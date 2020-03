Die besten Xbox One-Spiele 2019/2020: Unsere Top 10 Games

Was sind die besten Spielen für die Xbox One? Diese Frage dürfte sich jeder Besitzer der Microsoft-Konsole stellen.

Die Regeln für die Topliste:Hier findet ihr auf einen Blick die 10 Xbox One-Spiele mit den aktuell höchsten GamePro-Wertungen aus den Jahren 2019 und 2020. Beachtet, dass DLCs und Erweiterungen in dieser Liste nicht berücksichtigt werden. Außerdem handelt es sich nicht ausschließlich um Exklusivtitel. Sollte es mehrere Spiele mit der gleichen GamePro-Testwertung geben, berücksichtigen wir das jüngste, also zuletzt erschienene Spiel.

Hinweis zur Liste:



Anfang 2020 haben wir diese Liste umfangreich überarbeitet. Sämtliche vertretene Releases aus dem Jahr 2018 wurden entfernt, so dass ihr nun nur noch Spiele aus den Jahren 2019 und 2020 in der Liste findet. Titel wie Red Dead Redemption 2 und Forza Horizon 4 behalten natürlich weiterhin unsere Empfehlung.

Letztes Update dieser Liste: 18.03.2020

10. Trials Rising - Wertung: 89

Genre: Rennspiel

Release-Datum: 26. Februar 2019

Xbox One X-Anpassungen: 4K-Auflösung

Darum geht's: In Trials Rising geht es erneut in erster Linie darum, mit einem Motorrad durch geschickte Fahrmanöver abenteuerliche Hinderniskurse zu überwinden.

Das ist das Besondere: Nachdem der letzte Teil der Reihe ein futuristisches Setting hatte, geht es jetzt wieder in die Gegenwart zurück. Dort erlebt ihr Strecken basierend auf exotische Locations rund um den Globus.

Durch die neue Trials Academy werdet ihr langsam an das Spiel und seine Mechaniken herangeführt. Eine Neuerung ist auch der lokale Tandem-Modus in dem zwei Spieler gleichzeitig ein Motorrad steuern müssen.

Empfehlenswert für Fans von: Motorrädern und Spiele, die viel Skill fordern, um sie zu meistern.

Genre: Sportspiel

Release-Datum: 10. September 2019

Xbox One X-Anpassungen: 4K-Auflösung

Darum geht's: eFootball PES 2020 ist die jährliche Neuauflage der Fußball-Reihe aus dem Hause Konami. Wie der Zusatz "eFootball" vermuten lässt, steht der eSports-Aspekt dieses Jahr im Vordergrund.

Das ist das Besondere: Gegenüber dem Vorgänger PES 2019 hat Konami zudem an der Ballkontrolle gefeilt. Dafür wurden ein dynamisches Dribbling-System und neue Ballmitnahmetechniken in Zusammenarbeit mit dem bekannten Mittelfeldspieler Andrés Iniesta entwickelt.

Jedoch müsst ihr auf einige Lizenzen vor allem aus der deutschen Bundesliga verzichten. Es kicken insgesamt nur drei deutsche Klubs mit in dem Spiel.

Empfehlenswert für Fans von: digitalen Fußballspielen

8. Frostpunk - Wertung: 89

Genre: Strategie

Release-Datum: 11. Oktober 2019

Xbox One X-Anpassungen: -

Darum geht's: Mit Frostpunk erlebt ihr ein knallhartes Strategiespiel der Macher von This War of Mine. Ihr müsst eine Stadt aufbauen und beschützen während die Eiszeit über euch einbricht. Dafür werdet ihr immer wieder vor knallharten, moralischen Fragen gestellt, wie Kinderarbeit oder erschöpftere Arbeiter, die eher krank werden.

Das ist das Besondere: Frostpunk nimmt sich nicht zurück, den Spieler auch vor wirklich unangenehme Wahlen zu stellen. Zudem ist das Spiel knallhart und erfordert eine Menge Geschick, um eins der vier Szenarien durchzuspielen.

Dazu kommt, dass es sich auch auf der Konsole sehr gut spielt und auch an eine Controller-Steuerung angepasst wurde.

Empfehlenswert für Fans von: Strategiespielen, wo wirklich jeder Schritt gut überlegt sein möchte.

7. Resident Evil 2 - Wertung: 90

Genre: Action-Adventure

Release-Datum: 25. Januar 2019

Xbox One X-Anpassungen: höhere Auflösung (fast 4K), 60 fps

Darum geht's: In Resident Evil 2 müsst ihr mit den beiden Protagonisten Leon S. Kennedy und Claire Redfield unabhängig voneinander im von Zombies überlaufenen Racoon City überleben und dabei den Machenschaften der fiesen Umbrella Corporation auf die Schliche kommen.

Das ist das Besondere: Resident Evil 2 ist ein Remake des gleichnamigen Horrorspiels aus dem Jahr 1998. Dem Titel wurde eine entsprechende Grafik-Generalüberholung spendiert, zudem gibt es einige eklatante spielerische Unterschiede. Beispielsweise seht ihr Leon und Claire jetzt über die Schulter und könnt euch zudem gleichzeitig bewegen und schießen.

Außerdem wurden einige Szenen umgebaut, um auch Kenner des Originals noch überraschen zu können. Alles in allem ein Remake aus dem Bilderbuch.

Empfehlenswert für Fans von: Resident Evil 2, Zombie- und Horrorspielen

6. Kingdom Hearts 3 - Wertung: 90

Genre: Action-JRPG

Release-Datum: 29. Januar 2019

Xbox One X-Anpassungen: -

Darum geht's: In Kingdom Hearts 3 müsst ihr Sora helfen, durch unterschiedliche Welten zu reisen und stark genug zu werden, um sich dem Serienbösewicht Xenahort in einer letzten, alles entscheidenden Schlacht gegenüberstellen.

Das ist das Besondere: Wie schon in den beiden Vorgängern verschmelzen in Kingdom Hearts 3 die Disney- und Square Enix-Universen. Dementsprechend trefft ihr sehr viele Charaktere aus bekannten Disney-Filmen wie Herkules, Woody und Buzz Lightyear aus Toy Story oder Baymax, die teilweise zusammen mit euch kämpfen.

Beim Kampfsystem könnt ihr nun unter anderem spektakuläre Themenpark-Angriffe starten, bei denen sich Soras Waffe in einige der berühmtesten Attraktionen des Disneylands verwandelt.

Empfehlenswert für Fans von: JRPGs, Disney-Filmen und -Charakteren

5. Metro: Exodus - Wertung: 90

Metro: Exodus - Screenshots ansehen

Genre: Ego-Shooter

Release-Datum: 15. Februar 2019

Xbox One X-Anpassungen: 4K (2160p)-Auflösung

Darum geht's: In Metro: Exodus schlüpft ihr in die Rolle des jungen Artjom, der im postapokalyptischen Russland des Jahres 2036 ums Überleben kämpft und sich dort sowohl mit Mutanten als auch feindlich gesinnten Fraktionen herumschlagen muss.

Das ist das Besondere: Anders als in den ersten beiden Teilen spielt ein Großteil von Exodus nicht in linearen Schlauch-Levels der Moskauer Metro, sondern in großen, offen angelegten Gebieten an der Oberfläche, in denen Artjom Ressourcen sammelt und verschiedene Aufgaben erledigt.

Als Fortbewegungsmittel dient eine umgebaute Dampflok, die durch Russland fährt. Durch die etwas andere und offenere Ausrichtung setzt Metro: Exodus auch atmosphärisch andere Schwerpunkte als seine beiden Vorgänger.

Empfehlenswert für Fans von: Atmosphärischen Story-Shootern

4. Dirt Rally 2.0 - Wertung: 90

Dirt Rally 2.0 - Screenshots ansehen

Genre: Rennspiel

Release-Datum: 26. Februar 2019

Xbox One X-Anpassungen: 4K-Auflösung

Darum geht's: Dirt Rally 2.0 ist ein klassisches Rallye-Spiel. Am Steuer diverser PS-starker Boliden ist es eure Aufgabe, Etappenstrecken auf der ganzen Welt in möglichst kurzer Zeit zu durchfahren. Dazu kommen Rallyecross-Rennen, in denen ihr direkt gegen andere Konkurrenten antretet.

Das ist das Besondere: Im Gegensatz zum schon sehr guten Vorgänger kommt der "Mein Team"-Modus hinzu, in dem ihr gewonnene Credits unter anderem in euren Fuhrpark oder neues Personal bzw. deren Fertigkeiten investieren könnt.

Identisch ist nach wie vor die große Anpassbarkeit und der hohe Simulationsanspruch, denn insbesondere mit entsprechendem Lenkrad und der Cockpit-Perspektive kommt ein intensives Fahrgefühl wie in kaum einem anderen Rennspiel auf.

Empfehlenswert für Fans von: Simulationslastigen Rennspielen, Rallye-Fans

Auf der nächsten Seite geht's weiter mit den Plätzen 5 bis 1 der besten Xbox One-Spiele 2019.