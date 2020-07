Ghost of Tsushima: Hier findet ihr alle Shinto-Schreine & Belohnungen

Jeder der Shinto-Schreine in Ghost of Tsushima ist eine Art Jump&Run-Puzzle, bei dem ihr in bester Uncharted-Manier klettert, springt und euch mit eurem treuen Greifhaken über Abgründe schwingt. Hier im Guide findet ihr die Fundorte aller 16 Schreine. Zudem verraten wir euch, welchen Talisman ihr beim jeweiligen Schrein bekommt.

Was bringt die Suche? Als Belohnung erwarten euch goldene Talismane mit einzigartigen Effekten, die ihr in die Sockel von Jins Schwert packen könnt. So erhaltet ihr beispielsweise einen Bonus auf eure Angriffskraft oder erhaltet mehr Crafting-Items.

Der Weg zu den Shinto-Schreinen

Große Holztore leiten euch zielsicher zum Anfang der Schreine. Alternativ könnt ihr auch eine Technik erwerben, die euch mithilfe des Windes zu den heiligen Orten führt. Ihr findet sie in der Samurai-Kategorie unter Erkundung.

Wichtige Bedingung: Bevor ihr euch auf Talisman-Jagd begebt, bedenkt, dass ihr die Story mindestens zu dem Punkt spielen solltet, ab dem ihr den Greifhaken von Taka bekommt. Diesen benötigt ihr selbst für Schreine im ersten Akt.

Als zusätzlichen Tipp lasst euch von uns aus Erfahrung mit auf den Weg geben, die Schreine möglichst nicht Nachts in Angriff zu nehmen. Viele kleine Spalten und Griffe lassen sich ansonsten nur schwer erkennen, besonders wenn euer Fernseher zu Dunkel eingestellt ist.

Die Schreine von Izuhara

Die Region Izuhara ist das Startgebiet von Ghost of Tsushima (1. Akt). Hier befinden sich insgesamt sieben Schreine. Wie auch in den anderen Gebieten, haben wir sie entlang Jins Reise angeordnet: von Süden nach Norden.

1. Der Pfeilspitzen-Schrein

Ort: Ihr findet den Schrein nordöstlich des Sakimori Ausgucks in der Provinz Adamo.

Belohnung: Talisman von Inari - Gewährt mehr Vorräte, Raubtierfelle, Bambus und Ebenholz beim Sammeln.

2. Schrein am Schlangenberg

Ort: Reitet von der Schmiede von Komatsu aus nach Südosten. Der Schrein ist südlich vom Wolkenpass.

Belohnung:Talisman von Izanagi - Ein Kopfschuss-Treffer hat eine Chance von 40%, einen Pfeil zu erstatten.

3. Goldgipfel-Schrein

Ort: Der Schrein ist direkt südlich des Goldenen Tempels. Ihr könnt ihn kaum verfehlen.

Belohnung: Talisman von Amaterasu - Gegner zu töten stellt eine mittlere Menge Gesundheit wieder her.

4. Pflaumenblütenschrein

Ort: Nördlich der Schmiede von Komatsu.

Belohnung: Talisman von Kagu-Tsuchi - Füge bei 50% oder weniger Gesundheit zusätzlichen Schaden zu.

5. Steindrachen-Schrein

Ort: Der Schrein ist an der westlichen Küste, zwischen der Provinz Kashine und Komoda.

Belohnung: Talisman von Susanoo - Taumelnde Gegner können mit einer Chance von 20% zu Boden geworfen werden.

6. Frühlingsfälle-Schrein

Ort: An Kukais Fällen, südwestlich des Lagers des alten Holzfällers.

Belohnung: Talisman von Mizu no Kami - Paraden, perfekte Paraden und perfektes Ausweichen sind leichter Auszuführen.

7. Heilfels-Schrein

Ort: Ihr findet den Schrein an der östlichen Küste, südöstlich der Burg Kaneda.

Belohnung: Talisman von Okuninushi - Stellt außerhalb des Kampfes langsam wieder Gesundheit her.

Die Schreine von Toyotama

Toyotama ist der Schauplatz von Akt 2. Sechs Schreine warten hier darauf von euch entdeckt zu werden.

8. Sumpffels-Schrein

Ort: Direkt nordöstlich von Akashima.

Belohnung: Talisman von Izanami - Eiserner Wille belebt dich jetzt mit 50% deiner maximalen Gesundheit wieder.

9. Scharlachfels-Schrein

Ort: Der Schrein liegt direkt im Feld der roten Spinnenlilien.

Belohnung: Talisman von Tsukuyomi - Ermordete Gegner lassen zusätzliche Munition und Vorräte fallen.

10. Blättergipfel-Schrein

Ort: Östlich der Yarikawa-Festung, direkt an der Küste.

Belohnung: Talisman von Shinatsuhiko - Einen Gegner ins Taumeln zu bringen, verhindert das Unterbrechen von Nahkampf-Angriffen für 6 Sekunden.

11. Nebelklippen-Schrein

Ort: An der westlichen Küste, nördlich der Yoshinaka-Bucht.

Belohnung: Talisman von Ryuujin - Erhalte nach einem perfekten ausweichen ein Kunai.

12. Wolkengrat-Schrein

Ort: Reitet am besten von der Yarikawa-Festung aus an der Küste nach Norden.

Belohnung: Talisman von Azumi no Isora - Pfeile treffen lautlos ihr Ziel.

13. Schrein am Schildkrötenfels

Ort: Am leichtesten erreicht ihr den Schrein von Fürst Shimuras Lager aus. Reitet nach Nordosten.

Belohnung: Talisman von Hoori no Mikoto - Bleib unentdeckt, wenn du Gegner aus dem Gras heraus ermordest.

Die Schreine von Kamiagata

Im eisigen Norden des dritten Akts befinden sich die letzten drei Schreine des Spiels.

14. Frostklippen-Schrein

Ort: Am südöstlichsten Punkt des Gebiets, östlich von Kin.

Belohnung: Talisman von Ikazuchi no Kami - Vorteile und Fähigkeiten, die Gegner verängstigen, treten mit einer Chance von 25% eher auf.

15. Kranichberg-Schrein

Ort: Ihr findet den Schrein zwischen Fort Kikuchi und dem Bitterhügel.

Belohnung: Talisman von Nigihayashi no Mikoto - Verursache bei voller Gesundheit mittleren Bonusschaden.

16. Schneespitzen-Schrein

Ort: Fast am nördlichsten Teil der Insel, findet ihr den letzten Schrein.

Belohnung: Talisman von Takemikazuchi - Das Töten eines Gegners erhöht ein paar Sekunden lang den Nahkampfschaden geringfügig.

Weitere Guides und Artikel zu Ghost of Tsushima

Hier auf GamePro.de findet ihr noch viele weitere Hilfen zum PS4-Exclusive. Darunter:

Fall ihr euch für die historischen Hintergründe zu Ghost of Tsushima interessiert, haben wir ebenfalls ein paar interessante Artikel für euch. Hier erfahrt ihr mehr über die Samurai-Krieger, hier mehr über die Insel Tsushima und wollt ihr mehr über den wahren Kern der fiktiven Geschichte erfahren, könnt ihr das bei uns ebenfalls.

Wir hoffen, der Guide war euch eine große Hilfe. Habt ihr noch Anmerkungen, weitere Tipps, dann schreibt sie gerne in die Kommentare