 erscheinen.

Falls ihr 2025 vor allem auf ruhige und gemütliche Spiele aus seid, könnt ihr euch auf eine ganze Reihe vielversprechender Cozy-Releases auf Nintendo Switch, PS5 und weiteren Systemen freuen. Hier findet ihr 8 Titel und einige Honorable Mentions aus verschiedenen Genres, die ihr euch auf die Wunschliste setzen könnt.

Wanderstop

1:52 Stanley Parable-Macher überraschen mit einem süßen Cozy Game, aber natürlich gibt's einen Twist

Release: 11. März 2025

11. März 2025 Plattformen: PS5, PC

PS5, PC Genre: Shop-Management

Wanderstop ist das neue Spiel des Machers von The Stanley Parable und verspricht einen großen Fokus auf die Geschichte. Ihr übernehmt einen kleinen Tee-Laden und müsst euch um neue Zutaten, eure Kunden und euer Geschäft kümmern. Dabei kommt ihr mit Leuten ins Gespräch und folgt der Handlung um Protagonistin Alta, die sich nach ihren Erfolgen als einstige Kämpferin zur Ruhe gesetzt hat.

Herr der Ringe: Tales of the Shire

0:34 Tales of the Shire: Neuer Releasetermin des Herr der Ringe-Spiels mit Trailer angekündigt

Release: 25. März 2025

25. März 2025 Plattformen: PS5, Nintendo Switch, Xbox, PC

PS5, Nintendo Switch, Xbox, PC Genre: Lebenssimulation, Farming Sim

Schon bald erscheint ein neues Spiel im Herr der Ringe-Universum. Tales of the Shire steckt euch in die Rolle eines selbst erstellten Hobbits und ein gemütliches Höhlenhaus im beschaulichen Dorf Wasserau. Übrigens ist das Spiel offiziell lizensiert, verzichtet aber auf die Film-Lizenz. Bekannte Namen und Charaktere tauchen also auf, sehen aber anders aus als in Peter Jacksons Leinwand-Umsetzung.

InZOI

13:29 InZOI: So fantastisch sieht der Sims-Konkurrent aus Südkorea aus

Release: 28. März 2025

28. März 2025 Plattformen: PC (Early Access)

PC (Early Access) Genre: Lebenssimulation

Die kommende Lebenssimulation inZOI hat sich vor allem als potenzielle Sims-Konkurrenz einen Namen gemacht. Das koreanische Entwicklerteam setzt auf fotorealistische Optik, frei platzierbare Möbel und zahlreiche Interaktionsmöglichkeiten mit NPCs. Die sollen sich dank KI-Unterstützung besonders lebensecht verhalten. Nach dem Early Access-Start soll inZOI noch viele Jahre mit neuen Inhalten versorgt werden. Ob das Konzept aufgeht, erfahren wir schon in wenigen Monaten.

Solarpunk

1:23 Solarpunk mixt Survival und Farming Sim mit den fliegenden Inseln aus Zelda TotK

Release: 2025

2025 Plattformen: PC, Konsolen (später)

PC, Konsolen (später) Genre: Survival, Farming Sim

Solarpunk schickt euch als Farm-Sim hoch hinaus in die Wolken. Hier könnt ihr mit einem Luftschiff zu fliegenden Insel reisen und müsst genretypisch mit gesammelten Materialien euren Hof ausbauen. Wie der Titel schon vermuten lässt, dreht sich in Solarpunk alles um Sonnenenergie und andere umweltschonende Technologien.

Dazu scheint der Vibe mit idyllischen Sonnenuntergängen und ruhiger Abgeschiedenheit einen Nerv getroffen zu haben, denn Solarpunk führt die Liste der meistgewünschten Cozy-Games auf Steam schon lange Zeit an.

0:50 Ostwind: Die Legende von Khiimori präsentiert seine schicke Unreal Engine 5-Mongolei im Trailer

Release: 2025

2025 Plattformen: PC (Early Access)

PC (Early Access) Genre: Open World, Survival

Während sich die Ostwind-Reihe eigentlich eher an ein sehr junges Publikum richtet, geht der neueste Spiele-Ableger Die Legende von Khiimori in eine ganz neue Richtung. Hier reitet ihr als Kurier in schicker Unreal Engine 5-Grafik durch die mongolische Steppe des 13. Jahrhunderts. Die weitläufige Open World verlangt dabei von euch seichte Survival-Taktiken, wie kluges Planen der Routen, Pferdezucht und das Herstellen neuer Ausrüstung.

Mehr zur Legende von Khiimori: In diesem Open-World-Spiel reitet ihr im 13. Jahrhundert durch die mongolische Steppe - ganz ohne Kämpfe von Maximilian Franke

Floatopia

2:55 Floatopia - Das Cozy Game in den Wolken könnte die nächste große Animal Crossing-Konkurrenz werden

Release: 2025

2025 Plattformen: PS5, Switch, Xbox, PC

PS5, Switch, Xbox, PC Genre: Lebenssimulation, Farming Sim

Floatopia ist ein kostenloses Cozy-Game, das sich stark an Animal Crossing orientiert. Nachdem eure Spielfigur den langweiligen und grauen Büroalltag in der Großstadt satt hat, verschlägt es sie in die farbenfrohe Welt von Floatopia.

Hier baut und dekoriert ihr entweder allein mit anderen NPC-Figuren oder zusammen im Koop fliegende Inseln, geht angeln, sammelt Ressourcen und nutzt dafür auch magische Fähigkeiten. Es gibt allerdings noch offene Fragen zur Monetarisierung. Ob euch Echtgeld-Käufe oder gar ein Gacha-System blühen, bleibt abzuwarten.

Professor Layton und die Neue Welt des Dampfes

2:52 Neues Professor Layton: Schaut euch hier Gameplay zum Rätsel-Klassiker für Nintendo Switch an

Release: 2025

2025 Plattformen: Switch

Switch Genre: Rätsel-Adventure

Die Professor Layton-Reihe kennt ihr vermutlich noch vom Nintendo DS. Mit Professor Layton und die Neue Welt des Dampfes schaffen es der berühmte Detektiv und sein Begleiter Luke zum ersten Mal auf die Nintendo Switch. Diesmal verschlägt es die beiden in eine amerikanische Steampunk-Stadt, wo sie wieder jede Menge Knobelaufgaben absolvieren müssen, um Verbrechen aufzudecken.

1:56 Pokémon Legends: Z-A - Das ist das nächste Pokémon-Spiel auf der Switch

Release: 2025

2025 Plattformen: Switch

Switch Genre: RPG, Creature-Collector

Allzu viel ist zum kommenden Pokémon Legenden: Z-A noch nicht bekannt. Allerdings hat Nintendo schon verraten, dass es mit der Jagd auf knuffige Taschenmonster in diesem Jahr weitergehen soll. Außerdem wissen wir bereits, dass es zurück in die Kalos-Region geht, die ihr schon aus X und Y kennt. Anders als in Legenden: Arceus wird es diesmal aber kein historisches, sondern ein futuristisches Setting in der großen Metropole Illumina City.

Noch mehr Cozy Games 2025

Das waren natürlich noch längst nicht alle Cozy-Releases des Jahres 2025. Falls ihr noch mehr Inspiration braucht, listen wir euch hier noch mehr Titel auf, die allesamt spannend wirken und im Laufe des Jahres erscheinen sollen.

Falls ihr nicht länger warten wollt und direkt neues Cozy-Futter möchtet, empfehlen wir euch unsere Liste mit den Top 50 Farming Sims, die ihr auf aktuellen Plattformen unkompliziert spielen könnt.

Honorable Cozy-Mentions mit geplantem 2025-Release

Aloft (15.01.): Survival-Sandbox mit Koop-Modus

Survival-Sandbox mit Koop-Modus Hello Kitty Island Adventure (30.01.): Animal Crossing im Hello Kitty-Universum

Animal Crossing im Hello Kitty-Universum Date Everything (14.02.): Ein Dating-Simulator mit über 100 Charakteren

Ein Dating-Simulator mit über 100 Charakteren Grimoire Groves (06.03.): Rogue-Lite Dungeon Crawler mit Hexen und Pflanzenwesen

Rogue-Lite Dungeon Crawler mit Hexen und Pflanzenwesen Sugardew Island (März): Kleine 3D-Farming Sim für Einsteiger und ohne 100-Stunden-Grind

Kleine 3D-Farming Sim für Einsteiger und ohne 100-Stunden-Grind Fantasy Life i (April): Koop-RPG mit Farming-Elementen

Koop-RPG mit Farming-Elementen Space Sprouts (Frühjahr): Chaotisches Scifi-Adventure auf einem Raumschiff mit Zeitschleife

Chaotisches Scifi-Adventure auf einem Raumschiff mit Zeitschleife Tiny Bookshop: Shop-Management eines kleinen Buchladens am Meer

Shop-Management eines kleinen Buchladens am Meer Paralives: Eine Lebenssimulation im Stil von Sims, inZOI und Co.

Eine Lebenssimulation im Stil von Sims, inZOI und Co. Tales of Seikyuu: Eine magische 3D-Farming Sim im alten Japan

Eine magische 3D-Farming Sim im alten Japan Winter Burrow: Maus-Adventure im 2D-Grafikstil alter Cartoons wie "Retter von Redwall"

Maus-Adventure im 2D-Grafikstil alter Cartoons wie "Retter von Redwall" The Merlies: 2D-Adventure den Aufbau einer kleinen Zivilisation aus niedlichen Vögeln

2D-Adventure den Aufbau einer kleinen Zivilisation aus niedlichen Vögeln Wish upon a Llama: 2D-Farming Sim mit Fokus auf Tierzucht

2D-Farming Sim mit Fokus auf Tierzucht Tukoni Forest Keepers: Rätsel-Adventure mit niedlichen Waldgeistern

Rätsel-Adventure mit niedlichen Waldgeistern Star Birds: Aufbau- und Ressourcenmanagement einer Vogel-Kolonie im Weltall

Aufbau- und Ressourcenmanagement einer Vogel-Kolonie im Weltall Ritual of Raven: Farming Sim, in der ihr als Magier Geräte und Rituale die Arbeit übernehmen lasst

Habt ihr noch mehr kommende Cozy-Tipps für 2025? Schreibt sie gerne in die Kommentare!